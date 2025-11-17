Provincial
Se viene el 1° Encuentro Internacional de Hábitat Popular en Mar del Plata
El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, junto al Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) y el Ministerio de Gobierno, llevó adelante la quinta jornada preparatoria del 1° Encuentro Internacional de Hábitat Popular que tendrá lugar el 25 de noviembre en Mar del Plata.
El encuentro fue encabezado por el subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini; el secretario de Asuntos Territoriales del Ministerio de Gobierno, Agustín Robla; el director provincial de Regularización de Hábitat, Roberto Perito; y el asesor de Gabinete del OPISU, Aníbal Portillo.
La jornada se desarrolló bajo la consigna “Regularización del Hábitat: una mirada integral desde los actores intervinientes”, y permitió debatir sobre las causas estructurales de la irregularidad dominial, los costos sociales y económicos de las políticas remediales, la suficiencia de las herramientas actuales y la necesidad de dinamizar procesos para ampliar la escala de la política pública. En ese marco, Pascolini remarcó que la regularización dominial “es un problema que hay que resolver de manera integral en términos verticales —porque interviene el Estado nacional, interviene el Estado provincial, el Estado municipal—, pero también hay que integrarlo de manera horizontal”.
Además, el subsecretario puso en valor la articulación con diversos sectores, destacando que al proceso “también se suman los colegios profesionales y las organizaciones de la comunidad. Están acá el Colegio de Agrimensores, el Colegio de Escribanos, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Técnicos; también la comunidad: por eso además hay representantes de organizaciones sociales que trabajan día a día en conjunto con el Estado. Nosotros creemos mucho en esa relación Estado–comunidad”.
En línea con la construcción colectiva Robla subrayó que “la idea de las discusiones es justamente poder tener distintas perspectivas, distintos puntos de vista, que existan tensiones en esas discusiones y que podamos llegar a determinados acuerdos, a determinados consensos, a determinados puntos de partida a la hora de pensar nuestros territorios, a la hora de pensar cada uno de nuestros municipios, a la hora de pensar nuestra provincia de Buenos Aires”.
Esta perspectiva se enlaza con el objetivo del Encuentro Internacional: generar consensos y fortalecer una mirada compartida sobre el hábitat, la planificación y el desarrollo territorial en la provincia.
Por su parte, Portillo destacó la centralidad de la escritura en la vida de las familias y la importancia de las políticas públicas provinciales que permiten garantizar ese derecho, mientras que el director de Regularización de Hábitat, Roberto Perito, profundizó en las dificultades estructurales de la temática. “El problema de la irregularidad dominial es algo multicausal”, sostuvo, señalando que responde a “una multiplicidad de normativas, políticas que se implementaron en algunos momentos y otras que dejaron de aplicarse, crisis y conflictos sociales”. Asimismo, enfatizó que la provincia de Buenos Aires es la jurisdicción “con uno de los mejores niveles de regularización dominial y con la mayor variedad de políticas en la materia”.
La actividad tuvo lugar en la sede central del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y convocó a representantes de los estados provincial y municipal, miembros de los colegios profesionales e integrantes de instituciones de la comunidad vinculadas a la temática, entre otros actores.
Estas jornadas preparatorias forman parte de un proceso que también incluyó encuentros con organizaciones sociales, cooperativas y el sector científico-tecnológico. Todo este trabajo se orienta a fortalecer las bases del 1° Encuentro Internacional de Hábitat Popular, que tendrá lugar el 25 de noviembre en Mar del Plata, y que busca consolidar acuerdos, ampliar miradas y proyectar políticas integrales de acceso justo al hábitat en la provincia.
Provincial
La Provincia construirá cinco nuevos parques solares: en qué municipios serán instalados
Con una inversión de 2.4 millones de dólares, se adjudicó la construcción de cinco nuevos parques solares en la Provincia de Buenos Aires, que estarán ubicados en Coronel Rosales, Azul, Punta Indio, San Cayetano y Alberti. Las obras marcarán un nuevo avance en la transición energética y permitirán mejorar el servicio eléctrico en localidades con redes críticas.
Estos nuevos emprendimientos se suman a los 26 parques solares ya operativos y al sistema de generación renovable de la Isla Martín García, alcanzando un total de 11,5 MW de potencia instalada en todo el territorio bonaerense. El objetivo del plan es brindar soluciones a los problemas y restricciones del servicio eléctrico local, mediante la incorporación de energía fotovoltaica sustentable.
En los municipios de Coronel Rosales y San Cayetano, además, se incorporarán sistemas de almacenamiento en baterías de litio para atender la demanda energética fuera del horario solar.
La generación estimada de estos cinco nuevos parques alcanzará los 4.000 kWh anuales, equivalente al abastecimiento de más de 1.300 hogares con energía limpia.
Parques solares: detalles de las adjudicaciones
- Coronel Rosales (Pehuen-Co): 1.000 kWp + 2.097 kWh de sistema de acumulación.
- San Cayetano: 400 kWp + 964 kWh de sistema de acumulación.
- Azul (16 de Julio): 300 kWp.
- Punta Indio (Pipinas): 300 kWp.
- Alberti: 500 kWp.
El Plan de Generación Distribuida Solar bonaerense busca fortalecer el servicio eléctrico en localidades ubicadas en puntas de línea y promover un modelo energético más eficiente y sustentable.
Este programa permite inyectar energía cerca de los centros de consumo, reducir las pérdidas por transporte, reemplazar generación diésel por energía renovable, aumentar la oferta eléctrica para emprendimientos productivos y ofrecer soluciones energéticas sustentables con tiempos de ejecución más cortos que las obras tradicionales de alta tensión.
Transición energética bonaerense
Las obras serán ejecutadas a través del Programa Provincial de Incentivos a la Generación Distribuida Renovable (PROINGED), gestionado por una unidad operativa integrada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos —a través de la Subsecretaría de Energía— y el Foro Regional Eléctrico de Buenos Aires (FREBA), que agrupa a las distribuidoras eléctricas de la provincia.
El financiamiento de los proyectos proviene de fondos de la tarifa eléctrica destinados a energías renovables, lo que refuerza la sustentabilidad del esquema.
Con esta adjudicación, el gobierno bonaerense reafirma su compromiso con la transición energética, impulsando la generación distribuida renovable como herramienta para mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo territorial equilibrado.
Provincial
Kicillof inauguró un centro de rehabilitación en Florencio Varela que había paralizado Milei
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró este martes en Florencio Varela un Centro de Atención Integral de Rehabilitación destinado al tratamiento de personas con discapacidad. Lo hizo junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak; el intendente local, Andrés Watson; y el director del Hospital “Mi Pueblo”, Rubén Trepichio.
En ese marco, Kicillof destacó que “este centro forma parte de una política pública del Gobierno provincial que consiste en construir una red de rehabilitación en los hospitales públicos”. Y agregó: “Aquí, con el apoyo del municipio, estamos dando un paso muy importante para que las familias que requieran este tipo de prestaciones puedan acceder rápidamente a un servicio fundamental para la recuperación, la salud y el bienestar”.
Una obra paralizada por Nación y finalizada con fondos provinciales
El centro fue una de las obras que habían sido paralizadas por el Gobierno nacional a pesar de su avanzado estado de ejecución. Finalmente, la Provincia y el municipio concluyeron los trabajos y pusieron en funcionamiento un espacio que cuenta con siete consultorios, gimnasio, área pediátrica, pileta para hidroterapia, salón de usos múltiples (SUM) y una posta saludable con aparatología de ejercicios.
El nuevo establecimiento ofrece atención interdisciplinaria para la rehabilitación, inclusión y asistencia de pacientes mediante tratamientos neurológicos, cardiorrespiratorios, neuromotores y traumatológicos de complejidad intermedia.
“La rehabilitación, así como la salud mental y los cuidados, no pueden quedar en manos de un mercado que solo garantiza la salud de quienes tienen mayor poder adquisitivo”, expresó el Gobernador. Y subrayó: “Nosotros creemos que todos y todas tienen derecho a vivir bien y por eso nos hicimos cargo de invertir los recursos necesarios para concluir esta obra que había sido paralizada por decisión de Javier Milei”.
Inversión y alcance
El nuevo centro demandó una inversión conjunta entre la Provincia y el municipio superior a los 245 millones de pesos. Su equipo de trabajo está conformado por 50 profesionales que brindan servicios de fonoaudiología, kinesiología, psicología, trabajo social, terapia ocupacional, enfermería e hidroterapia.
Por su parte, Kreplak remarcó: “Esta inauguración es parte de un plan quinquenal de salud que impulsamos desde la provincia para promover la prevención y brindar la mejor atención ante urgencias, requerimientos de alta complejidad y necesidades de rehabilitación”.
Y añadió: “Esto lo hace posible un Estado que construye un sistema público que comprende que tener salud es tener la posibilidad de trabajar y de disfrutar de una vida plena”.
Críticas al Gobierno nacional
El intendente Watson sostuvo que “este centro de rehabilitación fue una de las 33 obras que Javier Milei abandonó en el municipio de Florencio Varela. Nos hicimos cargo y pudimos construir este espacio que, equipado íntegramente con recursos de la provincia de Buenos Aires, va a brindar prestaciones de calidad para los vecinos y vecinas que lo necesiten”.
“Junto al Gobernador demostramos que, cuando hay decisión política y gestión, los proyectos se terminan y se ponen al servicio del pueblo”, añadió.
Finalmente, Kicillof concluyó con un mensaje político: “Mientras tenemos mil obras paralizadas, el Presidente convocó a muchos gobernadores para negociar las deudas de la Nación a cambio de que apoyen leyes espantosas”. Y agregó: “Tengo una hipótesis de por qué no fui invitado: Milei sabe que este Gobernador de la provincia de Buenos Aires no va a acompañar ninguna ley que vaya en contra de los derechos de nuestro pueblo”.
En el acto también estuvieron presentes el subsecretario de Políticas de Cuidado, Jonatan Konfino; el diputado nacional Daniel Gollan; el director del IPAC, Antonio Suárez; el director provincial de Hospitales, Juan Riera; la directora de Acceso e Inclusión, Lourdes Farias; el presidente del Concejo Deliberante local, Gustavo Rearte; el rector de la UNAJ, Arnaldo Medina; y la directora de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal, Macarena Kunkel.
Provincial
Cristian Girard: “Tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos patente que este año”
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que el 75% de las y los propietarios de vehículos abonará una patente más baja en 2026, a partir de la reformulación de las tablas del Impuesto a los Automotores incluida en el proyecto de Ley Impositiva 2026 enviado por el gobernador Axel Kicillof a la Legislatura bonaerense.
El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que “estamos bajando nominalmente la patente al 75% de las y los propietarios de vehículos. Tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos que este año, gracias a una reformulación de las tablas que recompone la equidad, protege a los sectores medios y evita que la presión impositiva recaiga desproporcionadamente sobre ellos”.
Estructura más simple y patente más baja
La estructura del tributo se simplificará, pasando de 15 a 5 tramos, con una alícuota mínima del 1% y una máxima del 4,5%, lo que ubicará a la provincia de Buenos Aires entre las jurisdicciones con patente más baja del país.
Además, a partir de 2026 el cobro será mensual, brindando mayor previsibilidad a las y los contribuyentes. “El tributo se dividirá en diez cuotas iguales, que comenzarán a abonarse desde marzo, facilitando una planificación más equilibrada de los gastos a lo largo del año”, detalló Girard.
Enfoque progresivo y alivio para pymes
La Ley Impositiva 2026 mantiene una visión progresiva y pro producción, sin incrementos en las alícuotas de Ingresos Brutos y con una actualización de tramos del 40%, medida que beneficiará a más de 46 mil pymes bonaerenses.
“El contexto económico es crítico para las y los bonaerenses, por eso esta ley dialoga con esa realidad: no incluye cuotas adicionales ni aumentos en el Inmobiliario, lo que representa un alivio concreto para las familias y el sector rural”, subrayó Girard.
Finalmente, el titular de ARBA destacó que “seguimos fortaleciendo la progresividad y modernizando la administración tributaria, con herramientas digitales que permiten una recaudación más eficiente sin ahogar la producción ni el consumo”.