Kicillof encabezó un plenario en Mar Chiquita y habló de “construir una alternativa de futuro desde la Provincia”

No se trata de volver mejores, sino de mejorar para volver. Para eso tenemos que organizar la solidaridad de nuestro pueblo y construir un futuro en la línea y la tradición de Perón, Evita, Néstor y Cristina.



La dignidad no es una mercancía, los derechos no se compran ni se… pic.twitter.com/9hMu9GHGiC