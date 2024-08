“Hay que patear el tablero”: el presidente de IOMA y la Federación Médica nuevamente en pie de guerra

El subsecretario de Política Criminal bonaerense, Lisandro Pellegrini, celebró el debate sobre el Régimen Penal Juvenl pero pidió que se aborde «sin consignas». Además, acusó al gobierno nacional de utilizar «datos falsos» para impulsar una baja en la edad de imputabilidad.

En comunicación con Radio Provincia, manifestó que “celebramos el debate que se pretende abrir” por parte del gobierno de Javier Milei, debido a que “impacta sobre un régimen que data de la última dictadura” y que se construyó “bajo un paradigma que no tiene nada que ver con el actual”.

El funcionario del ministerio de Justicia de la Provincia sostuvo que desde “la Subsecretaría impulsamos que las discusiones de política criminal deben darse de manera seria, fundada y sin consignas”.

Sin embargo, lamentó que “este proyecto se inscribe en ese marco”, por cuanto “propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años y establecer penas de hasta 20 años”.

Además, rechazó que “usa como estadísticas los índices de criminalidad de justicia nacional de CABA, que no son representantes de todo el país”.

A su vez, advirtió se basa en la información de “la cantidad de personas en centros especializados de aprensión de adolescentes”, datos que calificó como “muy distorsivos” porque esos espacios no se encuentran en todas las provincias.

Sumado a eso, cuestionó que “los años que se toman como referencia son 2021, 2022, 2023 y se sabe que en todos los lugares donde la pandemia se palió con algún tipo de aislamiento social, los delitos bajaron y luego esa tasa delictiva se fue recuperando”.

El subsecretario de Política Penal bonaerense sintetizó que “el gobierno nacional utiliza datos falsos para decir que los delitos en adolescentes es creciente”. No obstante, dijo que en el territorio bonaerense “está ocurriendo absolutamente lo contrario”.

Pellegrini detalló que “en un informe que realizamos desde el ministerio de Justicia se advierte todo lo contrario”. Señaló que “tomamos un lapso de tiempo de 12 años y se advierte que la participación de los adolescentes en el total de los delitos denunciados en la Provincia, decrece de manera sostenida entre 2012 y 2023”, al tiempo que agregó que “en 2012, los delitos eran del 4% y en 2022 del 2,2%”. Paralelamente, señaló que “en los delitos que atentan contra la vida o la propiedad, la participación de adolescente también baja”.

A la vez, el Subsecretario advirtió que “cuando tomamos la tasa de delitos cada 100 mil habitantes en adolescentes y personas adultas, y los números han bajado en los adolescentes y han aumentado en los adultos”.

Por otra parte, destacó que “aun cuando uno quiera sostener la baja de punibilidad, tiene que explicar las razones por la que quiere tomar una medida de estas características, y el argumento no puede ser de ninguna manera el aumento de la tasa delictiva”.

Al mismo tiempo, recordó que “la Argentina ha asumido compromisos internacionales al suscribir los Derechos del Niño, donde se comprometió a no ser regresivo en el límite de punibilidad”, por lo que demostró que con esta propuesta “entraríamos en contradicción con esos principios”.

El entrevistado dejó en claro que “a las víctimas no se les puede decir que no se puede hacer nada” frente a un delito. “Todo lo contrario, las víctimas tienen que tener una respuesta y algo hay que hacer”, enfatizó. Seguido, aseveró que “el Estado tiene que abordar la situación de esos adolescentes pero la herramienta no puede ser la misma con la que abordamos las situaciones de los adultos”.

Por último, subrayó que “en política criminal tenemos que evitar los lemas”, porque son decisiones que “pueden tener consecuencias nefastas para las futuras generaciones”.