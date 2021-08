García De Luca: “Nunca vi un vice gobernador de Córdoba que quiera ser gobernador de La Rioja”

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Sebastián García De Luca dialogó con Todo Provicial Radio sobre la interna entre Facundo Manes y Diego Santilli. “Para ser una alternativa para los bonaerenses, primero hay que ser bonaerense”.

El diputado nacional referenciado con Emilio Monzó expresó “Necesitamos bonaerenses que conozcan el territorio”.

“Tenemos un problema los bonaerenses, donde aparece una figura mediática porque está en los medios nacionales en la capital federal y aparecen dirigente que no tienen idea de donde queda la provincia de Buenos Aires, la pueden conocer de recorrerla y visitarla pero no es trasladable su conocimiento de la capital federal a la provincia, no la sienten, no la vivieron, pasan haciendo turismo por la provincia”, dice De Luca.

En esa misma línea, De Luca fue muy crítico con Santilli y Vidal

“Nunca vi a un vice gobernador de Córdoba que quiera ser gobernador de La Rioja, o un vice gobernador de tierra del fuego que quiera ser gobernador de salta”, sostuvo Sebastían G. de Luca en dialogo con Mariano Gandini y Manuel López Melograno en Todo Provincial Radio.

“Para ser una alternativa para los bonaerenses, primero hay que ser bonaerense”, expresó De luca y agregó “Cambiemos se ha convertido más en una marca amarilla porteña que en una federal”.

García de Luca habló de la necesidad de lograr consensos políticos más allá de las elecciones, “existe mucha flexibilidad para realizar coaliciones para ganarle a tal, pero una vez que ganas, te cerras y volves a confrontar con el otro para tener identidad propia”.

“Nos pasó a nosotros de ser muy amplios en la construcción, Carrió con las cosas que decía de Macri y del radicalismo, hicieron un acuerdo para ganarle al kirchnerismo y después a la hora de gobernar no tuvimos la capacidad de abrirnos para realizar los cambios que hacían falta”, reflexionó Sebastián García de Luca.

“Al gobierno le pasó los mismo, una flexibilidad enorme para hacer un acuerdo entre Alberto que estaba peleado con Cristina, con Massa y después se cerraron”.

Y en esa misma línea cerró “es necesario que quien tiene las riendas del país, o sea el presidente, vaya en busca de un acuerdo sensato y volver a tener la argentina de hace 30 años”