Emergencia Económica: “En los últimos meses la coparticipación bajó considerablemente”, advirtió el intendente de Villa Gesell

El intendente de Balcarce, Esteban Reino, dialogó con Todo Provincial RADIO sobre la situación política actual en la Provincia de Buenos Aires, el desdoblamiento electoral, el rol de los medios y el futuro de la Unión Cívica Radical, y fue categórico: “La provincia debería votar sola”.

Reino comenzó destacando las particularidades del paisaje de Balcarce. “Tenemos las sierras más viejas del mundo con el sistema de Tandilia, eso lo hace único. También tenemos la laguna La Brava, enclavada en el medio de una sierra. Para encontrar un paisaje similar, te tenés que ir al sur o a Córdoba”, señaló.

Consultado por Todo Provincial RADIO sobre el debate en la Legislatura bonaerense respecto a la eliminación de las PASO y el desdoblamiento electoral, consideró: “Va a ser la primera vez que los bonaerenses van a poder discutir temas propios de la provincia. Como siempre se vota junto con las elecciones nacionales, las campañas terminan nacionalizándose. Ahora, al ser más seccionales, se discutirá más en clave local”.

Aunque celebró la posibilidad de discutir cuestiones provinciales, advirtió que la estrategia dependerá del contexto político. “Todo depende de quién es el gobernador. Si le conviene desdoblar, lo hará, y si no, no. Es una cuestión estratégica”, sostuvo.

“La provincia tendría que votar sola. La gente no diferencia y termina votando una lista nacional sin saber qué elige a nivel provincial”, apuntó.

Sobre el rol de los medios, fue crítico: “Estamos absorbidos por los canales nacionales. En otras provincias la gente se informa por medios provinciales. En la Provincia de Buenos Aires no pasó. Nos falta una ley que contemple esto y que realmente promueva una agenda bonaerense”.

Al ser consultado por el presente de su espacio político, Reino reafirmó su postura histórica. “Siempre dije que si el radicalismo no mide, hay que acordar. No vamos a perder por perder, mientras el peronismo se tapa la nariz y acuerda. Son pragmáticos, y nosotros también tenemos que serlo”, afirmó.

Sobre una posible alianza con La Libertad Avanza, fue directo: “No tengo problema en que se haga la mejor estrategia para ser competitivos. El radicalismo gobierna bien donde gobierna y hay que cuidar eso. No podemos ir diezmados”.

En ese marco, hizo una autocrítica: “Si vamos solos y sacamos 2 o 3 puntos como marcan las encuestas, es porque no hicimos una lectura correcta de la realidad. Tenemos que formar un frente que nos dé más posibilidades de ampliar nuestros territorios. Todos los partidos modernos lo hacen”.

Reino también habló de la crisis de representación. “Hoy estamos en una democracia de candidatos más que de partidos. Si no tenés una figura, tenés que salir a buscarla afuera. Ojalá que el radicalismo la encuentre. Me encantaría ir con Pullaro, pero no lo tenemos en Buenos Aires”.

Consultado sobre la situación del PRO y su vínculo con La Libertad Avanza, expresó: “Estamos todos en una situación incómoda. Compartimos el mismo votante. El votante radical está del lado de los libertarios hoy. No hablo del afiliado que va al comité, hablo del simpatizante que siempre nos votó”.

Finalmente, reflexionó sobre el fenómeno libertario. “No es ni antiperonismo ni ideología. Es hartazgo. Es una reacción a la falta de respuestas. La gente busca atajos cuando no encuentra soluciones en los partidos tradicionales”, concluyó.