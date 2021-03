El intendente de La Costa dijo que fue “una de las peores sudestadas de la historia” y le llovieron las críticas

“Este miércoles no lo vamos a olvidar en toda la Costa Atlántica porque nos tocó padecer una de las mayores crecidas de nuestra historia. Provocó muchos daños y destrozos, incluso atravesando médanos más vírgenes”, aseguró el intendente de La Costa, Cristian Cardozo, sobre la sudestada que afectó a la costa bonaerense.

Y adgregó: “Quiero que sepan que mañana mismo vamos a comenzar con la reconstrucción de todas las zonas afectadas, con una mirada sustentable que priorizará el cuidado del ambiente y la belleza natural de nuestro Partido de La Costa”.

En las redes sociales, la mayoría de los vecinos de las distintas localidades del partido expresaron críticas por el “robo de los médanos” y la insuficiencia de la colocación de gaviones para contener la erosión.

Esto es vulnerabilidad. Esto es falta de políticas ambientales. Esto es no escuchar a los vecinos, a los grupos ambientalistas, a todos los que quisimos trabajar en conjunto con la @MuniLaCosta para ser más resilientes frente a lo que se venía. Esto es lo que nos espera. https://t.co/rpSD5pegt9 — Ianina (@Ianizubo) March 18, 2021 Enojo me genera leer al intendente del Pdo. de la Costa decir que “mañana mismo bla bla con una mirada sustentable y más bla bla”.Tenemos el municipio bajo el agua, algo que sabíamos pasaría si seguíamos depredando el frente costero pero mañana priorizamos al ambiente, prometido. https://t.co/tbZf0POW0V — Ianina (@Ianizubo) March 18, 2021

“Hace rato que se viene pidiendo, inclusive cuando existía la efímera Secretaría de Ambiente, que tengan una mirada sostenible porque nos quedamos sin playa. Nos diste más gaviones. Siempre se quiso trabajar con el municipio. Uds nunca escucharon. Esto sigue siendo promesa vacía”, reprochó una vecina.

“Ojalá no te olvides de mi San Clemente querido, y no solo del centro, porque las playas y médanos de contención están bastante abandonadas. Me refiero a las entradas que hay después del camping hacía la última yendo a playa grande”, cuestionó Ana Dolores Zapata.

“Lamentablemente al sacar los médanos pasa esto… quedrá más linda la visión todo con maderita, pero sacaron la contención del mar. Ahora se lo está cobrando la naturaleza”, aseguró Graciela Posty.

“Eso fue lo que hace tantos años dijo el viejo Gesell y le decían loco. Las construcciones de edificios donde antes estaban las dunas socavó las playas. Se perdieron toneladas de arena. Además de fijar las dunas, sembrar árboles para las arenas. Este es el resultado y va a ser peor”, expresó María Emilia Moreno.