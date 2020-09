El intendente de Los Toldos, Franco Flexas le cree a Gollán en las cifras de fallecidos “blanquearlos es una actitud positiva del gobierno provincial”

El intendente del espacio Juntos por El Cambio de General Viamonte, Franco Flexas habló con Todo Provincial Radio sobre las cifras de fallecidos que la provincia de Buenos Aires incorporó al sistema. “Lo digo realmente porque en esta situación a nadie le convendría guardar los números y blanquearlos me parece una actitud positiva del gobierno provincial”, afirmó el jefe comunal de Los Toldos.

Sobre el debate que se armó por la incorporación de más de 3500 fallecidos por covid-19 al sistema de provincia, el intendente Franco Flexas expresó “Yo creo que el gobierno provincial no va a tener problemas en el explicar porque hay de todo, en algunos municipios han dado reporte de fallecimientos por una causa y no por covid, me parece bien blanquear el número, si ese era el número que todo el mundo lo sepa”.

“Me parece bien, seguramente que el ministro tendrá que dar las explicaciones propias pero no creo que tenga ningún problema”, aseguró el intendente de la ciudad de Los Toldos.

En dialogo con Todo Provincial Radio, Flexas aseveró “En esta situación de pandemia no puedo pensar mal de que alguien quiera ocultar los números, creo que deben tener una razón justificada para eso; debe haber una cuestión de carga de datos, pero no creo que haya ninguna mala intensión”.

“Lo digo realmente porque en esta situación a nadie le convendría guardar los números y blanquearlos me parece una actitud positiva del gobierno provincial”, aclaró el joven dirigente del radicalismo bonaerense.

Por último concluyó “Estando en el frente de batalla, que hace desde marzo que estamos con todo esto, no puedo creer ni entender que haya mala intención, me sorprendería mucho y no puedo pensar así”.

