El activista por la Paz, Odino Faccia llevó su mensaje a la Frontera Corea del Sur y Corea del Norte

Si algo le faltaba a Odino, reconocido como la voz por la paz en el mundo y dos veces Candidato a Premio Nobel de Paz, era llevar su mensaje a la Frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte. Lo realizó en el marco de la 18º Cumbre Mundial de Premios Nobeles de Paz que se celebró en la ciudad surcoreana de Gangwon.

Luego de haber participado en la apertura y cierre de la 18°Cumbre Mundial de los Premios Nobel de Paz que se celebró en Gangwon, Corea del Sur, Odino fue llevado a la frontera, por la Organización HWPL, una ONG que está proponiendo la Declaración de Paz, Cese de Guerra y Desarme Nuclear para presentar a ONU, donde canto uno de sus himnos “Busca la Paz” bajo un frío polar y con la mirada puesta en sus movimientos, debido a la dificultad que presenta la frontera.

Odino comentó que “fueron minutos muy tensos, donde claramente el haber cantado no va a cambiar la absurda historia de separación que tienen ambas Coreas, pero se suma a la voluntad y al deseo de millones de personas que perdieron contacto, que nunca más supieron nada de sus familias y que al día de hoy”.

“Luego de 70 años, la población de Corea del Sur no puede tener comunicación alguna con Corea del Norte. Las fronteras de odio siguen vigente, respondiendo a los intereses hipócritas de los mecanismos de poder, y es el pueblo quien paga las consecuencias, no lo cobardes de guantes blancos que solo miran su ombligo y dirigen con el dedo sin levantar la mirada porque no son capaces de buscar una salida a los conflictos o diferencias a partir del diálogo”, expresó el cantante por la Paz.

Odino tiene proyectado regresar a Corea del Sur durante el 2023, siguiendo con sus ya reconocidos, Conciertos por la Paz y los Valores, sumada a una agenda que tiene por objetivos, visibilizar fronteras y situaciones que son adversas para las sociedades, y que mejor manera, que hacerlo a través de la música.