Octava Sección
Cuatro ejes y atención 24 horas: así funcionará la nueva Agencia de Adicciones en La Plata
El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó la presentación de la Agencia Municipal de Prevención y Asistencia de las Adicciones, un organismo que trabajará con un enfoque territorial y en articulación con instituciones y vecinos para implementar acciones en distintos ámbitos sociales.
Durante el acto, Alak afirmó que “se debe poner el foco en la prevención de adicciones” y explicó que el objetivo es llegar a escuelas, clubes, lugares de trabajo, empresas, sindicatos, centros de salud y delegaciones municipales. El jefe comunal resaltó la importancia de construir estadísticas confiables y actualizadas para tomar decisiones informadas y fortalecer las redes comunitarias.
La nueva agencia contará con un 0800 y un canal de WhatsApp para ofrecer atención las 24 horas, garantizando que toda persona que necesite ayuda o asesoramiento reciba una respuesta inmediata. La línea gratuita será el 0800-666-0101, con turnos, orientación y derivaciones a dispositivos de atención.
El plan de acción se desarrollará en cuatro ejes principales:
- Prevención comunitaria: creación de Centros de Prevención Comunitaria en Adicciones (C.P.C.A.), mesas de gestión en cada delegación, mapeos territoriales, formación de preventores y una Red Preventiva Municipal con participación de organizaciones sociales.
- Prevención laboral: protocolos de intervención, talleres de sensibilización, promoción de la Responsabilidad Social Empresaria y cupos de reinserción laboral.
- Prevención educativa: talleres en todos los niveles escolares, en clubes e instituciones, estadísticas sobre consumo en menores y formación para docentes y familias.
- Asistencia y tratamiento: orientación, diagnóstico, derivación y acompañamiento integral para personas con consumos problemáticos y su entorno, en convenio con instituciones especializadas.
Del lanzamiento, realizado en el Salón Dorado del Palacio Municipal, participaron el director ejecutivo de la Agencia, Jorge Ruiz; la directora general de Asistencia, Bárbara Castillo; y el director general de Prevención, Esteban Wood.
Octava Sección
Kicillof y Alak incian la restauración completa de 120 escuelas de La Plata
El intendente de La Plata, Julio Alak, y el subsecretario de Educación bonaerense, Pablo Urquiza, realizaron la apertura de sobres de la licitación para la segunda etapa del plan de restauración y puesta en valor de escuelas de la ciudad.
El acto tuvo lugar este jueves en el Salón Dorado del Palacio Comunal y contó con la presencia de directivos y miembros de la comunidad educativa de las escuelas que serán intervenidas.
“Durante la primera etapa llevamos a cabo mejoras en 80 escuelas y en esta segunda instancia se realizarán obras en 120 establecimientos”, confirmó el intendente Alak; y aseguró: “Con estos trabajos, alcanzaremos un total de 200 instituciones educativas renovadas, lo que representa más de la mitad de los cerca de 300 colegios que hay en La Plata”.
“Felizmente podemos decir que cambiamos la tendencia que se daba años anteriores en La Plata, ya que ahora el 100% de los recursos asignados por la Provincia para educación, el Municipio los destina a educación”, subrayó el jefe comunal, acompañado por el secretario de Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa; y la diputada provincial, Lucía Iañez.
Por su parte, Pablo Urquiza valoró: “Queremos transmitirles que hoy renovamos un compromiso que hemos asumido desde la llegada de Julio Alak a la intendencia, un compromiso lleno de promesas que se han hecho realidad”; y reflexionó: “La gestión en materia de infraestructura educativa ha tomado un nuevo impulso, por eso este acto es una muestra más y hoy el municipio y la provincia asumen el desafío de poner en marcha 120 nuevas obras”.
El plan, que contempla una inversión superior a los $9,800 millones, abarcará una intervención integral sobre los edificios escolares existentes con el fin de asegurar condiciones edilicias adecuadas, seguras, accesibles y funcionales para el desarrollo pleno de las actividades educativas.
Dado que en la ciudad funcionan cerca de 300 escuelas (98 de nivel inicial, 98 de nivel primario y 100 de nivel secundario), la segunda etapa del plan de obras permitirá que, alcanzando las 200 escuelas en total entre ambas etapas, se hayan puesto en valor dos tercios de los colegios de La Plata.
Las tareas a realizar abarcan un conjunto extenso de rubros que permiten una restauración completa, desde trabajos preliminares y estructurales hasta terminaciones finales y colocación de equipamiento.
Entre los mismos se destacan trabajos preparatorios y movimiento de suelo; obras estructurales, albañilería y tabiquería, aislamientos e impermeabilización; revoques, contrapisos y pisos; cubiertas, techos y zinguería; cielorrasos; carpinterías y herrería; instalación sanitaria y artefactos; instalación eléctrica y artefactos de iluminación; acondicionamiento térmico y seguridad; vidrios y espejos; pinturas y terminaciones; equipamiento escolar y urbano; y accesibilidad.
Participaron también del acto la secretaría de Educación, Paula Lambertini; el secretario general de la Comuna, Norberto Gómez; el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland; la subsecretaria de Educación municipal, Yamila Olariaga; el subsecretario de Administración de la cartera educativa bonaerense, Diego Turkenich; y el presidente del Consejo Escolar, Iván Maidana; entre otros.
Las 120 escuelas que abarcará esta segunda etapa de obras
ZONA 1
Los Hornos : ES 51, ES 53, EP 28, JI 904, JI 963, Jardín de Infantes Municipal Nº1 Los Hornos, Escuela Pedagógica Provincial Municipal N° 2 Extensión, ES 3, JI 986, EP 116.
Altos de San Lorenzo : EP 62, Jardín de Infantes Municipal N°5.
Poblet : EP 20.
Arana : EP 46, JI 974, ES 94.
Parque Sicardi : JI 973, EP 9.
ZONA 2
Villa Elvira : Jardín de Infantes Municipal Nº 2 Villa Elvira, Jardín Maternal Municipal Ita, Jardín Maternal Municipal Villa Elvira N° 2, EET 5, Jardín de Infantes Municipal Nº 3 Mariquita Sánchez, JI 984, JI 948, EP 121 , Jardín de Infantes Municipal N°8 Villa Elvira, ES 71,ES 54, EP 84, Escuela Pedagógica Provincial Municipal N° 2 Barrio Jardín, JI 902, EP 23.
ZONA 3
Villa Castells : JI 955
Tolosa : Jardín de Infantes Municipal Nº4, Casa del Niño Paulo Vl, JI 981, EP 124, ES 11 ANEX2, JI 910, JI 932.
San Carlos : EE 524 «HELEN KELLER», EP 52, ES 68, JI 928.
José Hernández : JI 953
Ringuelet : EP 60, ES 69.
Gorina : ES 37, Jardín Maternal Municipal Federico Maspoli
ZONA 4
Colonia Urquiza : JI 940, ES 86, EP 57
Saboya : EP 80, Jardín Maternal Municipal Emmanuel
El Peligro: JI 990, ES 72, EP 77.
Melchor Romero : EE 529, ES 84, Casa del Niño Melchor Romero, EP 75, EET 4.
Lisandro Olmos : EP 3, EP 63.
Etcheverry : EP 61.
Abasto : Casa del Niño Doctor Mariezcurrena, EP 26.
Los Porteños – Las Banderitas : EP 67
ZONA 5
Campana de la Ciudad : ES 42, ES 15, ES 4, Jardín Maternal Municipal Luis Tomasello, Jardín Maternal Municipal Islas Malvinas, EP 117, ES 63.
Villa Elisa : Jardín de Infantes Municipal N° 14 Diego Sappa, ES 67, ES 28, EET 2, EP 24.
Arturo Seguí : Escuela Pedagógica Provincial Municipal N° 1 Extensión, EP 32.
Gonnet: JI 919, JI 907, EP 18, ES 12, Casa del Niño Ricardo Rojas, ES 83.
El Rincón : Escuela Pedagógica Provincial Municipal N° 1 El Rincón.
ZONA 6
Casco urbano : Casa del Niño General Belgrano, EP 19, ES 65, EP 56, ES 66, EE 514, EET 9, EP 15, ES 26, Jardín Maternal Municipal Juan Pestalozzi, Jardín de Infantes Municipal IDEA-S, Escuela de Danzas Clásicas, EP 128, ES 44, EP 11.
ZONA 7
Casco urbano : ES 27, ES 33, Jardín de Infantes Municipal Nº7 Juan Pestalozzi, JI 914, JI 915, JI 934, JI 917, JI 939, JI 944 JI 952, JI 969, EP 8, EP 1, Casa del Niño Barrio Hipódromo, EE 518, EP 45.
Octava Sección
Alak puso en marcha la renovación integral del Parque Saavedra en La Plata
La Municipalidad de La Plata inició este martes una ambiciosa obra de renovación del Parque Saavedra, en el marco del Plan de Recuperación del Espacio Público que impulsa la gestión del intendente Julio Alak. En esta primera etapa, los trabajos se concentran en el sector abierto del predio, con el objetivo de mejorar la infraestructura existente, favorecer la circulación peatonal y revalorizar el patrimonio natural y urbano.
Como parte de la intervención, se dispuso el cierre total al acceso peatonal del parque. Tras un primer vallado parcial, este martes se avanzó con el cierre completo del perímetro comprendido entre calles 12 y 14, de 64 a 66. La medida es temporal y busca facilitar el avance seguro de las tareas proyectadas.
Entre las principales acciones previstas, se destaca la ejecución de un nuevo camino peatonal sobre Avenida 66, respetando la traza ya existente. Esta senda central articulará los diferentes sectores del parque y estará acompañada por nuevos sectores de estar, con mobiliario moderno, vegetación e iluminación.
Además, se procederá a la restauración del monumento a Saavedra y la pérgola histórica, con trabajos de conservación que recuperen su valor simbólico y funcional. También se avanzará en la renovación del sector de juegos infantiles, incorporando nuevos elementos lúdicos y piso de caucho para mayor seguridad.
Uno de los cambios más relevantes será el cierre definitivo de la dársena de estacionamiento sobre calle 14, una decisión que apunta a eliminar la circulación vehicular en esa zona y recuperar superficie para uso peatonal. De este modo, se busca garantizar mayor seguridad y continuidad en el recorrido del parque.
La obra contempla además la construcción de una vereda perimetral con rampas de accesibilidad en los cruces y frente al Hospital de Niños, totalizando 8.500 metros cuadrados de nuevos solados. La intervención permitirá mejorar la conectividad con el entorno urbano y fortalecer la inclusión.
En paralelo, el plan incluye la renovación del patrimonio forestal mediante un relevamiento técnico, la consolidación del arbolado existente y la incorporación de especies nativas. También se renovará el mobiliario urbano (bancos, cestos, bicicleteros) y se instalarán nuevas luminarias para reforzar la seguridad nocturna.
Esta intervención forma parte del programa que ya concretó mejoras en Plaza San Martín, Plaza Rocha, Plaza Italia y Plaza de la Madre de Los Hornos, consolidando una estrategia integral de revalorización de los espacios públicos en la ciudad.
Octava Sección
Alak encabezó el primer encuentro de candidatos de Fuerza Patria en La Plata
La mesa de trabajo contó con la participación de todos los espacios del peronismo en la capital bonaerense. Unidad, gestión y cercanía con los vecinos, los ejes de la campaña.
Bajo el lema “unidos para que La Plata siga en marcha”, el intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó este lunes el primer encuentro de candidatos y candidatas de Fuerza Patria en la capital bonaerense. La mesa de trabajo tuvo lugar en el Camping del Sindicato de Empleados de Comercio, ubicado en 137 y 607.
CANDIDATOS FUERZA PATRIA LA PLATA
Del encuentro participaron los aspirantes titulares y suplentes a la Cámara de Diputados por la Octava sección electoral. También, los integrantes de las listas para el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar de La Plata, además de los actuales legisladores provinciales y representantes de la CGT Regional La Plata.
Tras una exposición de cada candidato, Alak recordó que al asumir en el municipio, en diciembre de 2023, «La Plata estaba sumergida en la decadencia». «El Estado Municipal se encontraba en una situación de quiebre operativo, con una deuda superior a 21.500 millones de pesos”, precisó.
«LE ESTAMOS DEVOLVIENDO EL BRILLO Y JERARQUÍA COMO CAPITAL»
“Hoy estamos poniendo la ciudad en su lugar, devolviéndole el brillo y su jerarquía como capital de la provincia de Buenos Aires», agregó, y aseguró: «Estamos brindando mejores servicios y desarrollando un plan de obras en todos los barrios, con una inversión que supera los 180 mil millones de pesos”.
La mesa de trabajo incluyó la elaboración de un diagnóstico sobre la ciudad y cada uno de sus barrios y la presentación de un informe de gestión con los proyectos realizados y las próximas acciones que el Municipio llevará adelante.
Además, se presentó un plan de trabajo dividido por semanas, con el eje centrado en la cercanía y el contacto directo con los vecinos. «La ciudad está en marcha», es el mensaje.
Alak ratificó el compromiso de seguir gobernando con la participación de los vecinos, las instituciones y las universidades y de seguir construyendo consensos en el Concejo Deliberante.
Entre las presencias destacadas se encuentran los candidatos a diputados provinciales Ariel Archanco, Lucía Iañez y Juan Malpeli; los postulantes al Concejo Sergio Resa, Romina Santana y Juan Manuel Granillo Fernández; y los aspirantes a Consejeros escolares Emilio López Muntaner y Romina Coronel.
TODOS LOS PRESENTES
También participaron de la reunión los candidatos a diputados Carola Corra, Cristian Vander, Paula Lambertini, Lucio Denappole, Claudia Gallardo, Marcelo Iafolla y Andrea Rodríguez; los candidatos a concejales Josefina Bolis, Raúl Recavarren, Sol Maluéndez, Pablo Poggio, Albertina Bidart, Daniel Barcena, Yanina Sánchez, Nicanor Martínez, Cintia Mansilla, Héctor Ortíz, Diana Negronida, Matías Martin, Rosario De Rosa, Roque Martínez Arzamendia, Teresa Vargas, Ronald Mojalote y Lorena Di Matteo; y los candidatos a consejeros escolares participaron Elías Horario Gilberto, Juliana Clavijo, Carlos Guerrero, Ana María Gómez, Manuel Rodríguez, María Victoria López, Germán Clemente Curima Horario y Liliana Vallejos.
También estuvieron presentes senadores, diputados, concejales, autoridades del gabinete municipal y referentes del espacio. Entre ellos, Carlos Bonicatto, Victoria Tolosa Paz, Estela Díaz, Gabriel Bruera, Sabrina Bastida, Pedro Borgini, Marcelo Galland, Norberto Gómez, Guillermo Cara, Guillermo Escudero, Mercedes La Gioiosa, Nicolás Carvalho, Luis Arias, Jorge Lescano, Silvina Peruggino, Pablo Elías, Micaela Maggio, Gisella Di Dio, Iván Maidana, Roxana Palmitesta y Wilfredo González.
Representando a las centrales obreras (CGT y CTA) participaron Héctor Nieves (UPCN), Julio Castro (SOSBA), Antonio Nino Di Tomasso (UOM) y Patricio Villegas (SUTEBA).