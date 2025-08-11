Octava Sección
La Plata: Las fuerzas políticas acuerdan una campaña limpia y respetuosa del espacio público
Se comprometieron a velar por el cumplimiento de la ordenanza que regula la publicidad electoral, priorizando la equidad y el cuidado de la ciudad.
En un gesto con fuerte valor democrático, los principales espacios políticos con representación local —Fuerza Patria, La Libertad Avanza, Somos Buenos Aires y el Frente de Izquierda— acordaron desarrollar la campaña electoral 2025 ajustándose estrictamente a las normas que regulan la publicidad en la vía pública, conforme a lo establecido en la Ordenanza N° 9880.
El acuerdo se selló este lunes por la tarde en el Palacio Comunal, durante una reunión convocada por la Municipalidad y encabezada por el secretario de Gobierno, Guillermo Cara.
Según se informó, por Fuerza Patria participó el Jefe de campaña, Sebastián Tangorra; mientras que por La Libertad Avanza (LLA), Matías De Urraza (Jefe de campaña); junto a Juan Pablo Allan y Soledad Pedernera, candidatos a Concejales. Finalmente, por Somos Buenos Aires estuvieron presentes el Jefe de campaña, Javier Mor Roig, y el candidato a Concejal, Leandro Bazze; en tanto que también participó del cónclave el apoderado del Frente de Izquierda (FIT), Luciano Sívori.
El intendente Julio Alak, principal promotor de esta iniciativa, celebró este acuerdo impulsado por el Municipio en pos de garantizar las pautas consensuadas en el marco de la ordenanza. La misma prohíbe la colocación de publicidad política en árboles, luminarias, señales, mobiliario urbano y fachadas no autorizadas; fija plazos para instalación y retiro y promueve medios alternativos que eviten daños y contaminación visual.
“Este es un acuerdo histórico que nos iguala a todos y nos compromete con la limpieza, el orden y el respeto por el vecino”, expresó Guillermo Cara, y agregó: “La democracia también se construye cuidando nuestra ciudad y garantizando que el espacio común sea utilizado sin generar perjuicios a la comunidad”.
El encuentro ratificó la decisión de garantizar igualdad de condiciones para todas las fuerzas durante el proceso electoral, promoviendo un uso ordenado del entorno urbano. También se resolvió mantener esta mesa de diálogo semanalmente para monitorear y resolver situaciones vinculadas a esta temática.
Vale destacar que el acuerdo se alinea con el programa municipal de recuperación del espacio público “Ciudad Limpia”, el cual busca afianzar una cultura política basada en el respeto, la equidad y la responsabilidad ciudadana, fortaleciendo la convivencia democrática y el cuidado del entorno urbano. A través de esta iniciativa, la Municipalidad de La Plata ya intervino y recuperó más de 7 mil frentes de vivienda y fachadas de comercios, entre otros espacios.
Octava Sección
Axel en La Plata: «La motosierra contra la casta, Milei la utilizó para destruir la producción»
«Ya nadie duda de que estamos viviendo un plan entreguista y cruel de la derecha argentina»
“En esta elección hay mucho en juego: Milei va a venir a la provincia de Buenos Aires a buscar el apoyo que necesita para profundizar con más violencia y crueldad su plan de destrucción de derechos”, expresó este lunes el gobernador Axel Kicillof al encabezar un plenario de la militancia del Movimiento Derecho al Futuro en la ciudad de La Plata.
ES UN GOBIERNO ENTREGUISTA Y CRUEL DE LA DERECHA ARGENTINA
En ese marco, Kicillof destacó: “Ya nadie duda de que estamos viviendo un plan entreguista y cruel de la derecha argentina: esa motosierra que Milei prometía que iba a utilizar contra la casta, la está usando para destruir la producción y los ingresos de los trabajadores, de los jubilados y de los emprendedores”. “Ante eso tenemos una gran responsabilidad: recuperar la confianza de quienes se han alejado del peronismo y defensores al pueblo, a la democracia ya nuestro futuro”, agregó.
EL GOBIERNO AMENAZÓ CON INTERVENIR LA PROVINCIA
En ese sentido, el Gobernador señaló que “el mismo Gobierno nacional que amenazó con intervenir la Provincia, ahora intenta naturalizar una forma de gobernar en base a decretos y vetos”. “Frente a ello, nosotros redoblamos nuestra presencia en las calles, recorremos y conversamos con todos los sectores que están siendo perjudicados: en la provincia de Buenos Aires no se gobierna desde el palacio, sino en las fábricas, las escuelas y los hospitales, escuchando y promoviendo la participación de todos y todas”, agregó.
PLANTAMOS BANDERA A FAVOR DE LOS TRABAJADORES
«Estamos orgullosos de poder decir que desde el día uno plantamos bandera a favor de los trabajadores, de los estudiantes y de los más vulnerables. No buscamos atajos ni intentamos escondernos: no nos van a ver ni un segundo arrodillados ante el Gobierno de Milei», subrayó Kicillof y explicó: «Pueden intentar ahogarnos financieramente, pero no podrán cambiar nuestra decisión de actuar como un escudo y como una red que estén al servicio del único que nos da órdenes, que es el pueblo». bonaerense”.
EMPEZARON A INVENTAR NOTICIAS FALSAS
Por último, Kicillof resaltó que “al Gobierno nacional que ya empezó a inventar noticias falsas, le vamos a responder como sabemos: el Movimiento Derecho al Futuro va a estar las próximas tres semanas caminando y recorriendo todos los barrios para defender la boleta de Fuerza Patria, que es el instrumento de la unidad para ponerle un freno a Milei y sus políticas despiadadas”.
Participaron el intendente local, Julio Alak, los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Gobierno, Carlos Bianco; y de Trabajo, Walter Correa; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; las candidatas diputadas provinciales Lucía Iañez y Paula Lambertini; y la candidata a concejala Sol Maluéndez.
También estuvieron presentes la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; las subsecretarias de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; y de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Ayelén Borda; sus pares de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; de Organización Comunitaria, Santiago Fidanza; la directora provincial de Juventudes, Ayelén López; el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; el secretario de Gobierno de La Plata, Guillermo Cara; y la dirigente María Reigada.
Octava Sección
Cuatro ejes y atención 24 horas: así funcionará la nueva Agencia de Adicciones en La Plata
El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó la presentación de la Agencia Municipal de Prevención y Asistencia de las Adicciones, un organismo que trabajará con un enfoque territorial y en articulación con instituciones y vecinos para implementar acciones en distintos ámbitos sociales.
Durante el acto, Alak afirmó que “se debe poner el foco en la prevención de adicciones” y explicó que el objetivo es llegar a escuelas, clubes, lugares de trabajo, empresas, sindicatos, centros de salud y delegaciones municipales. El jefe comunal resaltó la importancia de construir estadísticas confiables y actualizadas para tomar decisiones informadas y fortalecer las redes comunitarias.
La nueva agencia contará con un 0800 y un canal de WhatsApp para ofrecer atención las 24 horas, garantizando que toda persona que necesite ayuda o asesoramiento reciba una respuesta inmediata. La línea gratuita será el 0800-666-0101, con turnos, orientación y derivaciones a dispositivos de atención.
El plan de acción se desarrollará en cuatro ejes principales:
- Prevención comunitaria: creación de Centros de Prevención Comunitaria en Adicciones (C.P.C.A.), mesas de gestión en cada delegación, mapeos territoriales, formación de preventores y una Red Preventiva Municipal con participación de organizaciones sociales.
- Prevención laboral: protocolos de intervención, talleres de sensibilización, promoción de la Responsabilidad Social Empresaria y cupos de reinserción laboral.
- Prevención educativa: talleres en todos los niveles escolares, en clubes e instituciones, estadísticas sobre consumo en menores y formación para docentes y familias.
- Asistencia y tratamiento: orientación, diagnóstico, derivación y acompañamiento integral para personas con consumos problemáticos y su entorno, en convenio con instituciones especializadas.
Del lanzamiento, realizado en el Salón Dorado del Palacio Municipal, participaron el director ejecutivo de la Agencia, Jorge Ruiz; la directora general de Asistencia, Bárbara Castillo; y el director general de Prevención, Esteban Wood.
Octava Sección
Kicillof y Alak incian la restauración completa de 120 escuelas de La Plata
El intendente de La Plata, Julio Alak, y el subsecretario de Educación bonaerense, Pablo Urquiza, realizaron la apertura de sobres de la licitación para la segunda etapa del plan de restauración y puesta en valor de escuelas de la ciudad.
El acto tuvo lugar este jueves en el Salón Dorado del Palacio Comunal y contó con la presencia de directivos y miembros de la comunidad educativa de las escuelas que serán intervenidas.
“Durante la primera etapa llevamos a cabo mejoras en 80 escuelas y en esta segunda instancia se realizarán obras en 120 establecimientos”, confirmó el intendente Alak; y aseguró: “Con estos trabajos, alcanzaremos un total de 200 instituciones educativas renovadas, lo que representa más de la mitad de los cerca de 300 colegios que hay en La Plata”.
“Felizmente podemos decir que cambiamos la tendencia que se daba años anteriores en La Plata, ya que ahora el 100% de los recursos asignados por la Provincia para educación, el Municipio los destina a educación”, subrayó el jefe comunal, acompañado por el secretario de Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa; y la diputada provincial, Lucía Iañez.
Por su parte, Pablo Urquiza valoró: “Queremos transmitirles que hoy renovamos un compromiso que hemos asumido desde la llegada de Julio Alak a la intendencia, un compromiso lleno de promesas que se han hecho realidad”; y reflexionó: “La gestión en materia de infraestructura educativa ha tomado un nuevo impulso, por eso este acto es una muestra más y hoy el municipio y la provincia asumen el desafío de poner en marcha 120 nuevas obras”.
El plan, que contempla una inversión superior a los $9,800 millones, abarcará una intervención integral sobre los edificios escolares existentes con el fin de asegurar condiciones edilicias adecuadas, seguras, accesibles y funcionales para el desarrollo pleno de las actividades educativas.
Dado que en la ciudad funcionan cerca de 300 escuelas (98 de nivel inicial, 98 de nivel primario y 100 de nivel secundario), la segunda etapa del plan de obras permitirá que, alcanzando las 200 escuelas en total entre ambas etapas, se hayan puesto en valor dos tercios de los colegios de La Plata.
Las tareas a realizar abarcan un conjunto extenso de rubros que permiten una restauración completa, desde trabajos preliminares y estructurales hasta terminaciones finales y colocación de equipamiento.
Entre los mismos se destacan trabajos preparatorios y movimiento de suelo; obras estructurales, albañilería y tabiquería, aislamientos e impermeabilización; revoques, contrapisos y pisos; cubiertas, techos y zinguería; cielorrasos; carpinterías y herrería; instalación sanitaria y artefactos; instalación eléctrica y artefactos de iluminación; acondicionamiento térmico y seguridad; vidrios y espejos; pinturas y terminaciones; equipamiento escolar y urbano; y accesibilidad.
Participaron también del acto la secretaría de Educación, Paula Lambertini; el secretario general de la Comuna, Norberto Gómez; el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland; la subsecretaria de Educación municipal, Yamila Olariaga; el subsecretario de Administración de la cartera educativa bonaerense, Diego Turkenich; y el presidente del Consejo Escolar, Iván Maidana; entre otros.
Las 120 escuelas que abarcará esta segunda etapa de obras
ZONA 1
Los Hornos : ES 51, ES 53, EP 28, JI 904, JI 963, Jardín de Infantes Municipal Nº1 Los Hornos, Escuela Pedagógica Provincial Municipal N° 2 Extensión, ES 3, JI 986, EP 116.
Altos de San Lorenzo : EP 62, Jardín de Infantes Municipal N°5.
Poblet : EP 20.
Arana : EP 46, JI 974, ES 94.
Parque Sicardi : JI 973, EP 9.
ZONA 2
Villa Elvira : Jardín de Infantes Municipal Nº 2 Villa Elvira, Jardín Maternal Municipal Ita, Jardín Maternal Municipal Villa Elvira N° 2, EET 5, Jardín de Infantes Municipal Nº 3 Mariquita Sánchez, JI 984, JI 948, EP 121 , Jardín de Infantes Municipal N°8 Villa Elvira, ES 71,ES 54, EP 84, Escuela Pedagógica Provincial Municipal N° 2 Barrio Jardín, JI 902, EP 23.
ZONA 3
Villa Castells : JI 955
Tolosa : Jardín de Infantes Municipal Nº4, Casa del Niño Paulo Vl, JI 981, EP 124, ES 11 ANEX2, JI 910, JI 932.
San Carlos : EE 524 «HELEN KELLER», EP 52, ES 68, JI 928.
José Hernández : JI 953
Ringuelet : EP 60, ES 69.
Gorina : ES 37, Jardín Maternal Municipal Federico Maspoli
ZONA 4
Colonia Urquiza : JI 940, ES 86, EP 57
Saboya : EP 80, Jardín Maternal Municipal Emmanuel
El Peligro: JI 990, ES 72, EP 77.
Melchor Romero : EE 529, ES 84, Casa del Niño Melchor Romero, EP 75, EET 4.
Lisandro Olmos : EP 3, EP 63.
Etcheverry : EP 61.
Abasto : Casa del Niño Doctor Mariezcurrena, EP 26.
Los Porteños – Las Banderitas : EP 67
ZONA 5
Campana de la Ciudad : ES 42, ES 15, ES 4, Jardín Maternal Municipal Luis Tomasello, Jardín Maternal Municipal Islas Malvinas, EP 117, ES 63.
Villa Elisa : Jardín de Infantes Municipal N° 14 Diego Sappa, ES 67, ES 28, EET 2, EP 24.
Arturo Seguí : Escuela Pedagógica Provincial Municipal N° 1 Extensión, EP 32.
Gonnet: JI 919, JI 907, EP 18, ES 12, Casa del Niño Ricardo Rojas, ES 83.
El Rincón : Escuela Pedagógica Provincial Municipal N° 1 El Rincón.
ZONA 6
Casco urbano : Casa del Niño General Belgrano, EP 19, ES 65, EP 56, ES 66, EE 514, EET 9, EP 15, ES 26, Jardín Maternal Municipal Juan Pestalozzi, Jardín de Infantes Municipal IDEA-S, Escuela de Danzas Clásicas, EP 128, ES 44, EP 11.
ZONA 7
Casco urbano : ES 27, ES 33, Jardín de Infantes Municipal Nº7 Juan Pestalozzi, JI 914, JI 915, JI 934, JI 917, JI 939, JI 944 JI 952, JI 969, EP 8, EP 1, Casa del Niño Barrio Hipódromo, EE 518, EP 45.