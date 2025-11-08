“Chinchu eterno”: Juan Carlos Gasparini ya tiene su monumento frente al hospital de Roque Pérez

La comunidad de Roque Pérez rindió este viernes un sentido homenaje al tres veces intendente Juan Carlos “Chinchu” Gasparini, con la inauguración de un monumento a escala real en la Plaza Almirante Brown, frente al Hospital Municipal Dr. Ramón Carrillo.

La inauguración del momumento tuvo lugar este viernes 7 de noviembre, día en que el histórico dirigente peronista hubiese cumplido 77 años. El homenaje fue organizado por amigos y familiares del exmandatario, quienes destacaron su compromiso con el pueblo.

En la invitación al evento se expresaba: “Un homenaje que reafirma su presencia eterna, cuidando a su pueblo como siempre lo hizo”.

La iniciativa había sido aprobada en octubre por el Concejo Deliberante, que mediante una ordenanza acompañada por todos los ediles autorizó el emplazamiento del monumento.

Durante el debate legislativo, se recordó la trayectoria del dirigente y su estilo de gestión: “Como Intendente gestionó incansablemente ante autoridades de todos los signos políticos, logrando obras y mejoras para Roque Pérez y posicionando a la ciudad por sus valores culturales y humanos. Su gobierno se caracterizó por el respeto, la escucha activa y el lema que lo acompañó: ‘Primero los chicos y los viejos’”.

También se subrayó que el lugar elegido para el monumento —la Plaza Almirante Brown, frente al hospital municipal— resultaba altamente simbólico, ya que era uno de los sitios que Gasparini más frecuentaba y donde demostró su profundo compromiso humano.

Juan Carlos Gasparini gobernó el distrito en tres períodos consecutivos, desde 2011 hasta 2023. Con una historia de vida única y una gran simpatía, Gasparini era uno de los dirigentes más queridos del interior bonaerense.

Durante sus gestiones, «Chinchu» remodeló el hospital de Roque Pérez y creó una nueva sala de internación, inauguró cinco escuelas, recuperó el Cine Club Colón e instaló La noche de los Almacenes. También creó un Gimnasio Polideportivo y desarrolló convenios con distintas universidades en el marco del Programa Puentes.