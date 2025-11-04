Septima Seccion
La Provincia envió asistencia a Bolívar tras el fuerte temporal
El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires dispuso el envío de asistencia inmediata al distrito de Bolívar, luego del fuerte temporal que se registró durante la noche del lunes y la madrugada del martes, afectando principalmente a Urdampilleta. El operativo provincial se desarrolla en articulación con el municipio, con el objetivo de atender las urgencias provocadas por el fenómeno climático.
Entre los elementos enviados por el gobierno bonaerense se incluyen materiales para la reparación de techos y otros insumos de emergencia destinados a sostener la primera respuesta ante los daños ocasionados por la tormenta, como chapas, tirantes, colchones y frazadas.
En ese marco, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, sostuvo: “El gobernador Axel Kicillof nos instruyó a actuar de manera inmediata, estamos trabajando junto al intendente Marcos Pisano y poniendo a disposición los recursos provinciales para acompañar a las familias afectadas”.
Asistencia en Urdampilleta y zonas afectadas
El temporal comenzó anoche con caída de granizo, ráfagas intensas de viento y abundante acumulación de agua. La localidad de Urdampilleta se encuentra entre las zonas más afectadas, con severos daños materiales y cortes de energía.
Los fuertes vientos provocaron destrozos en techos, el arbolado público y el tendido eléctrico. Además, se registraron afectaciones en viviendas, instituciones educativas, deportivas y recreativas, así como interrupciones del servicio de luz y telefonía por la caída de postes e intermitencias en el suministro de gas debido a la caída de mampostería.
Eliminación de la Zona Fría: Wesner llevó el reclamo de los vecinos de Olavarría al Congreso Nacional
El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, participó este martes de una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se debatió la eliminación de la ampliación del régimen de Zona Fría incluida en el proyecto de Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno nacional.
Los artículos 71 y 72 del proyecto proponen derogar el beneficio que reduce entre 30% y 50% las facturas de gas en zonas de clima frío, alcanzando a millones de usuarios residenciales. En el caso de Olavarría, actualmente son 43.271 los usuarios del servicio, de los cuales 7.049 reciben el descuento del 50% y 36.222 el del 30%.
“Derogar esta ley es desconocer las bajas temperaturas que sufren las familias no solo en invierno, sino durante gran parte del año. Olavarría, en varias ocasiones, ha sido la ciudad más fría de la provincia de Buenos Aires y, a nivel nacional, es comparable con localidades de Tierra del Fuego o Río Negro. Se trata de un derecho básico, no de un privilegio”, expresó Wesner.
En esa línea, el jefe comunal advirtió: “Esta medida haría aún más difícil la vida de muchas familias que ya enfrentan una profunda crisis y que a diario vemos cómo deben elegir entre pagar el alquiler, comprar medicamentos o financiar la comida en cuotas”.
Durante el encuentro también participaron intendentes de distintas ciudades afectadas, entre ellos el de Azul, junto a funcionarios, defensorías del pueblo y asociaciones de consumidores, quienes coincidieron en expresar su preocupación por el impacto social y económico que tendría la eliminación del régimen de Zona Fría.
Galli y Arouxet: “ratificamos nuestro compromiso para trabajar en conjunto”
En medio de la tensión nacional por las denuncias de coimas y tras una dura derrota electoral en Olavarría y la Séptima Sección, el exintendente Ezequiel Galli, la funcionaria de ANSES, Celeste Arouxet, y el titular de PAMI, Guillermo Lascano, mantuvieron un encuentro en un bar céntrico de Olavarría para ratificar su apoyo a la candidatura de José Luis Espert, el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La reunión se dio luego de que La Libertad Avanza no lograra ingresar bancas a la Legislatura bonaerense en la lista encabezada por Arouxet y Galli, un traspié que evidenció la dificultad del espacio en territorio bonaerense y, particularmente, en Olavarría.
A pesar de los resultados, los dirigentes locales remarcaron su respaldo a la agenda de Milei, incluso frente a las medidas más polémicas adoptadas en los últimos días: el veto a la Ley de Discapacidad, el rechazo a la Ley de Financiamiento Universitario, el freno al aumento a las jubilaciones y la reciente reinstauración de retenciones al agro, apenas una semana después de haber sido eliminadas.
“Este 26 de octubre se viene una elección clave para la Argentina, se pone en juego qué modelo de país queremos tener, un país con Libertad o un país con kirchnerismo. Desde Olavarría, LLA, Juntos Por Olavarría y el PRO, ratificamos nuestro compromiso en trabajar por una Argentina Libre”, afirmaron en un comunicado conjunto.
El gesto busca consolidar una foto de unidad en apoyo a Milei y Espert en un momento de desgaste político y cuestionamientos públicos. La estrategia, según plantearon, apunta a mostrar fortaleza hacia la elección del 26 de octubre, donde la definición nacional volverá a ser determinante para el futuro del espacio libertario.
El intendente de Azul presentó un amparo por la Ruta 3: “Se abandonó por completo el mantenimiento”
El intendente de Azul, Nelson Sombra, presentó un recurso amparo ante la Justicia Federal para reclamar por obras en la Ruta Nacional Nº 3.
En este sentido, el Ejecutivo local inició el mencionado recurso, exigiendo de manera urgente que la Dirección de Vialidad Nacional y la empresa concesionaria Corredores Viales SA cumplan con las obligaciones de mantenimiento, conservación y seguridad que tienen.
Al respecto, la presentación judicial destaca la omisión de sus obligaciones, habiendo decidido el abandono y la falta de servicio de la Ruta 3, particularmente en el tramo que atraviesa todo el partido de Azul.
“Esta clara omisión afecta de manera actual, y tiene la potencialidad de empeorar, la seguridad de circulación, la prestación de los servicios públicos municipales y además el desarrollo del comercio y la industria, conculcando los derechos del Municipio y también de todos los usuarios que protege la Constitución Nacional Derecho a la Vida, Salud, Derecho a la Libertad de circulación, Derecho a la Educación, y Derecho al Trabajo conforme a los arts. 14, 14 bis, y 16 de la Constitución Nacional y la Autonomía Municipal consagrada en los arts. 5 y 123 del mismo cuerpo legal”, asegura la denuncia ante la Justicia.
En este marco, se reclama que las partes demandadas “reasuman sus obligaciones y de manera urgente realicen las medidas necesarias de mantenimiento y seguridad” y con la acción de amparo se solicita una medida cautelar protectoria dado el peligro que representa la situación actual de la ruta.
El estado de la ruta 3
En cuanto al «estado de la ruta», en la demanda se menciona que «es de público y notorio conocimiento que la Ruta Nacional N° 3 en el tramo que atraviesa el partido de Azul presenta un deterioro significativo y que en su circulación son muy frecuentes los siniestros viales que han provocado la muerte y lesiones de muchas personas».
«El tramo de la RN3 comprendido entre Azul y Cacharí, y en particular en sentido de circulación Sur a Norte, se encuentra caracterizado actualmente por la presencia de deformaciones de calzada importantes en la mano descendente, escasa señalización horizontal y banquinas en mal estado y descalzadas», se añade.
Del mismo modo, «se verifica una alta siniestralidad que es provocada por ese estado de la calzada y un potencial daño permanente de que se repliquen los accidentes».
«La gran cantidad de roturas y pozos en el pavimento impiden una circulación ordenada y uniforme impidiendo el normal tránsito vehicular. A ello se suma la falta de demarcación de la Ruta, la falta de cartelería y la ausencia de trabajos de mantenimiento de las banquinas y cunetas y la falta de control sobre la circulación y sobre la existencia de animales sueltos», se sostiene en la presentación judicial.
Proyecto de autovía y mantenimiento abandonado
Otra cuestión incorporada en la presentación de la Municipalidad ante el Juzgado Federal se relaciona directamente con la «obligación del Estado».
En tal sentido, se sostiene que «el mantenimiento de la vía corresponde indudablemente de manera exclusiva y excluyente al Estado Nacional que oportunamente lo concesionó a la codemandada [Corredores Viales S.A.]».
En esa línea, se cita jurisprudencia al referir que «la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ha señalado que quien tiene a su cargo la conservación y custodia de las rutas nacionales posee una responsabilidad objetiva sustentada en la creación del riesgo y en su deber de seguridad, no pudiendo excluir su obligación cuando el deficiente estado de la arteria constituye un peligro inminente para quienes circulan por el lugar'».
«En definitiva -se indica en la presentación judicial de la Municipalidad de Azul-, no caben dudas que existe un mandato legal que les atribuye a las demandadas la conservación, mejoramiento y custodia de las rutas nacionales, y que dicho mandato no puede ser suspendido, incumplido o relevado«. Y también se observa que «el principio de continuidad de los servicios públicos esenciales, ampliamente reconocido en la doctrina y jurisprudencia administrativista, impone que, durante los procesos de transición o reestructuración, las prestaciones básicas deben mantenerse sin solución de continuidad».
«Inacción y falta de servicio»
Al respecto, se plantea que «la situación de emergencia que se presenta ha sido reconocida en diferentes oportunidades y ámbitos. Tanto es así que hasta se ha proyectado en algún momento, la construcción de una autovía. Con ello el Estado Nacional ha admitido que la Ruta 3 ya no satisface las necesidades de la región en relación al gran caudal de circulación».
«El proyecto de autovía fue abandonado y no existen expectativas de que en el corto o mediano plazo se desarrolle», se subraya, al tiempo que se indica que «lo que ha ocurrido también, y motiva este amparo, es que se abandonó por completo el mantenimiento y servicio en la Ruta omitiendo realizar toda actividad de mantenimiento, infraestructura y seguridad vial, conforme al siguiente detalle:
Por otra parte, la presentación menciona el intento de privatización al señalar que «La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) se encuentra en proceso de licitación para la privatización del Tramo Sur de la Red Federal De Concesiones que incluye a la RN3 en su recorrido por todo el partido de Azul. La etapa correspondiente es la Etapa II», pero advirtió que «el proyecto de privatizar resulta claramente futuro e incierto pues dependerá de que efectivamente se concrete la licitación, la adjudicación, que se dé inició a la ejecución».
Y remarcó: «al respecto es muy probable que la licitación no se concrete, ya que la inversión inicial que debería asumir el eventual concesionario es muy significativa por lo que la concesión a priori es antieconómica».
«El problema que se presenta es qué mientras todo ello ocurre, no existe un servicio de mantenimiento, infraestructura y seguridad razonables que permitan una adecuada circulación«, apuntaron.
En la presentación se indica que, «por todo ello, se pretende que se haga lugar a la presente acción condenado a las demandadas para que cumplan con sus obligaciones de mantenimiento de la infraestructura de la Ruta 3 y asimismo provea un servicio de seguridad vial que incluya la cartelería y demarcación».