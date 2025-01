Tradición, cultura y sabor: Roque Pérez celebra “La Noche de los Almacenes”

La propietaria de un histórico parador de Reta, localidad balnearia perteneciente al partido de Tres Arroyos, advirtió que la temporada arrancó muy floja a pesar del esfuerzo por mantener precios bajos.

En diálogo con LU24, la propietaria de Balneario Walter´s, Celia Piacquadio, aseguró: “La situación del país está terrible y si el clima no acompaña en Reta no anda nadie”.

Sobre el movimiento en Navidad, la empresaria expresó: “No pasó nada, fue muy triste, todo se está dando así. A mí me da miedo porque tengo que seguir con todo esto y si no viene la gente no sé qué hacemos con el nuevo parador”.

“Menos mal que mis clientes y otros nuevos ya están llamando por carpas, pero los precios se han ido muy arriba en algunas cosas”, aseguró quien desde hace casi cinco décadas trabaja en la playa de la localidad.

“Yo conservo a mi gente, no salgo a cobrar demasiado porque pierdo. Las carpas están muy accesibles, 20 mil pesos por día: las prefiero a un precio más bajo y no vacías”, afirmó.

Sin embargo, Piacquadio advirtió que “no se da el movimiento familiar que se tenía antes” y que los visitantes “se cuidan muchísimo al consumir”.

“Gente que viene hace años me bajó las reservas de las carpas porque los alquileres de las casas se fueron muy arriba y la ligué de rebote: se fueron a Brasil o Uruguay”, lamentó.

Y advirtió: “si no nos ponemos las pilas y bajamos un poco vamos mal. Entre todos vamos a tener que analizarlo muy bien para que la gente pueda regresar porque el que se va no vuelve”.

