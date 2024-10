Augusto Costa dio una clase pública en la calle y mostró su temple ante una impresentable entrevista de Novaresio

El episodio ocurrió este miércoles en Bernal, partido de Quilmes. Un hombre discutió con una ciclista que había ido a buscar a su hijo al colegio y la aplastó con su camioneta contra otro auto. Minutos después chocó otro vehículo cuando intentaba escapar. La víctima resultó ilesa, aunque contó que su bicicleta “terminó como un acordeón”.

La violenta secuencia filmada por un estudiante ocurrió en la esquina de Zapiola y la avenida San Martín. Daniela Paula Cosentino iba en bicicleta a buscar a su hijo de seis años a la escuela cuando comenzó a discutir con el conductor de una camioneta Chevrolet Tracker de color rojo.

#Bernal #Quilmes #RelatosSalvajes



Un conductor de una camioneta, luego de discutir con una joven que iba en bicicleta, la embistió y la dejó tirada. Por si fuera poco, al escapar, chocó a un un auto en Zapiola y San Martín. Lo corrieron seis cuadras y lograron frenarlo. pic.twitter.com/6gxccRQg6O — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) September 25, 2024

Tras un fuerte intercambio de palabras, el conductor del vehículo embistió a la ciclista y la apretó contra un Fiat Uno que estaba en la misma cuadra.

Según se ve en las imágenes del video, el hombre después de atropellarla, huyó de la escena por la calle Zapiola. Sin embargo, la secuencia no terminó allí: de acuerdo con las fuentes consultadas, el dueño de la Tracker chocó otro auto. El agresor, en ese momento, fue interceptado y no pudo escapar.

Personal del SAME atendió a la mujer, quien no sufrió heridas pese a la violencia del choque. Respecto al conductor del la Chevrolet Tracker, las fuentes indicaron que se trata de un hombre identificado como Miguel Ángel Gofredo, un vecino de Quilmes de 59 años.

La causa quedó en manos de la UFI Nº4 de Quilmes, que dispuso iniciar actuaciones por el delito de averiguación de ilícito. La denuncia fue radicada en la Comisaría 2º del municipio.

“Yo venía por la calle hasta que un vehículo dobla en U, me encierra y casi me atropella”, dijo la mujer a TN.

En la esquina siguiente, la mujer aprovechó el semáforo en rojo para recriminarle la maniobra. “Tenía la ventanilla baja, me acerqué y le dije ´¿no te diste cuenta de que casi me atropellás?”, contó. Me tiró una puteada y me dijo ´¿y el casco? Y ahí yo le dije ´¿si no tengo el casco me matás igual?”, relató.

El agresor la volvió a insultar y ella reaccionó. Según contó la mujer, golpeó el auto y el conductor de la camioneta redobló la apuesta. “Me volvió a encajar otra puteada, me encerró contra un auto, arrancó y chocó contra otro auto. Después se fugó”, relató la mujer.

Ante la presencia de varios testigos, entre ellos los estudiantes de un colegio, se escuchan los gritos de Daniela, quien cayó de la bicicleta al piso. El segundo auto chocado salió a perseguir al agresor y lo interceptó unas cuadras más adelante. “Después volvió y nos pasó los datos. A mí me aplastó contra un Fiat Uno y la bicicleta quedó hecha un acordeón”, se lamentó.