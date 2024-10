Volcó un camión en Ruta 2 y vecinos se llevaron pollos congelados de a cajones

El ministro de Producción de Provincia, Augusto Costa, dio clases públicas en la materia que dicta en la Facultad de Economía de la UBA, en el marco de las protestas que realizan las universidades de todo el país luego del veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Luego brindó una entrevista al «periodista» Luis Novaresio que se dedicó a realizar preguntas capciosas para la hinchada libertaria.

Mucha gente que pasa los está apoyando y “si no estuviéramos en la calle no estaríamos hablando” pic.twitter.com/2K1EWS1jth — Cristian Cimminelli (@cristiancim) October 14, 2024

En entrevista con Novaresio por La Nación +, el ministro de Kicillof mostró su temple para contestar las preguntas malintencionadas del periodista.

Luego, Novaresio quiso achacar a Augusto Costa su pertenencia al peronismo por el crecimiento de la pobreza pero el ministro contestó con datos, sin enojarse, y lo dejó balbuceando chicanas.

Augusto Costa: «Hay mucha conciencia de que esto es inviable»

Consultado respecto de cómo seguirá el conflicto y de cara al debate por el presupuesto 2025, sostuvo que “a partir del ajuste que viene aplicando el Gobierno en estos primeros 8 meses, en términos reales, las transferencias de universidades bajaron casi un tercio», y adelantó que «el presupuesto 2025 no garantiza los recursos para el normal funcionamiento de la universidad pública”.

Sin embargo, resaltó que “hay mucha conciencia, no solo de la comunidad universitaria sino de la sociedad, de que esto es inviable».

Clase Pública en Económicas sobre Av. Córdoba, en este caso brindada por @CostaAugusto9 pic.twitter.com/Twp67mYTpb — Fabian Waldman ⭐️⭐️⭐️ (@FabianWaldman) October 14, 2024

Por lo tanto, advirtió que «si no hay un cambio en la política del Gobierno, en la lógica en la cual está creando la discusión y, sobre todo, el lugar donde está poniendo la educación, esto no puede ir en otra dirección que no sea en un mayor conflicto y en una sociedad exigiendo cada vez más al Gobierno que no se desentienda de sus responsabilidades y que cumpla con lo que le toca, que es garantizar la educación pública, el presupuesto y el financiamiento para que pueda existir”.

Sobre la idea del Gobierno de traspasar las universidades nacionales a las provincias, expresó que espera «cualquier cosa» porque aclaró que «estamos frente a un Estado nacional que mira para otro lado y cree que no tiene ninguna responsabilidad de nada».

En tal sentido, reveló que «todo es posible y sería una locura que eso ocurriera porque las provincias ya tienen muchas responsabilidades y las están cumpliendo en el peor contexto posible como para que tengamos que pedir a los gobernadores que reemplacen al Estado nacional. No hay que permitirlo porque es imposible”.

En cuanto a la nómina de los premios Nobel que basaron su investigación en la importancia de las instituciones públicas para el desarrollo de las sociedades, opinó que “en la discusión pública internacional, académica y de política económica, se discute cómo hacer política industrial, cómo el Estado tiene que tener un rol de motor de desarrollo, cómo generar las condiciones para más producción y más trabajo, para mejorar la distribución del ingreso y bajar la desigualdad».

Mientras que, comparó que «únicamente en Argentina hay un tipo que está diciendo que el Estado no tiene que hacer nada y que no importa la justicia social. El mundo está yendo para otro lado”.