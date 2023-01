Archivaron las causas de abuso sexual contra Manuel Mosca

El fiscal Ignacio Calonje desestimó dos denuncias de abuso sexual que pesaban sobre el expresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Manuel Mosca, y las causas fueron archivadas. La abogada de las denunciantes había criticado “inacción” del fiscal.

La Unidad Fiscal entendió que “no había indicios suficientes” para acreditar la veracidad de lo relatado por la denunciante Marilina Cattaneo quien afirma haber sido violada en reiteradas oportunidades por Mosca entre los años 2017 y 2019, cuando ella trabajaba para el dirigente de Juntos en la Secretaría de Presidencia de la Legislatura.

En tanto, la posterior denuncia de Stella Lautre, fallecida en un accidente en agosto pasado, fue declarada prescripta ya que la misma fue realizada en el año 2021 y el hecho denunciado, según Lautre, habría ocurrido el 18 de septiembre de 2009.

“El mismo se halla prescripto al haber transcurrido en exceso el plazo establecido en el art. 62 inc. 2 por el Código de Fondo. (art. 59 inc. 3 del Código Penal), por lo cuál no es posible continuar con la investigación”, señala el decisorio.

Lautre era la última denunciante de Mosca por abuso sexual. En 2019, el exlegislador había recibido una primera denuncia por parte de una militante oriunda de Necochea. Luego de efectuar una contradenuncia por “extorsión”, el diputado solicitó una licencia que le fue concedida. En total eran cinco las denuncias por abuso sexual que pesan sobre el bolivarense pero ya no queda ninguna con posibilidad de avanzar en la justicia.

Luego de la muerte de Luatre, su abogada Claudia Gatti había hablado con Todo Provincial y en ese momento había advertido que “todo se encaminaba a la impunidad”.

“El estado de la causa es calamitoso, estamos por presentar por tercera vez un pedido para que me tomen el testimonio de otra víctima de Mosca. Ella le mandó mensajes a Marilina y es un testimonio importante para demostrar que Mosca es un agresor sexual serial lo que lo hace mucho más peligroso para la sociedad”, cuestinó la abogada que también patrocina a Marilina Cattaneo.

“Queremos probar que cuando Marilina entró a trabajar, Mosca ya tenía en su cuenta 20 años de agresiones sexuales. Pedimos este testimonio por tercera vez y el fiscal no los aprueba”, expresó Gatti quien criticó la “inacción” del fiscal de Azul Ignacio Calonje.

Y apuntó: “Estamos como al principio, el fiscal tiene que investigar para llamarlo a prestar declaración indagatoria. Para esa audiencia, debe tener información pero parece que no quiere investigar porque no busca y además rechaza todo lo que le proponemos“.

En esa entrevista, Gatti dijo saber que “hay muchas víctimas más” y que estuvo “en contacto con varias de ellas pero no quieren ser denunciantes” porque “no quieren pasar por esto porque la sensación es que todo quedará impune”.