A favor, en contra y los insólitos: Los 10 mensajes más atractivos tras el DNU de Milei

El Secretario General del SUPEH Ensenada expresó en dialogo con Mariano Gandini y Manuel López Melograno en TodoProvincial Radio la importancia de dejar en claro cual es la verdadera discusión detrás de YPF. «Es una empresa superavitaria, de las más grandes del país y va a ser de las más grandes del mundo», afirmó el jóven sindicalista.

Sobre la discusión que se da ante las propuestas del gobierno nacional de Javier Milei, el titular del sindicato SUPEH fue claro: «YPF es privada y no le entra plata del Estado 0 pesos del Estado, al contrario, hace obras para el Estado Nacional dependiendo quien controle la empresa».

«Discutamos si YPF es eficiente o no, y ahí se van a chocar la cabeza contra la pared, una empresa que es SUPERAVITARIA, de las más grandes del país y que va a ser de las más grandes del mundo», dijo Chancel en el último programa de la 5ta temporada de Todoprovincial Radio.

«YPF es una empresa Superavitaria» Además remarcó que es «Una empresa que pasó de no estar en el mercado de la energía renovable a ser la segunda empresas más importante del país en energías renovables».

«Dejó de ser una empresa hidrocarburifera para ser una empresa de Energía con YPF luz, YPF Agro, YPF gas, Y-tec; justamente con lo que tiene que ver con el desarrollo, por que va a ser nave insignia de la exploración y explotación de las offshore en las costas del mar argentino», reafirmó Chancel.

«La regasificadora que se viene en Bahía Blanca con el acuerdo con Petronas y que nosotros vamos a poder exportar nuestro gas, primer factor de transición energética en el mundo, y dónde nosotros tenemos el segundo pozo de Shell gas más grande del mundo», sostuvo.

Por último, Nahuel Chancel remarcó «La discusión no viene acá por si privatización si o privatización no; no viene justamente si es una empresa privada o es una empresa estatal; la discusión tiene que ver con la SOBERANÍA ENERGETICA».