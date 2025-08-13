Septima Seccion
25 de Mayo: Ramiro Egüen anunció reformas tributarias y apuesta por un municipio “libre de tasas distorsivas”
El intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, anunció en diálogo con Todo Provincial RADIO una reforma tributaria destinada al sector agropecuario que incluye la implementación del Documento Único de Tránsito (DUT) y la eliminación de la tasa por marcas y señales, vigente en la ordenanza fiscal impositiva. El jefe comunal también adelantó que enviará al Concejo Deliberante un proyecto para derogar la tasa de Seguridad e Higiene para el comercio y la industria, con el objetivo de convertir al distrito en un municipio libre de tributación distorsiva.
“Es una señal inequívoca de nuestra mirada empática hacia el sector productivo, que en 25 de Mayo es la matriz económica por excelencia, y que hoy enfrenta una situación difícil por las inundaciones”, sostuvo Egüen a Todo Provincial RADIO. La medida, explicó, busca modernizar el Estado municipal, simplificar trámites y eliminar el requisito de libre deuda para obtener la guía de traslado de animales.
Además, Egüen destacó que estas decisiones son posibles gracias al equilibrio financiero alcanzado por su gestión. “Nos llevó un año y medio de cálculos y previsión de fondos para poder avanzar”, indicó.
Inversión en maquinaria y caminos rurales
El intendente de 25 de Mayo detalló que, desde su asunción en diciembre de 2023, el municipio adquirió ocho máquinas cero kilómetro, entre motoniveladoras y retroexcavadoras, además de 18 camionetas y seis camiones para el mantenimiento de los 3.200 kilómetros de red vial. Sin embargo, advirtió que las lluvias récord de los últimos meses complicaron el trabajo planificado, con 1.200 milímetros acumulados en apenas cinco meses.
“Estamos poniendo toda la capacidad del municipio para mitigar el impacto del cambio climático, que nos pasó de una sequía extrema de cinco años a precipitaciones constantes que deterioran los caminos en pocos días”, afirmó.
Egüen habló sobre las elecciones del 7 de septiembre y armado local
En el plano político, Ramiro Egüen confirmó que competirá con su espacio Acción Ciudadana, un vecinalismo que reúne dirigentes del radicalismo, peronismo, PRO, GEN, MID, independientes y sectores afines a La Libertad Avanza. La decisión de no competir bajo un sello nacional responde a su objetivo de “preservar un proyecto político local” y mantener la gobernabilidad.
“Coincido en muchas propuestas del presidente Milei, como el déficit cero, pero también hemos hecho obra pública con recursos propios. No se puede gobernar un municipio sin ampliar servicios y dar respuesta a las demandas locales”, subrayó.
Egüen también remarcó que la elección será “netamente territorial” y que la gente votará por la gestión más que por el color partidario. “Con una boleta corta, cualquier vecino que valore nuestro trabajo puede apoyarnos, sin importar su preferencia nacional”, dijo.
Por último, el intendente llamó a la ciudadanía a participar. “No hay clima electoral, pero es fundamental cuidar la democracia y decidir si quieren continuar con este modelo de gestión o no”, concluyó.
Kicillof inauguró viviendas en Olavarría y aseguró: “Acá la crisis se siente con más crudeza”
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó en Olavarría la entrega de 45 viviendas y 1.167 escrituras gratuitas, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y el intendente Maximiliano Wesner. Además, recorrió la Casa de la Provincia, obras de pavimentación y el nuevo Complejo Judicial.
“En un país con la obra pública paralizada por decisión del Gobierno nacional, entre ellas 16 mil viviendas en construcción, estamos demostrando que en la Provincia pensamos y actuamos distinto: seguimos entregando las casas que cumplen sueños y amplían horizontes”, sostuvo Kicillof.
El mandatario advirtió que en Olavarría la crisis golpea con mayor intensidad. “Por culpa de las políticas económicas de Milei, cada día cierran más empresas y se pierden cientos de puestos de trabajo en el corazón productivo de la provincia”, afirmó.
Las 45 viviendas entregadas en el barrio CECO III forman parte de un proyecto de 100 unidades destinadas a afiliados del Centro de Empleados de Comercio de Olavarría, con una inversión de $4.154 millones. Otras 40 están en ejecución y 15 serán entregadas próximamente.
Batakis destacó que frente a la “libertad destructiva” del Gobierno nacional, la Provincia ofrece un Estado presente que construye un futuro con oportunidades. Wesner subrayó que la construcción dinamiza las economías locales y que la paralización de la obra pública afecta gravemente a las comunidades.
Durante la jornada, Kicillof visitó la Casa de la Provincia, que centraliza trámites y servicios de ARBA, IOMA, el Registro de las Personas y el IPS. También recorrió la pavimentación de la Avenida La Rioja y las obras del Complejo Judicial de Azul en Olavarría, que alojará fueros civiles, penales, laborales, de familia y dependencias de la Suprema Corte.
El gobernador entregó equipamiento del Ministerio de Ambiente para luminarias, kits de huerta y recursos para la gestión de emergencias climáticas. “Milei siempre encuentra recursos para los bancos, pero no para terminar el acceso a Sierras Bayas o mejorar la Ruta Nacional N°3. La Provincia va a seguir construyendo viviendas y avanzando con todas las obras en marcha”, concluyó.
25 de Mayo / Egüen creó el Documento Único de Tránsito y eliminó la tasa por Marcas y señales
El intendente municipal Ramiro Egüen anunció la puesta en marcha de una de las reformas más significativas para el sector agropecuario en los últimos años: la implementación en todo el Partido de 25 de Mayo del Documento Único de Tránsito (DUT) y la eliminación de la Tasa por Marcas y Señales establecida en la Ordenanza Fiscal e Impositiva.
El DUT es una herramienta desarrollada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) que permite unificar y digitalizar la documentación necesaria para el traslado de animales en pie, cueros y productos de origen animal, integrando en un solo trámite el Documento de Tránsito Electrónico (DT-e) del SENASA y la guía provincial o municipal. En el nuevo esquema, los productores podrán realizar todo el proceso de manera online a través del Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA), agilizando gestiones, reduciendo costos y evitando duplicación de trámites.
La medida se complementa con la prohibición de exigir libre deuda u otros requisitos municipales para acceder al DUT, registrar marcas o señales, o gestionar traslados de semovientes, eliminando trabas históricas que habían sido cuestionadas por el sector rural.
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Desarrollo Económico y Producción, que trabajará en coordinación con SENASA, el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, la Sociedad Rural, la Federación Agraria y demás entidades agropecuarias locales. Además, se prevé la realización de capacitaciones gratuitas y asistencia técnica permanente para productores, transportistas y consignatarios de hacienda.
“Es un reclamo histórico de nuestros productores que hoy se hace realidad. Estamos simplificando la vida del campo, eliminando burocracia innecesaria y generando un marco más ágil para el desarrollo productivo”, afirmó Egüen.
Con esta iniciativa, el Municipio de 25 de Mayo se alinea a las políticas nacionales y provinciales de trazabilidad ganadera, fomentando la formalización, el control sanitario y la competitividad del sector.
Wesner inauguró el Centro Deportivo y Recreativo “Diego Armando Maradona” en un predio histórico de Olavarría
Este sábado quedó formalmente inaugurado el Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona”, una obra emblemática que recupera el histórico predio del ex Matadero Municipal de Olavarría y lo transforma en un nuevo espacio para el encuentro, el deporte y la cultura.
El acto fue encabezado por el intendente Maximiliano Wesner, acompañado por integrantes de su gabinete y con la participación especial del reconocido periodista y escritor Alejandro Apo, quien presentó una propuesta escénica en homenaje al “10”. La jornada incluyó actividades para toda la familia, shows infantiles y un recorrido por las instalaciones, que desde esta semana comenzarán a ofrecer propuestas recreativas, deportivas y culturales para todas las edades.
“Sepan que el Diego Armando Maradona es la identidad de esta otra Olavarría. Es la identidad de esa Olavarría que estaba olvidada detrás de la Ruta Nacional 226 y que hoy vuelve a recobrar la fuerza, la esperanza y los sueños de tantos pibes y pibas”, expresó Wesner, al tomar la palabra frente a vecinos de los barrios Isaura, Eucaliptus, Belén, Matadero, Cuarteles y Perito Moreno.
El jefe comunal destacó que “no solo alcanza con iluminar la emblemática avenida Emiliozzi o mejorar el acceso abandonado sobre la Ruta 226”, sino que hacía falta “reconvertir un espacio que fue símbolo del trabajo y del entramado productivo local”. En ese sentido, recordó que el Matadero Municipal —cerrado en 2018— funcionó durante décadas como un “ordenador social” para muchas familias del sector.
La primera etapa de la obra demandó una inversión de 250 millones de pesos y comprendió la remodelación de 230 metros cuadrados del edificio principal y 26 metros cuadrados del puesto policial, un playón deportivo de 420 metros cuadrados, dos canchas de fútbol, dos de fútbol tenis, una plaza con juegos infantiles, dos nuevos accesos y un ingreso principal por calle 130.
“Pensamos y proyectamos este lugar con el nombre que mejor lo representa: Diego Armando Maradona. Porque si hay alguien que nos enseñó a gritar goles con el corazón y a enfrentar a los poderosos, fue él. Este es un lugar para apropiarse, para venir con el mate, con los pibes y las pibas. Es un espacio de todos los vecinos de Olavarría”, subrayó el intendente.
Durante el acto, también hubo un emotivo video con testimonios de vecinos y ex trabajadores del Matadero, tras lo cual se realizó el descubrimiento de placas conmemorativas. El intendente agradeció especialmente a su gabinete, al equipo de trabajadores municipales y a las familias que participaron del proceso participativo desde el inicio del proyecto.
El Centro comenzará a funcionar en los próximos días con actividades impulsadas por la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, en coordinación con las Subsecretarías de Deportes, Cultura, Desarrollo Social y Protección Integral de Derechos. El cronograma será difundido próximamente por los canales oficiales del municipio.