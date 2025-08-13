25 de Mayo: Ramiro Egüen anunció reformas tributarias y apuesta por un municipio “libre de tasas distorsivas”

El intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, anunció en diálogo con Todo Provincial RADIO una reforma tributaria destinada al sector agropecuario que incluye la implementación del Documento Único de Tránsito (DUT) y la eliminación de la tasa por marcas y señales, vigente en la ordenanza fiscal impositiva. El jefe comunal también adelantó que enviará al Concejo Deliberante un proyecto para derogar la tasa de Seguridad e Higiene para el comercio y la industria, con el objetivo de convertir al distrito en un municipio libre de tributación distorsiva.

“Es una señal inequívoca de nuestra mirada empática hacia el sector productivo, que en 25 de Mayo es la matriz económica por excelencia, y que hoy enfrenta una situación difícil por las inundaciones”, sostuvo Egüen a Todo Provincial RADIO. La medida, explicó, busca modernizar el Estado municipal, simplificar trámites y eliminar el requisito de libre deuda para obtener la guía de traslado de animales.

Además, Egüen destacó que estas decisiones son posibles gracias al equilibrio financiero alcanzado por su gestión. “Nos llevó un año y medio de cálculos y previsión de fondos para poder avanzar”, indicó.

Inversión en maquinaria y caminos rurales

El intendente de 25 de Mayo detalló que, desde su asunción en diciembre de 2023, el municipio adquirió ocho máquinas cero kilómetro, entre motoniveladoras y retroexcavadoras, además de 18 camionetas y seis camiones para el mantenimiento de los 3.200 kilómetros de red vial. Sin embargo, advirtió que las lluvias récord de los últimos meses complicaron el trabajo planificado, con 1.200 milímetros acumulados en apenas cinco meses.

“Estamos poniendo toda la capacidad del municipio para mitigar el impacto del cambio climático, que nos pasó de una sequía extrema de cinco años a precipitaciones constantes que deterioran los caminos en pocos días”, afirmó.

Egüen habló sobre las elecciones del 7 de septiembre y armado local

En el plano político, Ramiro Egüen confirmó que competirá con su espacio Acción Ciudadana, un vecinalismo que reúne dirigentes del radicalismo, peronismo, PRO, GEN, MID, independientes y sectores afines a La Libertad Avanza. La decisión de no competir bajo un sello nacional responde a su objetivo de “preservar un proyecto político local” y mantener la gobernabilidad.

“Coincido en muchas propuestas del presidente Milei, como el déficit cero, pero también hemos hecho obra pública con recursos propios. No se puede gobernar un municipio sin ampliar servicios y dar respuesta a las demandas locales”, subrayó.

Egüen también remarcó que la elección será “netamente territorial” y que la gente votará por la gestión más que por el color partidario. “Con una boleta corta, cualquier vecino que valore nuestro trabajo puede apoyarnos, sin importar su preferencia nacional”, dijo.

Por último, el intendente llamó a la ciudadanía a participar. “No hay clima electoral, pero es fundamental cuidar la democracia y decidir si quieren continuar con este modelo de gestión o no”, concluyó.