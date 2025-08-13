Kicillof inauguró viviendas en Olavarría y aseguró: “Acá la crisis se siente con más crudeza”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó en Olavarría la entrega de 45 viviendas y 1.167 escrituras gratuitas, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y el intendente Maximiliano Wesner. Además, recorrió la Casa de la Provincia, obras de pavimentación y el nuevo Complejo Judicial.

“En un país con la obra pública paralizada por decisión del Gobierno nacional, entre ellas 16 mil viviendas en construcción, estamos demostrando que en la Provincia pensamos y actuamos distinto: seguimos entregando las casas que cumplen sueños y amplían horizontes”, sostuvo Kicillof.

En Olavarría, corazón productivo de la provincia, la crisis se siente con más crudeza que en el resto del país: el discurso de la obra pública cero de Milei, que al principio podía sonar novedoso, hoy se traduce en empresas que cierran, empleos que se pierden y un golpe feroz a… pic.twitter.com/ByG9ekThO6 — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 13, 2025

El mandatario advirtió que en Olavarría la crisis golpea con mayor intensidad. “Por culpa de las políticas económicas de Milei, cada día cierran más empresas y se pierden cientos de puestos de trabajo en el corazón productivo de la provincia”, afirmó.

Las 45 viviendas entregadas en el barrio CECO III forman parte de un proyecto de 100 unidades destinadas a afiliados del Centro de Empleados de Comercio de Olavarría, con una inversión de $4.154 millones. Otras 40 están en ejecución y 15 serán entregadas próximamente.

Batakis destacó que frente a la “libertad destructiva” del Gobierno nacional, la Provincia ofrece un Estado presente que construye un futuro con oportunidades. Wesner subrayó que la construcción dinamiza las economías locales y que la paralización de la obra pública afecta gravemente a las comunidades.

Durante la jornada, Kicillof visitó la Casa de la Provincia, que centraliza trámites y servicios de ARBA, IOMA, el Registro de las Personas y el IPS. También recorrió la pavimentación de la Avenida La Rioja y las obras del Complejo Judicial de Azul en Olavarría, que alojará fueros civiles, penales, laborales, de familia y dependencias de la Suprema Corte.

El gobernador entregó equipamiento del Ministerio de Ambiente para luminarias, kits de huerta y recursos para la gestión de emergencias climáticas. “Milei siempre encuentra recursos para los bancos, pero no para terminar el acceso a Sierras Bayas o mejorar la Ruta Nacional N°3. La Provincia va a seguir construyendo viviendas y avanzando con todas las obras en marcha”, concluyó.