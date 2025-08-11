Septima Seccion
25 de Mayo / Egüen creó el Documento Único de Tránsito y eliminó la tasa por Marcas y señales
El intendente municipal Ramiro Egüen anunció la puesta en marcha de una de las reformas más significativas para el sector agropecuario en los últimos años: la implementación en todo el Partido de 25 de Mayo del Documento Único de Tránsito (DUT) y la eliminación de la Tasa por Marcas y Señales establecida en la Ordenanza Fiscal e Impositiva.
El DUT es una herramienta desarrollada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) que permite unificar y digitalizar la documentación necesaria para el traslado de animales en pie, cueros y productos de origen animal, integrando en un solo trámite el Documento de Tránsito Electrónico (DT-e) del SENASA y la guía provincial o municipal. En el nuevo esquema, los productores podrán realizar todo el proceso de manera online a través del Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA), agilizando gestiones, reduciendo costos y evitando duplicación de trámites.
La medida se complementa con la prohibición de exigir libre deuda u otros requisitos municipales para acceder al DUT, registrar marcas o señales, o gestionar traslados de semovientes, eliminando trabas históricas que habían sido cuestionadas por el sector rural.
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Desarrollo Económico y Producción, que trabajará en coordinación con SENASA, el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, la Sociedad Rural, la Federación Agraria y demás entidades agropecuarias locales. Además, se prevé la realización de capacitaciones gratuitas y asistencia técnica permanente para productores, transportistas y consignatarios de hacienda.
“Es un reclamo histórico de nuestros productores que hoy se hace realidad. Estamos simplificando la vida del campo, eliminando burocracia innecesaria y generando un marco más ágil para el desarrollo productivo”, afirmó Egüen.
Con esta iniciativa, el Municipio de 25 de Mayo se alinea a las políticas nacionales y provinciales de trazabilidad ganadera, fomentando la formalización, el control sanitario y la competitividad del sector.
Septima Seccion
Wesner inauguró el Centro Deportivo y Recreativo “Diego Armando Maradona” en un predio histórico de Olavarría
Este sábado quedó formalmente inaugurado el Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona”, una obra emblemática que recupera el histórico predio del ex Matadero Municipal de Olavarría y lo transforma en un nuevo espacio para el encuentro, el deporte y la cultura.
El acto fue encabezado por el intendente Maximiliano Wesner, acompañado por integrantes de su gabinete y con la participación especial del reconocido periodista y escritor Alejandro Apo, quien presentó una propuesta escénica en homenaje al “10”. La jornada incluyó actividades para toda la familia, shows infantiles y un recorrido por las instalaciones, que desde esta semana comenzarán a ofrecer propuestas recreativas, deportivas y culturales para todas las edades.
“Sepan que el Diego Armando Maradona es la identidad de esta otra Olavarría. Es la identidad de esa Olavarría que estaba olvidada detrás de la Ruta Nacional 226 y que hoy vuelve a recobrar la fuerza, la esperanza y los sueños de tantos pibes y pibas”, expresó Wesner, al tomar la palabra frente a vecinos de los barrios Isaura, Eucaliptus, Belén, Matadero, Cuarteles y Perito Moreno.
El jefe comunal destacó que “no solo alcanza con iluminar la emblemática avenida Emiliozzi o mejorar el acceso abandonado sobre la Ruta 226”, sino que hacía falta “reconvertir un espacio que fue símbolo del trabajo y del entramado productivo local”. En ese sentido, recordó que el Matadero Municipal —cerrado en 2018— funcionó durante décadas como un “ordenador social” para muchas familias del sector.
La primera etapa de la obra demandó una inversión de 250 millones de pesos y comprendió la remodelación de 230 metros cuadrados del edificio principal y 26 metros cuadrados del puesto policial, un playón deportivo de 420 metros cuadrados, dos canchas de fútbol, dos de fútbol tenis, una plaza con juegos infantiles, dos nuevos accesos y un ingreso principal por calle 130.
“Pensamos y proyectamos este lugar con el nombre que mejor lo representa: Diego Armando Maradona. Porque si hay alguien que nos enseñó a gritar goles con el corazón y a enfrentar a los poderosos, fue él. Este es un lugar para apropiarse, para venir con el mate, con los pibes y las pibas. Es un espacio de todos los vecinos de Olavarría”, subrayó el intendente.
Durante el acto, también hubo un emotivo video con testimonios de vecinos y ex trabajadores del Matadero, tras lo cual se realizó el descubrimiento de placas conmemorativas. El intendente agradeció especialmente a su gabinete, al equipo de trabajadores municipales y a las familias que participaron del proceso participativo desde el inicio del proyecto.
El Centro comenzará a funcionar en los próximos días con actividades impulsadas por la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, en coordinación con las Subsecretarías de Deportes, Cultura, Desarrollo Social y Protección Integral de Derechos. El cronograma será difundido próximamente por los canales oficiales del municipio.
Septima Seccion
Campaña sin límites: Wesner denunció una operación con noticias falsas que vulnera a personas con discapacidad
El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, denunció públicamente este martes la circulación de una noticia falsa que, según afirmó, busca perjudicar a su gestión a través de la vulneración de personas con discapacidad, entre ellas un menor de edad.
“Este tema me toca de cerca, hay límites, no jodan«, expresó el jefe comunal en un video que difundió a través de sus redes sociales. El mensaje fue una reacción directa a publicaciones que aluden a presuntos manejos discrecionales en el área municipal de Discapacidad y que, según Wesner, se basan en cuentas falsas que incluso usurpan identidades de periodistas reconocidos.
«Todos saben cómo vivo y dónde vivo. Puedo bancarme que digan que cobro un sueldo que no cobro, que mientan en ese sentido. Pero lo que realmente me preocupa y no me puedo bancar es que se metan con un tema tan sensible que me toca de cerca como es la discapacidad«, aseguró el intendente.
Apuntando directamente a la intencionalidad de quienes difundieron la información, agregó: “Las personas con discapacidad hoy atraviesan una situación angustiante en nuestro país y lo que hacen con estas mentiras es profundizar esa angustia en las familias. Me pregunto qué hay detrás de esas cuentas falsas y qué persiguen los medios sin ética profesional«.
Wesner remarcó su vínculo personal con la temática y pidió no cruzar ciertos límites: “La discapacidad es algo que acompaño desde muy pequeño, me toca muy de cerca en mi familia, con lo cual hay límites, no jodan. Vivimos acá en Olavarría, somos vecinos, nos conocemos«.
“La información publicada es absolutamente falsa”
Por su parte, la jefa de gabinete Mercedes Landívar también se refirió al caso y negó que existan denuncias formales contra el área. “No tenemos conocimiento de una denuncia en ANDIS, en el área municipal de Discapacidad no hay ninguna denuncia”, afirmó.
Landívar detalló que la controversia se originó por un conflicto laboral con una médica, que no fue apartada de su cargo pero que mantiene tensiones con sus compañeras. “Esa profesional viene generando tensión laboral desde hace mucho tiempo. El año pasado hizo una denuncia contra otro profesional pero la ANDIS no encontró ninguna irregularidad”, explicó.
Según relató, la semana pasada esa misma profesional protagonizó un incidente en la sede de Discapacidad: “Se presentó y comenzó a pedir expedientes y evaluaciones a los gritos, en una situación muy hostil. Es una situación compleja que será evaluada en una cuestión administrativa interna”.
La funcionaria también denunció la publicación de información confidencial vinculada a personas con discapacidad. “El fin de semana nos encontramos con esta suerte de noticia. Hubo periodistas profesionales que recibieron la información con nombres y apellidos y decidieron no publicarla porque no podían chequearla”.
Sobre el contenido de la denuncia, Landívar fue tajante: “La información publicada por solo dos medios es absolutamente falsa, porque las personas apuntadas obtuvieron el CUD respetando el protocolo y todo el proceso como todas las demás”.
Además, reveló que al asumir la gestión se detectaron irregularidades en la conformación de las juntas de evaluación, que ya fueron corregidas. “Cuando llegamos, las juntas funcionaban con un solo profesional presente, cuando deben ser al menos tres. Eso se corrigió para garantizar una mirada integral”.
La situación interna del área también derivó en una presentación del resto del equipo: “Todas las trabajadoras del área de Discapacidad hicieron una presentación solicitando no integrar más juntas con esta médica porque les resulta imposible trabajar. No se la apartó”.
Finalmente, Landívar enfatizó la gravedad de la situación: “Es muy grave que se esté vulnerando a personas con discapacidad, entre ellas un niño. Estamos hablando de personas que tienen una discapacidad hace muchos años y que únicamente gestionaron una renovación del CUD respetando el proceso debido”.
“Publican información sin corroborar con la única intencionalidad de ensuciar personas y a un espacio político determinado. Tiene que haber un límite. Cuando nosotros hemos hecho denuncias siendo oposición, lo hicimos poniendo la cara y con pruebas”, concluyó.
Septima Seccion
Docente de “toda la vida” y especialista en presupuesto: quién es María Inés Laurini, la candidata del Frente Patria en la Séptima
María Inés Laurini, actual concejala de Azul y primera candidata a senadora provincial por la Séptima Sección Electoral del Frente Patria, conversó con Todo Provincial Radio sobre su recorrido político, los desafíos de cara a las elecciones provinciales del próximo 7 de septiembre y la situación del interior bonaerense.
“Soy maestra de escuela pública desde siempre, y además de ejercer la docencia, hace ocho años que tengo un rol institucional como concejala. Este es mi segundo mandato y fui dos años presidenta del Concejo Deliberante, la primera mujer en ocupar ese cargo en Azul”, expresó Laurini sobre su recorrido político y social en el municipio.
La dirigente relató que su historia de militancia “empieza en la Juventud Peronista del ’83, cuando mi padre fue candidato a intendente”. Y agregó: “Después, con el menemismo me alejé un poco, por la maternidad y por el trabajo, pero nunca dejé de estar comprometida”.
Sobre su nominación como candidata a senadora por el Frente Patria, Laurini explicó: “Es algo que Nelson Sombra viene trabajando desde hace tiempo. Azul hacía muchos años que no tenía un candidato a senador por la Séptima Sección, y como en 2023 se recuperó el municipio, era natural que surgiera una candidatura desde este distrito. Hay una lógica territorial en la propuesta”.
La actual concejala aclaró también que su perfil político se fue consolidando con una mirada específica. “Muchos compañeros docentes terminan en consejos escolares, pero yo siempre tuve un perfil más legislativo. Me enfoqué en la comisión de Presupuesto, que me interesó desde el principio. Analizamos el esquema tributario de Azul y empezamos a trabajar cómo generar y administrar recursos municipales”.
Consultada por la campaña electoral que se viene, Laurini señaló: “Creo que tenemos que trabajar con la ciudadanía para explicarles las consecuencias que el gobierno de Javier Milei genera en todos los sectores. En Olavarría ya se perdieron más de 1500 empleos industriales, mientras que en Azul tuvimos 400 despidos por goteo en comercios y más de 100 puestos laborales perdidos en el frigorífico, que es uno de los más importantes de la provincia”.
Asimismo, Laurini planteó: “Hace poco discutíamos en el Concejo Deliberante la situación del Garraham. Azul tiene un hospital pediátrico provincial excelente, pero aun así este año hicimos cuatroderivaciones al Hospital Garrahan”, y agregó: “Ni hablar del incremento en la demanda en salud, desarrollo social y educación que se disparó”.
En ese sentido, también apuntó contra las comparaciones engañosas entre municipios. “Los concejales libertarios han traido comparaciones con Tres de Febrero o Junín, pero es totalmente incoherente. Esos municipios no prestan servicios de salud mientras que Azul tiene tres hospitales municipales y trece centros de atención primaria, y eso representa una enorme presión presupuestaria”.
Por último, Laurini definió qué representa su candidatura: “Quiero ser senadora para representar a la Séptima desde el territorio. Sabemos lo que significa que nos dejen solos frente al ajuste, pero también sabemos cómo se gestiona con compromiso y planificación”.
“Tenemos que construir una alternativa que defienda los derechos de los bonaerenses, y garantizar servicios básicos como salud, educación y trabajo. Esa va a ser la bandera de nuestra campaña”, concluyó.