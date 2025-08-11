25 de Mayo / Egüen creó el Documento Único de Tránsito y eliminó la tasa por Marcas y señales

María Inés Laurini, actual concejala de Azul y primera candidata a senadora provincial por la Séptima Sección Electoral del Frente Patria, conversó con Todo Provincial Radio sobre su recorrido político, los desafíos de cara a las elecciones provinciales del próximo 7 de septiembre y la situación del interior bonaerense.

“Soy maestra de escuela pública desde siempre, y además de ejercer la docencia, hace ocho años que tengo un rol institucional como concejala. Este es mi segundo mandato y fui dos años presidenta del Concejo Deliberante, la primera mujer en ocupar ese cargo en Azul”, expresó Laurini sobre su recorrido político y social en el municipio.

La dirigente relató que su historia de militancia “empieza en la Juventud Peronista del ’83, cuando mi padre fue candidato a intendente”. Y agregó: “Después, con el menemismo me alejé un poco, por la maternidad y por el trabajo, pero nunca dejé de estar comprometida”.

Sobre su nominación como candidata a senadora por el Frente Patria, Laurini explicó: “Es algo que Nelson Sombra viene trabajando desde hace tiempo. Azul hacía muchos años que no tenía un candidato a senador por la Séptima Sección, y como en 2023 se recuperó el municipio, era natural que surgiera una candidatura desde este distrito. Hay una lógica territorial en la propuesta”.

La actual concejala aclaró también que su perfil político se fue consolidando con una mirada específica. “Muchos compañeros docentes terminan en consejos escolares, pero yo siempre tuve un perfil más legislativo. Me enfoqué en la comisión de Presupuesto, que me interesó desde el principio. Analizamos el esquema tributario de Azul y empezamos a trabajar cómo generar y administrar recursos municipales”.

Consultada por la campaña electoral que se viene, Laurini señaló: “Creo que tenemos que trabajar con la ciudadanía para explicarles las consecuencias que el gobierno de Javier Milei genera en todos los sectores. En Olavarría ya se perdieron más de 1500 empleos industriales, mientras que en Azul tuvimos 400 despidos por goteo en comercios y más de 100 puestos laborales perdidos en el frigorífico, que es uno de los más importantes de la provincia”.

Asimismo, Laurini planteó: “Hace poco discutíamos en el Concejo Deliberante la situación del Garraham. Azul tiene un hospital pediátrico provincial excelente, pero aun así este año hicimos cuatroderivaciones al Hospital Garrahan”, y agregó: “Ni hablar del incremento en la demanda en salud, desarrollo social y educación que se disparó”.

En ese sentido, también apuntó contra las comparaciones engañosas entre municipios. “Los concejales libertarios han traido comparaciones con Tres de Febrero o Junín, pero es totalmente incoherente. Esos municipios no prestan servicios de salud mientras que Azul tiene tres hospitales municipales y trece centros de atención primaria, y eso representa una enorme presión presupuestaria”.

Por último, Laurini definió qué representa su candidatura: “Quiero ser senadora para representar a la Séptima desde el territorio. Sabemos lo que significa que nos dejen solos frente al ajuste, pero también sabemos cómo se gestiona con compromiso y planificación”.

“Tenemos que construir una alternativa que defienda los derechos de los bonaerenses, y garantizar servicios básicos como salud, educación y trabajo. Esa va a ser la bandera de nuestra campaña”, concluyó.