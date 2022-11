Al cumplirse 30 años del fallecimiento del ex piloto de Turismo de Carretera, Roberto “Toro” Mouras en Todo Provincial Radio dialogamos y lo recordamos con Roberto “Vasco” Urretavizcaya, otro ex piloto del TC. “Como hincha de Chevrolet lo admiré mucho, yo era hincha de él”, afirmó el Tito, oriundo de Chacabuco.

“Recuerdo aquel gran premio que ganó por la Mesopotamia, allá por el año 1976, que venían lloviendo y ganó 6 o 7 carreras seguidas. Lo seguía mucho”, sostuvo el Vasco Urretavizcaya.

A tres décadas del fatídico accidente, el ex piloto Chacabuquense expresó “Un día muy duro para los hinchas de Chevrolet, soy hincha, lo admiré mucho y tuve la suerte de poder correr después con él. Porque yo era hincha de él cuando corría”.

En su relato, el “vasco” recuerda “me tocó compartir pista y también compartir auto, porque cuando se hizo la chicana de 9 de Julio que se giraba al revés, pidieron un auto, justo estaba el de super tap, fue Roberto Mouras, gente de la ACTC y yo estaba ahí, esa era el auto que yo corría, le oferte el auto para que lo maneje él, y me dijo manéjalo vos que te tengo confianza. Hacía poco que habíamos compartido pista y que habíamos andado bien”.

“Después las casualidades, que diseñamos esa chicana y la primera carrera nos tocamos nosotros dos en esa misma chicana”, contó a Todo Provincial Radio, Urretavizcaya quien además aclaró que tuvo poco dialogo pero muy bueno con el Prínicipe de Carlos Casares.

También recordó de una acción que describía la honradez de Mouras; “Me zafó en una carrera que nos tocamos en Allen, año 1992, antes de su accidente fatídico, se levantó una polvareda tremenda y yo gano la serie y el sale segundo; a mí me recargan y él pide que no me recarguen porque en ese momento por la polvareda no se veía nada y hubo un pequeño rose. Tenía mucha autoridad”.

LA FIGURA DEL “TORO” MOURAS

“Roberto tenía un perfil bajo, era una persona íntegra, muy comprometida con todo lo que era la sociedad siempre ayudando. Después de que falleció nos fuimos enterando la cantidad de lugares que ayudaba y bancaba”, sostuvo el ex piloto del TC que representaba a la escudería Supertap de Chivilcoy.

“Era un tipo muy leal, sin trampa, un tipo que iba realmente muy rápido, era rapidísimo, yo creo que le decían el toro por como encaraban las primeras vueltas. Una lástima lo que le pasó”, dice Urreta, quien salió campeón en la Fórmula Renault Argentina en 1982.

EL RECUERDO DEL DÍA FATÍDICO

Del 22 de noviembre de 1992, el ex piloto rememora “Estaba corriendo, pero justo se me había roto en la serie y la estaba mirando de arriba de un camioncito en los boxes, y el accidente fue en la otra recta opuesta, vimos la polvareda y me entero ya regresando a Chacabuco. Uno no piensa que pueden pasar estas cosas”.

“Los que estaban cerca se dieron cuenta en el momento, pero la radio que en ese momento era Carburando la información la fue dilatando hasta no tener la certeza de lo ocurrido”, cuenta a Todo Provincial Radio.

“Cuando dijeron pego contra un montículo de tierra pensé que era un accidente normal y me pasó lo mismo con el Pato Morresi, yo estaba corriendo, paso por al lado y lo vi entero al auto, y hasta llego a boxes y digo no pasó nada, fue algo leve, y había pasado lo que pasó”, sostuvo.

LA INSEGURIDAD DE LOS CIRCUITOS SEMIPERMANENTES

Al ser consultado sobre el riesgo que se corría en aquellos años donde ellos eran pilotos, “Tito” aseguró “era una locura y en realidad era vialidad que no dejaba sacar la cartelería que había en la ruta, inconscientemente y sin pensar, y por eso se le ponía un montículo de tierra para tapar el cartel y se le tiraba cal. Si te dejaban sacar el cartel, seguramente no lo ponían más, entonces no te dejaban sacarlo”.

“Se tiraba media camionada de tierra que iba tapando cada uno de los carteles y los días sábados se protegían cada uno de los carteles. Era una locura. Al Pato Morresi le pasó algo parecido porque pegó también con un montículo de tierra, se podrían haber evitado muchas muertes”, reflexionó Urretavizcaya.

LOS CIRCUITOS Y LA SEGURIDAD EN LA ACTUALIDAD

Sobre el estado de los circuitos, comentó “En este momento hay un grupo de la ACTC liderado por Roberto Argento, que viaja un año antes a cada autódromo, cuando se está haciendo un circuito nuevo, un año nuevo están vigilando y aconsejando y poniendo dispositivos, diagramando la seguridad de los circuitos. Y 45 días antes de cada carrera van a ver el estado de cada circuito, asesoran por si falta algo”.

“Los autos nada que ver a los de antes, la seguridad se aplica a fondo, porque nadie quiere que pase nada y se está trabajando muy firme. Pero el peligro está siempre”, comentó el Vasco.

“También los autos de antes no eran tan perfectos para hacer maniobras”, dijo Urreta y subrayó “los de hoy son casi perfectos, se pueden hacer todo tipo de maniobras como sucedió el otro día de dar casi una vuelta a la par sin tocarse”.

“Nosotros éramos un poco más kamikazes, tratábamos de ir rápido pero no teníamos todas las condiciones”, afirma.

“En los autos que corríamos nosotros venías te subías y salías a fondo, hoy un piloto para salir a pista necesita 5 minutos para poner todos los elementos de seguridad, la radio, la manguerita. Todo fue evolucionando. Hoy tiene todo en una computadora”, remarca el ex piloto del TC y TC 2000.

Y sostiene que “Antes un quinto puesto estaba a 2 segundos en una clasificación, hoy en 2 segundos están todos, los 45 autos”.

“Cuando se mató Juan Gálvez en Olavarría no iba ni atado, la butaca te llegaba hasta la mitad de la espalda, todo fue evolucionando”, concluyó Roberto “Vasco” Urretavizcaya.