Tildan de “siniestro” al intendente de Villegas por anunciar un “Comité de Ética” para “definir a quién darle un respirador”

El director del hospital municipal de Genera Villegas, Raúl Sala, anunció la conformación de un “Comité de Ética Médica” con profesionales de distintos ámbitos y miembros de comunidades religiosas que deberá definir ante ciertos dilemas como decidir que paciente recibe atención ante una situación de colapso.

“Tenemos 27 personas en sala COVID, que es la antesala de la UTI COVID, y solamente tenemos 5 respiradores libres. ¿Qué hacemos los médicos al momento de tener que decidir a quién poner en un respirador y a quién no? Ese es el mejor ejemplo de la necesidad de conformación de un Comité de Ética. Se va a evaluar, con toda la seriedad, cada caso particular y en forma personalizada a quién se pone y a quién no en un respirador”, aseguró Sala al Diario Actualidad de General Villegas.

“Si no queremos ver una situación de conformación de un Comité de Ética ante la eventual necesidad de decir quién va a entrar en un respirador y quién no, entonces cuidémonos. El gran ‘cuco’ de la conformación de un Comité de Ética no debería suceder si todos nos cuidáramos”, agregó.

El director del Hospital aseguró que el organismo será conformado “a la brevedad” y agregó: “Estamos pidiendo el asesoramiento legal para la conformación. No se asusten por la conformación del Comité de Ética. Simplemente les pido que, de una vez por todas, se empiecen a cuidar. Si la gente se cuida, en los próximos 15 días vamos a ver el descenso de los casos; y si no se cuida, en los próximos 15 días vamos a ver una catástrofe”.

Estos anuncios generaron duras críticas por parte de “Villegas en movimiento”, el espacio liderado por el ex intendente y el ex diputado nacional Gilberto Alegre. “Campana, el mismo intendente que nos arrojó a esta situación por su falta de acción y toma de decisiones correctas y oportunas, ahora quiere decidir junto al Director del Hospital Dr. Sala quién vive y quién muere. Y por si no eran lo suficientemente siniestros quieren involucrar a profesionales e instituciones religiosas de nuestra comunidad. Luego dirán la culpa es de ellos”, expresa el texto.

Y reprocha: “Buscan formar un Comité de Ética cuando se cansaron de usar recursos públicos para Campana, funcionarios y familias. Ambulancia para Eduardo Campana, vacunas para esposas, hijos y funcionarios no esenciales. Mientras tanto nadie en el gobierno municipal se hace cargo de que la disparada de casos fue causado por el descontrol de la nocturnidad que fue promovido por el mismo Campana sumado a su falta de control en el manejo de las áreas públicas”.