Persiguió a dos jóvenes en moto y los atropelló de atrás: buscan a un peligroso delincuente en La Plata

La junta interna de ATE de los trabajadores del "Bioparque" de La Plata solicitaron formalmente que el intendente Julio Garro se acerque al ex Zoo para demostrarle que son falsos sus anuncios sobre una mejora en los ambientes de alojamiento de los animales.

La asamblea de trabajadores acusó a Garro de "faltar a la verdad" respecto a las supuestas mejoras en el ex Zoo que permanece cerrado desde hace 5 años y que recientemente fue reabierto solo para visitas de escuelas.

"Les solicitamos que nos comuniquen cuáles han sido los cambios en la estructura operativa institucional que permite justiciar la mencionada "transformación instituconal" y mantener a lo largo del tiempo políticas de cuidado y preservación del medio natural, la biodiversidad y enseñar a nuestra comunidad el trato respetuoso que debemos mantener con el resto de los seres vivos", solicita el documento ingresado en mesa de entrada.

Por otra parte, los trabajadores advierten que "deconocen los nombres y trayectoria de los especialistas que los asesoraron y a los que usted hace referencia".

"Los objetivos no fueron cumplidos: no se ha construido ningún área de manejo en los ambientes de animales que nos permita trabajar en el rescate y rehabilitación para la posterior liberación de animales temporalmente tratado, de hecho las condiciones de alojamiento de nuestros animales no ha cambiado para bien en los cinco años que lleva cerrado el ex zoológico", apuntaron los cuidadores.

Por último, señalan que las condiciones de trabajo incluyen salarios que no pasan la línea de indigencia, se les niegan materiales, herramientas y ropa de trabajo pese a estar contemplados en el presupuesto municipal contemplado para la institución.

Como publicó Todo Provincial en varias oportunidades, la supuesta transformación del Zoológico en un Bioparque tiene varios puntos oscuros. Los trabajadores denuncian que desde que el parque fue cerrado no se invirtió absolutamente en nada.

En la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de La Plata del 2022, el intendente Julio Garro anunció que el municipio llevaría a cabo un plan de obras en el ex zoo y además dijo que llamaría a un "concurso de ideas" para el desarrollo de "un máster plan con el objetivo de reabrir el parque". Un año y medio después nada de eso se concretó.

En el "Bioparque" todavía permanecen unos 500 ejemplares de distintas especies. Luego de la supuesta conversión, el Ejecutivo avanzó con algunos traslados pero esa posibilidad quedó cortada a partir de la pérdida de habilitación por parte de la Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires.

Entre otros, en el predio todavía viven el hipopótoamo Hipólito, una gran cantidad de aves, ciervos con una patología específica que los obliga a permanecer en un lugar restringido, varios monos, la yaguareté Luna, cuya imagen fue utilizada para el billete de 500 pesos, y el chimpancé Tomy.