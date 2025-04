“Los fondos de coparticipación han caído”: Guaminí toma medidas de emergencia económica

El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, habló con Todo Provincial RADIO sobre el impacto de la crisis económica en el municipio, las señales de alerta que observan desde el Ejecutivo local y las preocupaciones de los sectores productivos ante la incertidumbre general. “Teníamos superávit, pero el 2025 nos preocupa mucho”, aseguró.

El jefe comunal destacó que Tres Arroyos tiene el producto bruto agropecuario más importante de la provincia, lo que le permite tener una buena situación productiva general. Sin embargo, advirtió que el parate económico se siente cada vez más: “Lo notamos en la caída de algunas tasas municipales ligadas a la actividad económica y en la baja de la demanda”.

Garate aseguró que el municipio finalizó 2024 con superávit, pero que el panorama 2025 genera incertidumbre. “Estamos mirando minuto a minuto la evolución, ordenando prioridades en base a lo que entra a Hacienda. No descartamos ninguna medida porque la situación es difícil”, afirmó.

Además, advirtió que la caída en la coparticipación nacional está impactando también en la provincial, y por lo tanto en las finanzas de los distritos. “Hablé con el secretario de Hacienda y estamos tomando recaudos. Ya veníamos de ordenar un municipio con dos años de déficit, pero ahora hay signos de alerta”, explicó.

En cuanto a la situación del sector pyme y comercial, Garate relató: “Todavía no tuvimos despidos masivos como en otros distritos, pero hay preocupación. La baja de la demanda se siente. Hay incertidumbre económica, política y jurídica”. Según dijo, empresarios con fuerte presencia incluso a nivel nacional le expresaron que si bien valoran cierta estabilidad de precios en insumos, el problema es que “no tienen a quién venderle”.

Sobre el Gobierno nacional, Garate cuestionó que la baja de la inflación no puede ser a costa del parate total de la economía. “Si nadie vende y nadie compra, no hay actividad ni crecimiento. Y además, no hay sueldos que alcancen porque no queda empleo”, afirmó.

En relación al panorama político nacional, Garate se refirió a Sergio Massa: “Lo veo muy ubicado en este momento, con una mirada política clara y trabajando por la unidad, la renovación dirigencial y los proyectos a futuro”. Y concluyó: “No necesita ser candidato a nada hoy, su aporte va más allá de los cargos”.