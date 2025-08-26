Kicillof encabezó un encuentro sobre Industria Naval y volvió a prometer el dragado del Canal Magdalena

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó en Ensenada el primer Encuentro Multisectorial sobre Marina Mercante, Industria Naval y Vías Navegables, junto a referentes sindicales, empresarios y dirigentes políticos. El evento reunió a más de 200 representantes bajo la consigna “Soberanía, trabajo digno y salarios justos”, en rechazo al decreto presidencial 340/2025.

Durante su discurso, Kicillof advirtió: “Mientras todos los países del mundo están defendiendo sus industrias y sus fuentes de trabajo, en Argentina tenemos un presidente como Milei que representa a intereses extranjeros y pone en riesgo el empleo, la producción y la ciencia”. En esa línea, sostuvo que el actual Gobierno nacional lleva adelante un “ataque sin precedentes contra los trabajadores”, con el objetivo de “redistribuir la riqueza de manera regresiva y concentrar los recursos en pocas manos”.

El mandatario bonaerense destacó que el embate se da con especial fuerza sobre los puertos y la industria naval, sectores que históricamente fueron defensores de la soberanía nacional. “Así como de la organización de los trabajadores salió el rechazo al decreto 340, también es desde la planificación del movimiento obrero como deben nacer los proyectos y las leyes que necesitamos para recuperar la soberanía en nuestros mares”, subrayó.

Y apuntó: «Lo que estamos discutiendo hoy es si vamos a fortalecer nuestra industria naval y pesquera, el sector portuario, si vamos a unir nuestro litoral fluvial con el litoral marítimo y si vamos a poder concretar obras estructurales como la del Canal Magdalena«.

Estamos viviendo un ataque despiadado a los trabajadores, con un modelo de distribución regresiva de la riqueza y apropiación de los recursos naturales.



Pero lo hacen con especial dureza contra quienes se desempeñan en nuestros puertos porque saben que ellos han sido siempre… pic.twitter.com/FToxCvoIbp — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 26, 2025

Por su parte, el ministro de Trabajo, Walter Correa, advirtió que la desregulación portuaria, marítima y fluvial impulsada desde Nación “ataca directamente a la soberanía y a los derechos laborales”. En tanto, el secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid, planteó que el encuentro permitió discutir “los intereses marítimos de nuestro país desde el entramado portuario, la industria naval, la pesca y la proyección del Canal Magdalena”.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, también se refirió al impacto de las políticas de ajuste en su distrito y valoró el acompañamiento provincial: “Este encuentro se lleva adelante en una ciudad industrial que aporta mucho al PBI del país y a la que el Gobierno nacional solo le responde con obras paradas y ajuste”.

En el cierre, Kicillof llamó a votar el próximo 7 de septiembre a legisladores y legisladoras que defiendan la soberanía y se opongan a las políticas de Javier Milei: “Terminemos con la indiferencia y el inmovilismo: votemos a quienes nunca van a aflojar y van a trabajar para ponerle un freno a Milei”.

La jornada contó además con la participación de funcionarios provinciales como Cristina Álvarez Rodríguez, Carlos Bianco, Estela Díaz, Juan Cruz Lucero y Cecilia Soiza, además del socio fundador de API Astilleros, Horacio Tettamanti.