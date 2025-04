Juan Pablo García: “Estamos gestionando con cero apoyo del gobierno nacional, pero seguimos avanzando en Dolores”

El intendente de Dolores, Juan Pablo «Patita» García, dialogó con Todo Provincial Radio sobre su primer año y cuatro meses de gestión al frente del municipio. Pese al difícil contexto económico y la ausencia total de transferencias nacionales, el jefe comunal presentó la rendición de cuentas con superávit, anunció aumentos salariales para los empleados municipales y desplegó un ambicioso plan de obras públicas financiadas con recursos locales.

Según explicó García, el balance de la gestión 2024 arrojó un ahorro significativo, que permitió al municipio iniciar múltiples obras. «Este año desplegamos un montón de obras que están en ejecución: asfalto, cordón cuneta, y hasta inauguramos un espacio de integración sensorial para niños con trastornos del espectro autista«, detalló. Esta iniciativa se enmarca en la creación de un área municipal de discapacidad que no existía previamente.

También destacó proyectos deportivos y turísticos: “Estamos generando el primer kartódromo de la ciudad, una pista de motocross y cuatriciclos dentro del Parque del Motor, además del primer camping municipal. Todo esto lo estamos haciendo con recursos propios, en un contexto donde la obra pública nacional está paralizada”.

Uno de los ejes principales de su gestión es el acceso a la vivienda. “Pusimos en funcionamiento el Banco de Tierras Municipal, donde los vecinos pueden acceder a lotes con servicios mediante una cuota accesible. Tuvimos más de mil inscriptos, lo que muestra una gran demanda insatisfecha«, explicó. Cada lote cuesta seis millones de pesos y puede abonarse en cuotas de 180 mil pesos durante tres años.

Además, se están realizando obras en el hospital municipal, incluida la construcción de una nueva farmacia para recibir medicamentos del Ministerio de Salud bonaerense.

Juan Pablo García: “La demanda social crece”

García también se refirió al impacto de la crisis económica en la vida cotidiana de los dolorenses. “La expectativa de la gente es muy baja. Me reúno con unos 15 vecinos por día, y la mayoría pide ayuda para pagar alquileres, servicios o medicamentos. La situación social se está resquebrajando”, apuntó.

Criticó duramente al gobierno nacional por la falta de acompañamiento: “En un año y cuatro meses no hemos recibido ni un peso del gobierno nacional. Nada. Las obligaciones están totalmente abandonadas. El PAMI no cubre medicamentos, ANSES no responde, y dejaron de entregar hasta las pastillas anticonceptivas. Es una situación muy compleja”.

Visión política y futuro económico

Consultado sobre la continuidad del presidente Javier Milei, García fue categórico: “Tiene que terminar su mandato como manda la Constitución. Fue elegido por cuatro años. Pero también es cierto que hay mecanismos institucionales como el juicio político para cuando el daño es demasiado”.

Se mostró pesimista sobre el modelo económico actual: “No genera trabajo, solo deuda. Vamos camino a una catástrofe. Si esto sigue así, vamos a terminar como en el 2001. La actividad económica está muerta, se abren importaciones y se destruye la industria nacional”.

Debate sobre las PASO y el futuro del peronismo

Sobre el debate interno del peronismo bonaerense respecto a las PASO y el posible desdoblamiento electoral, García fue claro: “Hoy mi responsabilidad es gobernar Dolores, pero creo que no hay margen para rupturas ni caprichos. Las PASO nunca funcionaron como herramienta real de participación. Tiene que haber una estrategia común del espacio. No es una cuestión de egos, sino de lo que le conviene al conjunto y a la comunidad”.

Cerró con un llamado a la dirigencia a estar a la altura de las circunstancias: “Lo que falta es diálogo. Hay que pensar en el interés colectivo. Como decía el General, lo primero es la comunidad”.