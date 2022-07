Grabois a Batakis: “Caza la birome y no te demores”

El líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Juan Grabois, respaldó a la designada ministra de Economía, Silvina Batakis, aunque le exigió que “cace la birome y no se demore” en implementar el Salario Básico Universal.

“Querida, Silvina Batakis, te banco fuerte pero no te felicito; eso de andar felicitando designaciones no me cabe”, sostuvo el referente del Frente Patria Grande.

A través de su cuenta de Twitter, el dirigente social continuó: “Me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal”.

Querida @sbatakis te banco fuerte pero no te felicito; eso de andar felicitando designaciones no me cabe; me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal ¡Cazá la birome y no te demores por favor! — Juan Grabois (@JuanGrabois) July 4, 2022

“¡Cazá la birome y no te demores por favor!”, concluyó Grabois en su mensaje de bienvenida para marcarle la cancha a la reemplazante de Martín Guzmán al frente del Palacio de Hacienda.