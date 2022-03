El Gobierno nacional confirmó que pagará un nuevo bono a jubilados: de cuánto se estima que será

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) lanzará en los próximos días el pago de un bono extraordinario en formato de vale para jubilados que cobran haberes mínimos.

Así lo confirmó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. “Va a haber un bono para jubilados que se va a anunciar en las próximas horas”, anticipó este jueves.

Según trascendió, el pago extraordinario se ubicaría entre 5 mil y 8 mil pesos para la jubilación mínima e iría disminuyendo para los haberes un poco más altos, hasta determinado monto, aunque fuentes oficiales evitaron referirse a las cifras.

Sin IFE 4 y a la par del último aumento de marzo del 12,28%, las sumas se liquidarán desde el próximo viernes 8 de abril, según la terminación del DNI.

En esa línea, destacó: “Los detalles con respecto al bono se están trabajando en este momento y no me corresponde a mí decirlos, sino a quienes está a su cargo implementarlo, pero esto va a suceder en las próximas 48 horas, no más”.