Franco Flexas: “La superestructura de la política habla pavadas mientras los intendentes ponemos la cara”

Todo Provincial RADIO entrevistó al intendente de General Viamonte (Los Toldos), Franco Flexas. El dirigente radical cuestionó los cruces entre Facundo Manes y Mauricio Macri, pidió a los principales dirigentes de Juntos “sentarse en una mesa grande” y reclamó “más acompañamiento para los intendentes”.

“La situación es compleja, por un lado no alcanza el salario y por el otro no se encuentran personas con oficios. A nosotros la realidad económica nos pega distinto a los lugares más industrializados porque todavía se depende mucho del campo. No alcanza, pero hay trabajo”, describió el jefe comunal sobre la situación económica de su distrito.

Sobre el presente de la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio, Franco Flexas opinó: “Veo al radicalismo muy fuerte con por lo menos tres candidatos a presidentes porque tenemos tres gobernadores y cualquiera de ellos puede ser presidente. Principalmente Gerardo Morales que tiene todas las condiciones, es un dirigente que pasó por todos los lugares y entiende qué hay que hacer para cambiar las cosas, lo que se ve en Jujuy”.

“En la provincia de Buenos Aires está muy fortalecido con las elecciones que hizo en 2021 y creo que el PRO lo ha notado”, continuó el intendente de Los Toldos.

En cuanto a las recientes críticas de Facundo Manes hacia el expresidente Mauricio Macri, Flexas aseguró: “Los principales dirigentes de Juntos por el Cambio deberían encontrarse en una mesa grande y decir lo que piensan para ver si tienen un mismo modelo de país. Veo que la superestructura está hablando muchas pavadas mientras los intendentes ponemos la cara. Los que estamos en el territorio y la gente vivimos otra cosa en el día a día”.

En ese contexto, el jefe comunal reprochó: “La superestructura está cada vez más lejos de la gente. Eso que dice Milei de la casta en realidad es la superestructura de la política. A la gente no le interesan estos cruces que ni siquiera contienen definiciones técnicas políticas. Parece que lo hacen para las cámaras”.

Franco Flexas: “Me parece imposible que el radicalismo pueda estar con Milei”

A pesar de la creciente tensión en Juntos por el Cambio, el intendente de Los Toldos consideró que “no hay manera de que se rompa el frente” porque “hay mucha más gente que entiende la importancia de la unión, principalmente en las bases, más allá de algunos dirigentes que se miran el ombligo”.

Consultado sobre si un posible arribo de Javier Milei sería el límite que está dispuesto a tolerar la UCR, Flexas expresó: “La verdad que en el radicalismo no podemos decir los límites porque hay intereses de la superestructura que lamentablemente no coindicen con lo que pensamos”.

“Si el PRO se va con Milei, Juntos por el Cambio dejaría de existir. No creo que el radicalismo pueda estar con Milei aunque no me sorprendería nada. Yo creo que sería una locura y totalmente ilógico, no hay manera. Me parece imposible”, apuntó.

Y profundizó: “Hay que darle un poco de seriedad a la política. Hay personajes que aparecen y creo que representa a una parte de la gente que descree de la política tradicional. Eso lo entiendo, pero para gobernar hay que serios con lo que uno piensa y dice”.

“Hay dirigentes de los dos frentes que están jugando a algo que no tiene nada que ver con la gente. Deberíamos ponernos de acuerdo en un montón de aspectos y apoyar a los intendentes que están en el territorio. Los dirigentes que salen en la tele todos los días están alejados de la gente, si no fuera así no estarían discutiendo con conceptos que a nadie le importa”, concluyó el intendente.