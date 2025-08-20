Fiesta de la Corbina Rubia: abrió la inscripción al concurso de pesca que repartirá 20 millones en premios

El ya tradicional Concurso de Pesca Embarcado de Daireaux en el Club La Glorieta vivió su 11ª edición con una convocatoria récord y un marco natural inmejorable. El ganador fue el local Gonzalo Liparelli con un impresionante pejerrey de 1230 gramos.

La competencia que se consolida como uno de los eventos turísticos y deportivos más relevantes de la región reunió a 107 embarcaciones y pescadores provenientes de diversos puntos.

El gran ganador fue el deroense Gonzalo Liparelli, quien se quedó con el primer puesto al capturar una pieza de 1230 gramos, superando a sus competidores por un amplio margen. De este modo se hizo acreedor del primer premio de un millón y medio de pesos.

“Estabamos por los 4 palos a 50 metros de la costa pero estábamos sacando poco y chico. Le dije a mi compañero movamos con remo, más al centro. movimos 150 metros y a los pocos minutos me picó y cuando encañé se dobló mal la caña. Pensé que era una carpa o un bagre. Cuando saltó cerca del bote fue una locura”, relató el pescador local a Radio Más de Daireaux.

Y agregó: “El pejerrey no entraba en el poco pero por suerte se había tragado el anzuelo. Habíamos dicho que no ibamos a gritar pero no pudimos contener la emoción. Nunca había ganado un concurso de pesca, es hermoso”.

El podio lo completaron Martín Decego, con una pieza de 1015 gramos, y Rubén Lami, con un ejemplar de 985 gramos.

El clima acompañó en la hermosa laguna La Glorieta con un día soleado y condiciones ideales para la pesca, lo que permitió que el evento se desarrollara con total normalidad y con un gran marco de público. La organización del concurso, impecable en cada detalle, logró garantizar una jornada fluida, segura y disfrutable para todos los participantes.

Desde el municipio remarcaron que este tipo de eventos no solo potencia el turismo local, sino que también promueve el contacto con la naturaleza y el deporte en familia, transformándose en una propuesta cada vez más esperada en el calendario anual del distrito.

El clasificador del 11° Concurso de Pesca de Daireaux