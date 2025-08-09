Una laguna clásica de la Provincia se quedó sin pejerreyes por la salinidad del agua

La provincia de Buenos Aires confirmó que la laguna Chasicó, ubicada en el norte del partido de Villarino, atraviesa una crisis sin precedentes: ya no tiene pejerreyes y no existen posibilidades inmediatas de recuperar su población. El emblemático espejo de agua, que baña las costas del balneario Chapalcó y que fue uno de los destinos pesqueros más reconocidos de la región, enfrenta un futuro incierto marcado por la falta de lluvias y el aumento de la salinidad.

Situada a 50 kilómetros de Médanos, la laguna fue durante décadas un atractivo natural y turístico, con una superficie de hasta 13 mil hectáreas y profundidades cercanas a los 16 metros. Su actividad central siempre fue la pesca deportiva, acompañada de otras prácticas náuticas, y su población estable rondaba las 50 personas. Sin embargo, en los últimos años el nivel del agua se redujo drásticamente, lo que provocó una caída estrepitosa en la cantidad de peces y el éxodo de familias.

Un estudio reciente del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, solicitado por el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante, determinó la ausencia total de pejerrey. El análisis reveló una concentración salina de 32 gramos por litro, apenas por debajo de los 35 g/l promedio del mar, condición que impide tanto la reproducción como la siembra de alevinos.

Los técnicos de la Dirección Provincial de Pesca explicaron que para que la especie pueda recuperarse, la salinidad debe oscilar entre 15 y 20 g/l. Esto solo será posible si se registran precipitaciones suficientes para que ingrese agua dulce a la laguna. En 2024, una medición había arrojado niveles críticos de 55 g/l, lo que marca una leve mejora, pero todavía muy lejos de los parámetros óptimos.

La falta de lluvias en la región no solo redujo la superficie de la laguna, sino que elevó la concentración de sales y limitó la disponibilidad de alimento natural para los peces. Esta situación, según advirtieron los especialistas, ha llegado a un punto crítico en 2025.

En este contexto, el Ministerio adelantó que entre octubre y diciembre se realizará la siembra de alevinos de pejerrey en varias lagunas bonaerenses, pero en Chasicó solo será posible si una nueva evaluación confirma que la salinidad descendió a niveles aptos.

Más allá del aspecto ambiental, la crisis tiene un fuerte impacto social y económico. La disminución de la pesca provocó que la población de Chapalcó se redujera a la mitad en los últimos años, con estimaciones de que, si no se revierte la tendencia, podría quedar despoblada.

Ya en 2023, dirigentes locales habían advertido sobre la situación y solicitado medidas para contrarrestarla, incluyendo estudios del Conicet y el Instituto Argentino de Oceanografía, mejoras en infraestructura turística y la promoción de eventos que atraigan visitantes. Entonces, se alertaba que de las 30 personas que residían en la villa, podrían quedar menos de 20 para 2025 si no se actuaba a tiempo.