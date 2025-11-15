El SMN emite una Alerta Naranja para todo el noroeste bonaerense, la región más afectada por las lluvias

La combinación de un sistema de baja presión que avanza desde el Pacífico y un frente frío que ingresa desde la Patagonia provocará un escenario de tormentas fuertes y vientos intensos durante el fin de semana en la provincia de Buenos Aires. Se prevén tormentas de mayor intensidad en el noroeste bonaerense, la región más afectada por la acumulación de agua.

Alerta amarilla para la mayor parte de la provincia

Para este sábado, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca a toda la provincia, excepto la franja costera que va desde Magdalena hasta Villa Gesell.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua, actividad eléctrica, granizo e intensas ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se esperan acumulados de 20 a 60 mm, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

Alerta naranja en el noroeste bonaerense

El noroeste provincial se encuentra bajo alerta naranja, con previsión de tormentas fuertes o severas durante la tarde y noche del sábado. Esta región ya atraviesa serias complicaciones por el exceso hídrico que afecta a la producción agrícola y a diversas zonas rurales.

El SMN advierte por granizo, vientos que pueden superar los 90 km/h, intensa actividad eléctrica y acumulados de 40 a 80 mm, también con posibilidad de superarse de forma localizada.

Los municipios incluidos en esta alerta son: Carhué, Guaminí, Salliqueló, Tres Lomas, Pellegrini, Daireaux, Henderson, Bolívar, Trenque Lauquen, América, General Alvear, General Villegas, Carlos Tejedor, Pehuajó, Carlos Casares, 9 de Julio, 25 de Mayo, Bragado, Los Toldos, Lincoln, Florentino Ameghino, General Pinto, Chivilcoy, Chacabuco, Junín, Vedia, General Arenales, Rojas, Salto, Carmen de Areco, Arrecifes, Pergamino, Baradero, San Pedro, Ramallo, Colón, San Nicolás y Capitán Sarmiento.

Fenómenos intensos pero de rápida evolución

Afortunadamente, los meteorólogos estiman que el paso del frente será rápido, por lo que no generará grandes acumulados de lluvia, aunque sí podrían registrarse eventos intensos en zonas puntuales con granizo y fuertes ráfagas. Tras su avance, se espera un marcado descenso de la temperatura.

Alerta por vientos para el domingo

El domingo por la mañana regirá una alerta amarilla por vientos para toda la provincia, con velocidades previstas entre 35 y 55 km/h y ráfagas que podrían superar los 75 km/h.