Información General
Explosión en Ezeiza: evitaron que el fuego alcanzara fábricas con materiales peligrosos
El director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, brindó un nuevo parte sobre la situación del incendio en el Polígono Industrial de Carlos Spegazzini y aseguró que, aunque se trata de un evento prolongado, el foco está bajo control y sin riesgo grave para los vecinos. Se logró evitar que el fuego se propagara a una planta con amoníaco.
García explicó que «este será un incendio largo» pero destacó que «la situación es mucho más tranquila», ya que los equipos de emergencia «enfriaron las zonas afectadas y se logró evitar la afectación de fábricas linderas con altos niveles de peligrosidad». Una de esas plantas, detalló, «tenía acopio de amoníaco pero se logró evitar la propagación».
El funcionario confirmó que «el incendio está contenido, la situación está controlada» y que las tareas de remoción y enfriamiento continuarán durante las próximas horas con el trabajo coordinado de bomberos de distintos distritos del AMBA.
El humo y la calidad del aire
El titular de Defensa Civil subrayó que «el nivel de peligrosidad del humo es leve, no hay una nube tóxica», y precisó que «lo que se está quemando principalmente es el depósito de cubiertas». Según relató, los equipos de Medio Ambiente ya realizaron mediciones y detectaron «partículas en suspensión típicas pero tolerables para la población».
Indicó además que la situación mejora progresivamente: «Ya se está disipando y la autopista está por ser liberada».
García recomendó medidas básicas de prevención para quienes viven o circulan cerca del área afectada: «Todo tiene que ver con el nivel de exposición, si estás muy cerca hay que ponerse barbijo». Destacó que el viento «sostenido es bueno para disipar el humo», aunque advirtió que «el humo se dirige hacia el sur pero rotará al este en el marco de las alertas por tormentas». También señaló que las lluvias pronosticadas «ayudarán al trabajo de los bomberos».
Empresas afectadas y origen del siniestro
Sobre el punto de inicio del fuego, sostuvo: «Estimamos que el incendio y la explosión se produjo en la empresa Logischem». Según los últimos relevamientos, «hay seis establecimientos que se vieron afectados totalmente por el fuego».
Las tareas en el predio continúan con una «ardua tarea de enfriamiento, remoción de materiales para que el agua llegue abajo y recambio de personal», detalló García, quien resaltó la magnitud del operativo: «Hay bomberos de todo el AMBA».
Finalmente, remarcó el programa de fortalecimiento provincial en materia de respuesta ante emergencias: «La provincia de Buenos Aires trabaja en forma coordinada y con importante equipamiento gracias a inversiones realizadas».
Universitarias
Contundente victoria en Derecho: peronistas y radicales arrasaron en las elecciones de graduados de la UNLP
La lista Unidad por Derecho logró una contundente victoria en las elecciones de graduados de la Facultad de Derecho de la UNLP, imponiéndose con más del 66% de los votos y una diferencia superior a 1730 sufragios sobre la lista opositora Abogacía por la Universidad Pública.
Encabezada por Ana Laura Ramos y María Victoria Gisvert, la propuesta reunió a sectores del peronismo, radicalismo, socialismo e independientes, consolidando una unidad académica inédita por su amplitud.
“Queremos desde la lista Unidad por Derecho agradecer a todos y felicitarnos por haber trabajado juntos, priorizando el diálogo, el espíritu de unidad que honra el mandato fundacional de 1882 que emerge de la piedra fundamental depositada en plaza Moreno que dice: La Plata, ciudad símbolo de la Unidad Nacional, punto final a un largo periodo de desencuentros de los argentinos”, expresó la flamante Consejera Directiva, Ana Laura Ramos.
Compromiso institucional y defensa de la educación pública
“Tenemos la responsabilidad institucional y democrática de cuidar nuestra facultad, y eso solo puede hacerse con unidad, diálogo y compromiso colectivo”, sostuvo Ramos al remarcar el espíritu que guió la construcción del espacio.
En la misma línea, el secretario de Extensión de la Facultad, Adolfo Brook, afirmó: “Vamos a seguir defendiendo una educación pública, gratuita y de calidad, y también una universidad que se anima a mirar el futuro”, y concluyó: “Se trata de unir esfuerzos para fortalecer y sostener el crecimiento del sistema universitario y su aporte al bienestar de nuestro país”.
Una lista que reúne a más de quince espacios
La lista Unidad por Derecho está conformada por el oficialismo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y el oficialismo del Colegio de la Abogacía de La Plata, sumando más de una quincena de espacios políticos y profesionales.
Las candidatas titulares a Consejeras Directivas son Ana Laura Ramos y María Victoria Gisvert, mientras que Ezequiel Scafati y Francisco García Cortina integran la nómina como suplentes.
Como candidatos al Consejo Superior de la UNLP se postulan Augusto Caviglioni (titular) y Lucía Molteni (suplente). En el claustro JTP, la candidata titular es María Eva Guida, acompañada por Víctor Barraza como suplente.
Compromiso con la educación pública y el acceso a la justicia
La conformación de este espacio representa un acuerdo histórico orientado a consolidar la defensa de la educación pública y gratuita, promoviendo una formación inclusiva, participativa y comprometida con el acceso a la justicia
Información General
El SMN emite una Alerta Naranja para todo el noroeste bonaerense, la región más afectada por las lluvias
La combinación de un sistema de baja presión que avanza desde el Pacífico y un frente frío que ingresa desde la Patagonia provocará un escenario de tormentas fuertes y vientos intensos durante el fin de semana en la provincia de Buenos Aires. Se prevén tormentas de mayor intensidad en el noroeste bonaerense, la región más afectada por la acumulación de agua.
Alerta amarilla para la mayor parte de la provincia
Para este sábado, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca a toda la provincia, excepto la franja costera que va desde Magdalena hasta Villa Gesell.
El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua, actividad eléctrica, granizo e intensas ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se esperan acumulados de 20 a 60 mm, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.
Alerta naranja en el noroeste bonaerense
El noroeste provincial se encuentra bajo alerta naranja, con previsión de tormentas fuertes o severas durante la tarde y noche del sábado. Esta región ya atraviesa serias complicaciones por el exceso hídrico que afecta a la producción agrícola y a diversas zonas rurales.
El SMN advierte por granizo, vientos que pueden superar los 90 km/h, intensa actividad eléctrica y acumulados de 40 a 80 mm, también con posibilidad de superarse de forma localizada.
Los municipios incluidos en esta alerta son: Carhué, Guaminí, Salliqueló, Tres Lomas, Pellegrini, Daireaux, Henderson, Bolívar, Trenque Lauquen, América, General Alvear, General Villegas, Carlos Tejedor, Pehuajó, Carlos Casares, 9 de Julio, 25 de Mayo, Bragado, Los Toldos, Lincoln, Florentino Ameghino, General Pinto, Chivilcoy, Chacabuco, Junín, Vedia, General Arenales, Rojas, Salto, Carmen de Areco, Arrecifes, Pergamino, Baradero, San Pedro, Ramallo, Colón, San Nicolás y Capitán Sarmiento.
Fenómenos intensos pero de rápida evolución
Afortunadamente, los meteorólogos estiman que el paso del frente será rápido, por lo que no generará grandes acumulados de lluvia, aunque sí podrían registrarse eventos intensos en zonas puntuales con granizo y fuertes ráfagas. Tras su avance, se espera un marcado descenso de la temperatura.
Alerta por vientos para el domingo
El domingo por la mañana regirá una alerta amarilla por vientos para toda la provincia, con velocidades previstas entre 35 y 55 km/h y ráfagas que podrían superar los 75 km/h.
Información General
Explosión y incendio en Ezeiza: confirman que el humo “no es tóxico”
El director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, brindó detalles sobre la explosión e incendio en Ezeiza y afirmó que la situación “nunca representó un riesgo grave para la gente”, pese a la alarma inicial generada por la columna de humo y la falta de información en los primeros minutos.
La situación estuvo controlada pese a la violencia del fuego
García explicó que la jornada fue “intensa”, con foco en la contención del incendio, que presentó “características violentas”, pero aclaró que “la situación nunca estuvo fuera de control para el riesgo de la población”.
El funcionario destacó que el incendio permanece contenido, lo que significa que no saldrá de los límites del área afectada. La estrategia priorizó proteger el perímetro, especialmente una empresa frigorífica con amoníaco ubicada a 200 metros: “Planteamos una línea de defensa de esas empresas”.
El fuego se desarrolló dentro de un parque industrial con empresas de logística y productos químicos. Se estima que hay alrededor de 100 galpones afectados en diferentes niveles. Uno de ellos, que almacenaba neumáticos, generó la columna de humo negro más visible.
Calidad del aire y recomendaciones
Para evaluar el impacto, se realizaron mediciones directas para el personal de bomberos y luego otras más alejadas para determinar la situación general. Según García, el humo “no es tóxico en el sentido de provocar una afectación directa e inmediata”, aunque sí contiene partículas que pueden resultar molestas.
Recomendó a los vecinos cerrar puertas y ventanas, permanecer en interiores y evitar la circulación por la zona afectada. El aumento previsto en la intensidad del viento facilitará la dispersión del humo: “Cuando el viento aumente, va a favorecer la dispersión de las partículas”.
Heridos leves y un operativo masivo
El funcionario confirmó que no hay heridos de gravedad ni personas desaparecidas. Las atenciones médicas incluyeron casos leves por inhalación de monóxido y pequeñas cortaduras sufridas por los primeros respondedores. Entre cuatro y cinco personas permanecen asistidas en el sistema de salud.
En el operativo trabajan 380 bomberos, 70 unidades, personal policial, sanitario y equipos de defensa civil en un comando unificado.
Tareas que continuarán varios días
García adelantó que continuarán las tareas de escombro y enfriamiento durante varios días hasta completar la intervención. Reiteró, sin embargo, el mensaje de tranquilidad: “Este humo molesta y preocupa, pero no representa un riesgo inminente para la población”.