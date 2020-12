“El rugby no quiere ser negro, villero, popular, todo lo que representa Diego”, aseguró una entrenadora del Club Universitario de La Plata

La ex jugadora, entrenadora de rugby e integrante del área de género del club Universitario de La Plata, Cecilia Di Costanzo, analizó la situación creada en torno a la sanción al capitán de Los Pumas, Pablo Matera, y el posterior retroceso de la Unión Argentina de Rugby (UAR).

“La familia del rugby está constituida por mamás y papás, pero las madres están invisibilizadas”, dijo y agregó que “es doloroso que se hable del rugby de manera despectiva porque el rugby es un juego”.

En declaraciones a Radio Provincia dijo que “arrancamos el año” con el asesinato “de Fernando Báez Sosa y nos tenemos que replantear muchas cosas de manera urgente. Estos procesos que se dan en nuestros clubes están atravesados por la cuestión de clase”.

“Hubo un quiebre cuando el fútbol se profesionalizó. En el rugby el amateurismo es sostenido con mucha firmeza. Eso está vinculado a la distinción, lo caballeresco, el honor, a lo masculino”, analizó.

Sobre el sobrio homenaje de Los Pumas a Diego Maradona, opinó: “Puede ser leído como una diferencia. Mientras en la plaza se produce un caos, nosotros nos mantenemos firmes, lo sufrimos enteros y en pie. Más o menos con la misma lógica que cuando hacemos un try y no lo festejamos como en el fútbol. No está bien visto abrazarse y festejar”.

“También se puede leer desde lo que representa Diego. Es el deportista más importante que vamos a tener en toda nuestra historia, el deportista más glorioso. El mundo dice que a Diego no se lo puede negar y creo que el rugby no quiere entrar en eso. El rugby no quiere ser negro, villero, popular, todo lo que representa Diego. Tampoco quiere ser profesional porque el amateurismo lo mantiene alejado de todo eso. La persona que se acerca a jugar al rugby sube un escalón”, agregó.

“No me cabe duda que el homenaje lo debió asumir la dirigencia y no los jugadores, aunque sea por conveniencia. Lo expusieron a Matera, lo dejaron sólo dando las explicaciones que debió dar la dirigencia”, reprochó.

Sobre el rugby femenino, Di Constazo expresó: “Nosotras las mujeres tenemos que pedir permiso para jugar. No nos quieren los clubes porque las chicas bien juegan al hockey o un deporte más femenino”.

“Yo opino que se debe trabajar la perspectiva de género para empezar a deconstruir esos dispositivos en los que se forman estas subjetividades con las que un día se levantan y cagan a palos a un pibe o escriben barbaridades”, señaló.

