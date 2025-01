El nuevo Ministro de Transporte, Marinucci pone la lupa sobre los juzgados de faltas municipales

La implementación de la receta electrónica entró este miércoles en vigencia en todo el país, por lo que la prescripción de medicamentos deberá realizarse, únicamente, a través de las plataformas inscriptas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (ReNaPDiS). Así lo dispuso el Ministerio de Salud de la Nación, mediante el Decreto 345/2024, publicado en el Boletín Oficial en abril del año pasado.

En tanto, 17 jurisdicciones del país cuentan con ley de receta electrónica. De ellas, once adhieren a la Ley Nacional: Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Tierra del Fuego, Tucumán; cuatro tienen su propia ley provincial con un régimen propio, como Buenos Aires, CABA, Chubut, La Rioja; y dos, Río Negro y Santa Fe, tienen el proyecto de ley provincial en curso.

En tanto, las siete jurisdicciones restantes, si bien pueden utilizar parcialmente la Receta Electrónica, aún no cuentan con ley provincial. De ellas, cuatro adhieren a la receta digital y se espera cuenten con proyecto de ley próximamente. Estas provincias son San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Cruz, al tiempo que tres aún se encuentran en revisión de sus planes de ley provincial, como La Pampa, Neuquén y Formosa.

En tanto, en la provincia de Buenos Aires, con régimen propio, seguirán habilitadas las recetas en papel y en formato digital. Alejandra Gómez, presidenta del colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos aires, explicó a DIB que “en provincia de Buenos Aires coexisten la receta electrónica con la receta en papel”.

Asimismo, indicó que “desde el 2020 hay prescripción electrónica, hay muchas obra sociales que se manejan con receta electrónica, con receta electrónica, como PAMI, aunque aún ese modo de prescripción falta que tenga la receta electrónica de psicotrópicos, la de archivo, y en ese caso el paciente tiene que llevar la receta en papel”.

Además, la titular de la entidad bonaerense, aseveró: “Hasta que no haya una interconectividad entre los módulos prescriptorios y los reservorios, donde las recetas se tienen que alojar, puede ser que la farmacia no tenga acceso a la receta electrónica que el médico le prescribió y el paciente tenga que asistir con el link o la receta impresa, porque no tenemos forma de verlo en la farmacia”.

En esa línea, Gómez precisó: “Hoy faltaría esa parte para despapelizar toda la cadena, incluso en el momento de la dispensa en la farmacia”.

De igual modo, Rubén Sajem, director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos, expresó en declaraciones radiales que la medida anunciada el miércoles por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, “no pasa de ser una intención, la fecha 1º de enero es una fecha tentativa, y está muy a medias el desarrollo del sistema”.

Asimismo, subrayó que “las provincias tienen que adherir a este sistema, hay cantidad de provincias que no adhirieron, otras que tienen su propio sistema, por lo que si una persona está de vacaciones no va a poder usar la receta electrónica y sí la de papel, de acuerdo al lugar donde esté”.

Para descartar confusiones, Sajem remarcó: “Hay que llevar tranquilidad a la gente: quienes tengan la receta en papel la van a poder seguir usando”.

El titular de la entidad farmacéutica dijo en declaraciones a Urbana Play que “el sistema es bueno”, de acuerdo a su implementación en otros países, pero “hay que desarrollarlo, está muy verde, no está completamente desarrollado el sistema ni está reglamentado como va a ser el libro de las farmacias”.

En ese sentido, Sajem completó: “Parte de la integración del sistema asegura que las recetas no sean usadas varias veces. La receta electrónica no es una foto, hay un sistema que todavía está muy en veremos, falta todavía, porque la autoridad sanitaria sacó el decreto en abril pero hay una cantidad de sistemas que no están conectados”.