Duhalde visitó a Kicillof y se fue “muy contento” porque Axel le habló de “reactivar la producción”

“Estoy muy contento porque el gobernador me ratificó algo que ya había dicho públicamente y en reuniones privadas, que pondrá centralidad en el tema de la producción, que es lo que corresponde y que no han hecho muchos gobernadores”, comentó el ex gobernador y ex presidente, Eduardo Duhalde luego de mantener un encuentro con Axel Kicillof en La Plata.

“Kicillof me ratificó que esa es su idea y que a mi entender es lo que hay que hacer, porque si esta provincia no arranca productivamente es difícil que arranque el país”, agregó Duhalde.

La reunión se realizó este lunes por la mañana en el despacho de Kicillof, en Casa de Gobierno. El encuentro se extendió por casi una hora.

Sobre las razones del encuentro y su aporte como ex gobernador, Duhalde aseguró: “Más que consejos, quise transmitir experiencias y poner a su disposición personas no para trabajar u ocupar cargos, sino para colaborar, como el ex ministro de la Producción Carlos Brown”.

“Hay cosas que están hechas y dieron resultado y hay que trabajar para que esas cosas funcionen”, dijo y adelantó que se comunicará con Kicillof “las veces que lo necesite para no tener que empezar de cero las cosas”.

“Hay que utilizar la experiencia y los caminos ya recorridos porque es malísimo arrancar siempre de nuevo”, concluyó Duhalde.

