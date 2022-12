Canal Magdalena: “Todos los días esperamos que el presidente cumpla el compromiso de delegarle la obra a la Provincia”

A pesar de que el dragado del Canal Magdalena fue anunciado más una vez, los trabajos no comienzan y un eventual cambio de gobierno nacional podría dejar nuevamente a esta obra estratégica en la nada. “A esta altura pareciera que no hay decisión política de avanzar”, aseguró a Todo Provincial el ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Horacio Tettamanti.

Por: Martín Mazzoleni

“El gobierno no muestra ningún entusiasmo con este proyecto, la obra podría haber sido iniciada apenas asumió, pero con el paso del tiempo vemos una determinación para evitar que se consume”, expresó el ingeniero naval y funcionario nacional entre 2012 y 2015.

El Congreso de la Nación aprobó por segundo año consecutivo la inclusión del dragado del Canal Magdalena en la Ley de Presupuesto. La obra demandaría unos 18 meses de trabajo por lo que, por más que se inicien ahora mismo ya no llegarían a ser inaugurados por la gestión actual.

“El tiempo pasa y si bien la obra está incluida en el presupuesto 2023, a esta altura pareciera que no hay decisión política de avanzar”, reprochó Horacio Tettamanti.

“Los funcionarios que el gobierno colocó en áreas estratégicas como transporte, la AGP y la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables tienen absoluto desconocimiento del tema. Ninguno de ellos reúne las cualidades para llevar adelante un proyecto de esta envergadura”, cuestionó el ex subsecretario de Puerto y Vías Navegables.

Y destacó: “Por eso nos daba tranquilidad y satisfacción que el presidente se hubiese comprometido a delegarle la obra a la provincia de Buenos Aires que sí tiene los equipos técnicos para realizarla y también la determinación”.

Para Tettamanti, Kicillof es “uno de los pocos cuadros políticos que garantiza que esta obra pueda llegar a buen puerto”, pero señaló que el gobernador no podrá avanzar si el Ejecutivo nacional no concreta la delegación del proyecto. “Ese compromiso todavía no fue cumplido por el presidente. Todos los días esperamos que salga el decreto”, demandó el ingeniero marplatense.

“Tengo pocas esperanzas”, aseguró Horacio Tettamanti

“Esta obra se puede realizar en un tiempo estimado de 18 meses. La verdad que es inexplicable y muy frustrante que luego de la militancia para cambiar el gobierno no se haya avanzado en esta obra estratégica que marcaría un antes y un después porque con el Canal Magdalena Argentina se convertiría en una potencia marítima”, aseguró el ex funcionario del segundo mandato de Cristina Kirchner.

Y lamentó: “Tengo pocas esperanzas, en el mejor de los casos la obra la inauguraría el próximo gobierno, aunque el presidente parece estar haciendo mucho esfuerzo para que perdamos las elecciones”.

“En caso de que la obra empiece, un gobierno del macrismo podría paralizarla porque cuando nosotros nos fuimos en 2015 estaba todo listo y adjudicada pero la determinación de Macri fue mandarla a vía muerta y potenciar el puerto de Montevideo”, advirtió.

“Lamentablemente creo que este gobierno tiene un compromiso con las multinacionales y el FMI de no hacer el canal Magdalena que supuestamente ya había tomado Macri. En esta área, el de Alberto Fernández es la continuidad del gobierno anterior”, cuestionó Tettamanti.

En cuanto al costo de esta obra, el ingeniero naval dijo que “se paga en menos de un año”, y detalló que “si el dragado se hace a 36 pies, más allá de que está aprobada para 47 pies, la obra rondaría los 200 millones de dólares”. Este monto “equivale a lo que se pierde por año en los servicios a los buques que están obligados a pasar por el puerto de Montevideo por utilizar un canal que nos convierte en un país mediterráneo”.

Para Tettamanti, si el dragado se concretara el Canal Magdalena concentraría el 100% del tráfico de la vía navegable troncal porque “nadie pagaría de más teniendo una alternativa más económica”.

“Si el cuadro tarifario no lo manejan las multinacionales y lo hace el Estado como debería, cobrando el peaje al costo de mantenimiento, que es un 30% del tramo del Punta Indio a Montevideo, el tráfico por el Magdalena sería del 100%, porque nadie pagaría de más teniendo otra alternativa”, apuntó el exfuncionario.

Por otra parte, el ingeniero desmintió “informes truchos” de la Bolsa de Cereales de Rosario respecto a la supuesta inconveniencia de realizar esta obra. “La Cátedra de Navegación de la Escuela Nacional Náutica demostró que un buque que viene del norte llega más rápido al Puerto de La Plata por la alternativa Magdalena que por Montevideo. Cabe aclarar que este cálculo no tiene en cuenta la espera de entre 4 y 10 días promedio que ocurre actualmente por el canal Punta Indio”, detalló.

Y agregó: “El Canal Magdalena mide la mitad que la alternativa Montevideo por lo que es menor el tiempo en que los buques deben navegar a una velocidad más baja, por eso compensa con creces las pocas millas de más que les representa a quienes vienen del norte”.

En ese marco, reprochó a las autoridades por “insistir con mantener y encima profundizar a 40 pies el Canal Mitre”, lo que según el especialista “implicaría la destrucción definitiva del Río de la Plata”, porque este canal “es un enfermo terminal que no se puede mantener siquiera a 34 pies”.

“Los refulados que están haciendo para mantener este canal han destruido el Río de la Plata frente a la costa de la Ciudad de Buenos Aires, creando islas e islotes y una gran pérdida de profundidad. No hay más espacio para seguir depositando los refulados”, explicó.

En cambio, Tettamanti señaló que el Magdalena requeriría como complemento la profundización del Canal Martín García, al que describió como “el canal natural para llegar al Paraná Guazú y a los puertos argentinos con mayor profundidad”.

“Necesitamos llegar al Paraná por canales más cortos, por ríos más profundos que nos permitan no avanzar con el desastre ecológico que genera el sistema de dragados irracional que tenemos desde los 90”, apuntó.

El Canal Magdalena y los “tres grandes poderes” que se oponen a la obra

Para Horacio Tettamanti, detrás del lobby en contra del dragado del Canal Magdalena se encuentra “una sociedad de tres grandes poderes económicos y políticos”.

“A nivel local están las grandes exportadoras de cereales que quieren apropiarse del Paraná y fragmentarlo del Río de la Plata”, aseguró.

Y continuó: “Por otra parte, el gran monopolio de la Maersk necesita que Argentina quede condenado con el puerto de Buenos Aires como una gran plazoleta de contenedores a los efectos de que no haya desarrollo portuario ni de flota mercante para que todo sea un alimentador del puerto de Montevideo. El proyecto es que Montevideo sea el hub regional y Argentina apenas un alimentador porque eso le maximiza sus rentas”.

Asimismo, el ex funcionario aseguró que “la ausencia del Canal Magdalena le garantiza al Reino Unido que los argentinos sigamos expulsados del agua y que el Atlántico Sur sea tierra de nadie a merced de su proyecto geopolítico”.

Y denunció: “Montevideo se convirtió en la plaza hegemónica para controlar el Atlántico Sur, toda la pesca ilegal, la logística del Reino Unido en Malvinas no podría sostener sin Montevideo, y en forma inexplicable nosotros lo alimentamos con un canal”.

“Le atribuyo gran parte de la pobreza argentina a este modelo logístico de sometimiento que nos impide llegar al agua. La Argentina sin el Atlántico Sur, el Río de la Plata y el Paraná no tiene destino y ningún plan económico podrá sacarla del pozo”, advirtió el entrevistado.