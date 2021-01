Alegre y Albisu vuelven a insistir con la avenida del medio a través de Lealtad Bonaerense

La avenida del medio, la que transita entre la grieta que abren el Frente de Todos y el Frente Juntos por el Cambio, pero con conducción peronista vuelve a tener nombre y apellido y ahora se llama Lealtad Bonaerense. Es un espacio que se rearma sobre las bases de lo que fue el Frente Renovador de Sergio Massa, pero que ahora conduce Joaquín De la Torre y en el interior estarán como referentes al ex intendente de General Villegas, Gilberto Alegre y al ex senador provincial, Hernán Albisu.

Alegre dio detalles ayer en General Villegas: “Estamos armando un nuevo espacio en la provincia para representar a la gente que no se siente representada por Macri ni por este gobierno nacional” dijo el ex intendente de Villegas, en una entrevista radial.

“Este espacio busca recuperar el espacio del Frente Renovador y de hecho está reuniendo al grupo fundacional de los 8. El que está liderando hoy este espacio es Joaquín de la Torre que fue intendente de San Miguel y que fue ministro de María Eugenia Vidal”, comentó Alegre quien fuera uno de los creadores del Frente Renovador junto a Sergio Massa.

Este nuevo espacio “se llama lealtad bonaerense y eso tiene que ver con que no queremos más dirigentes porteños en la provincia” afirmó Alegre y cuando le preguntaron por Emilio Monzó que también anduvo en la región, dijo que la gran diferencia es que Lealtad Bonaerense es un espacio peronista.

Haciendo camino sobre las bases construidas por el general Juan Domingo Péron, el ex legislador y ex jefe comunal durante varios mandatos en General Villegas expresó: “El kirchernismo no es peronismo” y cuestionó que le “den el poder a Máximo Kirchner. Hoy manda La Cámpora y la mamá de Máximo. El poder ahora es hereditario”.

El ex legislador provincial por el Frente Renovador, Hernán Albisu es la cara visible de este nuevo espacio peronista en la cuarta sección electoral y será el encargado de amalgamar con los diferentes dirigentes políticos que en la actualidad no se sienten representados ni por el espacio de gobierno, ni tampoco por los que condujeron la nación y la provincia en el periodo anterior.