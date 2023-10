AFIP subastará celulares incautados por la Aduana a precios irreales: cómo ofertar

El ex entrenador del Club Atlético y Progreso de Brandsen y ex preparador físico de Las Leoncitas, el seleccionado femenino de hockey Sub21, Pablo Fernández Garaygorta, acusado del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por una ex jugadora de la institución, fue absuelto por la justicia platense por prescripción de la causa aunque fue hallado culpable. La defensa apelará la sentencia.

El veredicto fue dado a conocer este lunes en los tribunales de la capital provincial por los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, integrantes del Tribunal Oral Criminal Número 3 de La Plata, con la intervención de la fiscal Leila Aguilar.

«El fallo fue absolutorio, pero el Tribunal dijo específicamente que había encontrado culpable al señor Fernández Garaygorta por el abuso sexual cometido contra una menor, ese hecho lo encuadró en el art 120 del Código Penal que, por la forma en la cual estaba redactado y la pena prevista que estaba redactada en el momento de la comisión de los hechos, en la actualidad se encuentra prescripto, por eso es que queda absuelto, pero se comprobó el abuso sexual», dijo a Télam la abogada de la víctima, Sofía Caravelos.

«Vamos a apelar, y decimos que es muy importante que lo hayan encontrado culpable de un abuso, que hayan tenido en consideración justamente la condición de niña de la víctima, pero son las variables que podían suceder, justamente por eso en nuestro país se modificó el Código Penal y ahora la prescripción empieza a correr cuando las víctimas cumplen la mayoría de edad, justamente por la dificultad que tienen en poder denunciar siendo niñas, es la denominada Ley Piazza.

«La denuncia la hizo cuando tenía 23 años, y los hechos habían ocurrido a sus 14«, dijo Caravelos.

La denunciante, Victoria Zangara, jugaba al hockey en el Club Atlético y Progreso de Brandsen en el 2004 y según denunció en 2016, entre 2004 y 2006 -cuando tenía entre 14 y 16 años- fue abusada sexualmente en reiteradas oportunidades por el director técnico del equipo, Pablo Fernández Garaygorta, situación que terminó coartando su carrera.

En esa época, Garaygorta era entrenador del Club Atlético y Progreso Brandsen y preparador físico de Las Leoncitas, el seleccionado femenino de hockey Sub21, estaba en contacto con menores de edad, no solamente en el ámbito del hockey sino también en la escuela: era profesor de «Vida en la naturaleza» y de Educación Física de Victoria y de otros alumnos en el ámbito educativo.

La denunciante declaró en el juicio que fue abusada sexualmente por Garagygorta entre 2004 y 2006.

Después de años de no poder hablar sobre el tema, logró contárselo a sus padres y con el paso del tiempo el trabajo de la terapia psicológica y el apoyo de sus padres, Victoria se animó a denunciar al agresor en el 2016.

El ex entrenador hoy fue absuelto por la Justicia, pese a que la fiscal de la causa, Leila Aguilar, había solicitado 12 años de prisión con cumplimiento efectivo para Garaygorta.

El Código Penal enuncia que una víctima de abuso sexual tiene hasta 12 años para iniciar un proceso judicial contra el acusado. Este plazo, en materia de menores y desde la sanción de la Ley Piazza, en 2011, dejó de considerarse desde el momento del hecho y comenzó a computarse desde que la víctima cumpliera los 18 años.

En 2015, con la aprobación de la ley conocida como «Ley de Respeto de Tiempos de las Víctimas», se modificó para que ese plazo comenzara a regir desde cuando la víctima decidiera efectuar la denuncia.

A pesar de ello, hay interpretaciones diversas acerca de qué ocurre en la justicia con los casos de quienes sufrieron abuso antes del 2011, y hasta el 2015. Por eso, Caravelos ratificó que apelarán la sentencia.