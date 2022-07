Abre la inscripción al listado de Auxiliares de Escuela 2022/2023 en la provincia de Buenos Aires: todos los detalles

El próximo lunes 1 de agosto abrirá la inscripción en toda la provincia de Buenos Aires del listado de aspirantes a Auxiliares de Escuela 2022/2023. Los interesados deberán postularse en forma online a través del portal ABC.

La inscripción al listado de auxiliares de escuela se realizará entre los días 1 de agosto y el 1 de septiembre. Para inscribirse, los postulantes deben acceder con su usuario ABC al portal ABC.

Los aspirantes podrán inscribirse, de acuerdo a su condición o interés en: Listado General; Listado de Veteranos de Guerra de Malvinas; Listado de Personas con Discapacidad; Listado de Personas travestis, transexuales y transgénero.

Para el caso de los aspirantes que ya estuvieron inscriptos deberán ingresar e inscribirse verificando íntegramente los datos personales y accediendo a la planilla de puntajes donde podrán corroborar si se corresponde con los datos ya consignados. En caso en que los datos sean correctos, deberán aceptar pero si resultaran incompletos o erróneos los deberán rechazar procediendo a su modificación. Los aspirantes podrán cargar toda la documentación requerida entre el 1° de agosto y el 1° de septiembre a través del portal del ABC.

En tanto, quienes se inscriban al listado de Auxiliares de Escuela por primera vez, primero deberán crear un usuario ABC dentro del portal ABC durante el mismo plazo, presentando en esa instancia la documentación requerida.

Cabe recordar que la Resolución N° 293 establece que al menos el 4% de los cargos se cubran mediante el Listado de Aspirantes de Personas con Discapacidad. Es en el marco de los lineamientos establecidos en la Ley Nº 10.592.

Así también, el 4% de la totalidad de los cargos deberán ser cubiertos mediante el Listado de Veteranos de Guerra de Malvinas. Ello se debe a las normativas provinciales referidas a la protección integral de los Veteranos de Guerra de Malvinas. Por último, el 1% de los cargos deberán ser cubiertos por el cupo trans, según la Ley 14.783.

Los Consejos Escolares de cada municipio junto con la Dirección de Administración de Recursos Humanos verificarán la documentación cargada en el mes de septiembre para validar su inscripción si estuviera completo, requerir la documentación que no hubiera sido ingresada y recibir la documentación de quienes habiendo cumplimentado la inscripción on line no pudieron subir los archivos de documentación respectivos.