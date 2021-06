Único en el país: Tandil inauguró un parque solar asociativo que dará energía gratis por 10 años a los vecinos que invirtieron

El proyecto asociativo “Comunidades Solares” es innovador por sus características y el primero del país de su tipo. Se trata de un parque solar en el que podía invertir cualquier vecino a cambio de 190 kW/h por mes durante 10 años. Ya comenzó a inyectar energía a la red.

El intendente de Tandil, Miguel Lunghi, el vicerrector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Aba, y el presidente de la Usina Popular y Municipal de Tandil, Matías Civale, recorrieron el parque solar “Comunidades Solares I”, instalado en un predio que la Usina de Tandil posee en Ruta Nacional 226 y calle Lavalle.

En el proyecto la Usina propuso que los usuarios adquirieran módulos por el valor de U$S 1.000 cada uno al tipo de cambio oficial. Con ese aporte, los beneficiarios van a disponer durante diez años de 190 kW/h por mes. Los mismos serán acreditados en la factura de energía, a partir de junio del 2021, al precio que fija cada mes la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). En Argentina, un hogar promedio consume entre 150 y 300 kWh al mes.

El parque fotovoltaico colaborativo cuenta con 170 paneles de una potencia de 395W y tiene una potencia general de 60kW.

“Sin dudas el futuro pasa por las energías renovables”

Mientras recorrían el predio, el intendente Miguel Lunghi resaltó: “Estamos viendo cómo se empieza a concretar este proyecto tan importante que propuso la Usina y que nos permite continuar consolidando el desarrollo de una ciudad sustentable y amigable con el medioambiente. Sin dudas el futuro pasa por las energías renovables, la economía verde, el cuidado del medioamiente, la reutilización y el reciclaje y en Tandil pretendemos ser pioneros en esto”.

“Por eso mismo tratamos de profundizar las políticas públicas en torno a estos temas, trabajando en conjunto con la Universidad y todos los sectores de Tandil, apostando por la asociatividad y la gestión asociada y aunando esfuerzos por el bien común”, remarcó.

Y continuó: “El ADN de los tandilenses nos marca como emprendedores y hacedores, nuestra historia tiene muchos ejemplos y en este tiempo nos toca avanzar por este camino para consolidar un Tandil mejor para las generaciones futuras”.

Un proyecto pionero

Por su parte, Matías Civale, subrayó: “Es un proyecto que nos llena de orgullo, sobre todo por la innovación no solo por hablar de energías limpias, si no también conceptualmente, porque todos los usuarios pueden formar parte de este proyecto en asociatividad y con el acompañamiento muy importante del Municipio y la Universidad, que son las principales instituciones de nuestra ciudad”.

“Es decir tres emblemas de Tandil, como son el Municipio, la Universidad y la Usina pensando en el futuro de nuestra ciudad a partir de las energías limpias y un montón de usuarios particulares, ya sean comerciales o residenciales, que se han sumado y que significa poder invertir en un predio de la Usina con la instalación de los paneles importados y mantenidos por la propia Usina y garantizándose cada uno de los inversores que mes a mes tengan descontado de su factura lo que estos paneles generan de energía limpia”, remarcó.

Y continuó: “Nos parece que conceptualmente es un proyecto innovador, inédito en la provincia de Buenos Aires y casi en toda la Argentina. Es un paso más en esa concepción que tenemos de pensar el Tandil del bicentenario, el Tandil del futuro a partir de las energías limpias y por eso tenemos el Parque solar de Desvío Aguirre inyectando a la red desde hace más de un año y por eso pensamos el proyecto de paneles solares en los jardines de infantes. Es un camino que empezamos a recorrer hace dos o tres años y este es un paso importante, pero un paso más para algo que ya llegó”.

“Hoy en Argentina, en algunos días en particular, el 20% de la energía que se consume es energía limpia, fundamentalmente fotovoltaica y eólica. Argentina tiene alguna particularidad, los lugares de mejores recursos fotovoltaicos están en el norte del país y los eólicos están en el sur, pero la gran demanda está en la pampa húmeda”, explicó.

Y continuó: “Entonces hay que empezar a pensar que esa matriz energética tiene que considerar acercarse a los lugares de demanda. Esto conceptualmente es eso, es decir, generar aquí los recursos. Tenemos un muy buen recurso eólico y fotovoltaico y como no hay transporte y tenemos los transformadores y Transba al lado, no perdemos dinero en ese transporte y no perdemos eficiencia energética y la demanda se genera en la propia ciudad. Estamos orgullosos de que nuevamente la Usina sea pionera y líder en esta temática”.

La participación de la UNICEN

Por su parte el Vicerrector de la Uncen, Marcelo Aba, mostró su satisfacción por la inminente puesta en funcionamiento del parque solar y precisó que “desde la Universidad hemos formado parte del proyecto con una porción del equipamiento que adquirimos en el consorcio y es algo muy importante para nosotros porque nos pone en un camino que comenzamos a transitar lentamente desde la Universidad que es el de la generación de energías verdes”.

“Queremos una universidad más sustentable, queremos ser parte de una nueva forma de trabajar y esto es un paso más, es un inicio para la ciudad, pero seguramente irá escalando y en ese contexto iremos teniendo mayor participación en la generación de energías verdes para el consumo propio y para inyectar en la ciudad”, concluyó.