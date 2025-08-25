Una pareja fue encontrada muerta dentro de un auto en Areco: quiénes eran y cuál es la principal hipótesis

En diálogo con Todo Provincial RADIO, el intendente de Pergamino, Javier Martínez, habló su decisión de competir dentro del espacio HECHOS para las elecciones de septiembre y explicó por qué fue imposible llegar a un acuerdo con La Libertad Avanza en el distrito. Aunque aclaró que sigue siendo parte del PRO, afirmó que “no iba a estafar al electorado mezclándome con gente que se opone sistemáticamente a todo”.

“No me fui del PRO, formo parte de la mesa ejecutiva del partido, pero lo que pasó es que fue imposible acordar con los referentes locales de La Libertad Avanza. Pedían cosas inadmisibles hasta último momento”, sostuvo Martínez. En ese contexto, tomó la decisión de acompañar al espacio Hechos, impulsado por el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia.

“Para mí, ir en la misma lista era una estafa al electorado”.

“Lo hacemos con mucho entusiasmo, respeto y porque creemos que es una muy buena alternativa para la provincia, sin que eso signifique alejarme del PRO”, remarcó sobre este espacio que presentará lista únicamente en la segunda sección electoral.

Martínez se mostró crítico con el comportamiento de los concejales libertarios en el Concejo Deliberante: “Se opusieron a todo lo que propusimos, incluso a la tercerización de servicios. No comparten nuestra visión de ciudad. Para mí, ir en la misma lista era una estafa al electorado”.

Con respecto a la estrategia electoral, explicó: “Esta es una campaña bien bonaerense, y eso está bueno. Es la primera vez que la gente va a mirar a sus candidatos locales y provinciales con tanto detenimiento. El primer concejal va a tener mucha más importancia que antes”.

“No iba a dejar a mi equipo de 10 años por un acuerdo de cúpulas”

En ese sentido, volvió a justificar su decisión de no ir en alianza con los libertarios: “El referente principal de LLA en Pergamino viene del gremialismo docente, el primer candidato no lo conozco, y eso que nací y me crié acá. No iba a dejar a mi equipo de 10 años por un acuerdo de cúpulas. Hay que respetar a la gente que te acompaña”.

Sobre el vínculo con el espacio Somos, que no presenta lista seccional, aclaró: “No somos avenida del medio. Nosotros bregamos por un Estado lo más chico y eficiente posible, con menos empleados públicos. No somos tibios. Compartimos ideas con San Nicolás y Rojas, y con ellos formamos el espacio Hechos”.

“No se elige a un concejal para que opine del Mercosur, sino para que se ocupe del agua, las luces, la limpieza y los servicios en su barrio”.

También cuestionó el intento del oficialismo nacional de nacionalizar la elección bonaerense: “Karina Milei dice que es kirchnerismo o libertad, pero eso no aplica en Pergamino. Acá la gente va a votar qué ciudad quiere, qué concejales los representan mejor en los barrios. En octubre se discutirá macroeconomía, pero ahora se vota otra cosa”.

Y concluyó: “Hay que hacer pedagogía y explicarle al vecino que no se elige a un concejal para que opine del Mercosur, sino para que se ocupe del agua, las luces, la limpieza y los servicios en su barrio”.