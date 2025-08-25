Segunda Sección
Una pareja fue encontrada muerta dentro de un auto en Areco: quiénes eran y cuál es la principal hipótesis
Una pareja fue hallada muerta dentro de un auto abandonado en un camino rural cercano a la Ruta Nacional 8, en la ciudad de San Antonio de Areco. Las víctimas fueron identificadas como Roberto Suárez (45) y Florencia Revah (31), ambos oriundos de General Pacheco, partido de Tigre.
El hallazgo ocurrió este domingo en inmediaciones del barrio privado Haras Vacación, cuando un llamado al 911 alertó por la presencia de un vehículo sospechoso. Al llegar, la Policía Bonaerense encontró un Chevrolet Onix blanco sin patente, con una ventanilla rota, un orificio de bala en el vidrio trasero y un trapo colgando en la tapa de combustible, lo que hizo sospechar un intento fallido de incendio.
En el interior del coche se encontraban los cuerpos: el hombre en el asiento del conductor, con un disparo en la sien y una pistola a pocos centímetros; y la mujer en el asiento trasero, con una herida de bala en el cuello. Además, se hallaron siete cartuchos calibre 9 milímetros intactos sobre el parabrisas.
El intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto, calificó el hecho como “tremendo y lamentable” y confirmó que las víctimas no eran de la ciudad. Por su parte, el secretario de Seguridad, Ramón Ojeda, sostuvo que se trataría de un femicidio seguido de suicidio, posiblemente ocurrido en otra localidad.
“Creemos que quiso prender fuego el vehículo, se arrepintió y se mató”, señaló Ojeda. De todos modos, la fiscalía interviniente no descarta ninguna hipótesis.
El caso es investigado por la UFI N° 6 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo del fiscal Luis Emilio Carcagno, y en las próximas horas se realizará la autopsia en la ciudad de Chivilcoy para establecer con precisión las causas de muerte.
Santiago Passaglia anunció la llegada de un nuevo cine a San Nicolás
A través de un video en sus redes sociales, el intendente de San Nicolás Santiago Passaglia realizó el anuncio de la llegada de un nuevo cine a la ciudad. «Desde hace años este fue un deseo compartido por todos los nicoleños y ahora comienza a hacerse realidad«, destacó.
Ya hace varias semanas que se están realizando los primeros trabajos de la construcción que abarcan el movimiento de suelo y la base. Estará ubicado en la zona sur de la ciudad.
El nuevo cine de San Nicolás contará con tres salas con la última tecnología para que todos los nicoleños puedan vivir una experiencia única.
“Siempre dijimos que la ciudad iba a avanzar lo suficiente como para que llegara el momento de cumplirlo. Hoy finalmente podemos decirles a todos nuestros vecinos que el cine es un hecho”, expresó Santiago Passaglia.
«Más que un bache es una pileta», advierten sobre un gigante pozo en la Ruta Nacional N°8 en San Antonio de Areco
“Un pozo gigante!! Si venís por la ruta 193 y bajás para ir a la Ruta 8, te topás con este bache impresionante. ¡Compartan!”. Con esa advertencia, el influencer Charly Detectando encendió la alarma vial en redes sociales y en apenas horas su video en Instagram que mostraba un cráter de dimensiones peligrosas para la seguridad vial, ubicado justo en el empalme de la Ruta Provincial 193 con la Ruta Nacional 8, a metros del peaje de Solís, se volvió viral. La filmación trajo nuevamente a la escena las consecuencias del freno de la obra pública y su mantenimiento, junto a la disputa judicial por el cierre de Vialidad Nacional. Sin embargo, para sorpresa del vecino de San Antonio de Areco, escucharon su reclamo, pero la resolución no fue la esperada.
Camiones que no podían pasar, grúas maniobrando a ciegas y hasta autos que debían retroceder en contramano por no poder sortear el pozo. Todo eso registró Carlos Bertaina, mientras narraba desde su experiencia personal: “Hace unos días tuve un accidente de trabajo, por lo tanto comencé a viajar hacia Zárate para rehabilitación. Ahí fue cuando noté el deterioro del empalme, pero lo del pozo en la bajada a la 8 fue impresionante. Sabía que tenía que hacer algo”.
La respuesta no tardó, pero tampoco fue ejemplar. Un día y medio después de la publicación, personal de Corredores Viales, la empresa estatal encargada de varias rutas nacionales que depende de Vialidad Nacional, se acercó al lugar y, con tierra, tapó el cráter. Para muchos usuarios fue un gesto inusual, casi inédito: “Increíble que lo hayan hecho por un video, una vergüenza”, se leía en los comentarios.
Carlos no se adjudica el mérito: “Como tengo redes sociales y podría decirse que soy un influencer, decidí hacer un video. La idea es que ese contenido llegue a la persona correcta, y se pueda hacer algo a conciencia para que no pase una tragedia”.
La solución, sin embargo, fue provisoria. El relleno de tierra no resiste las lluvias ni el tránsito pesado que circula por esa conexión clave entre Zárate, Pilar, San Antonio de Areco y San Andrés de Giles. “Ese arreglo con tierra va a durar muy poco. Necesitamos que lo arreglen como corresponde”, advirtió Charly con el sabor agridulce de saber que en cualquier momento el cráter va a volver a aparecer.
El ajuste en las rutas nacionales
El asfaltado de la Ruta 8 fue terminado durante la gestión de Alberto Fernández, según los datos oficiales, cuya arteria conecta el norte del Gran Buenos Aires con Pergamino. No obstante, a lo largo del 2025 comenzaron a aparecer los inconvenientes, según cuentan los vecinos de la región. Como ocurrió en otras rutas nacionales, la paralización de obras y mantenimiento por parte del gobierno de Javier Milei repercutió en el estado de las mismas.
“La decisión de Milei de abandonar la obra pública y el mantenimiento de rutas y autopistas nacionales, no solo es una enorme irresponsabilidad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, sino que al mismo tiempo incurre en un enriquecimiento ilegítimo a partir del cobro sin causa del peaje que ha tenido significativos aumentos desde que asumió el nuevo gobierno”, aseguró Francisco “Paco” Durañona, exintendente de San Antonio de Areco en diálogo con este medio.
En enero de este año, Buenos Aires/12 documentó una situación similar en la Ruta Nacional 5, entre Luján y Bragado. Entonces, el diagnóstico era el mismo con abandono, obras paradas, y baches que se transformaban en trampas mortales para el transporte de carga, colectivos y autos particulares.
El cierre de Vialidad Nacional, impulsado por el gobierno nacional a través del decreto 461/2025, profundizó la crisis. Aunque la Justicia frenó su disolución en dos fallos consecutivos, la incertidumbre persiste. El más reciente, emitido por el Juzgado Federal N°2 de San Martín, calificó la medida como un “retroceso peligroso en materia de seguridad vial”. También advirtió que la eliminación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial “multiplicará las muertes” y violaría derechos fundamentales como la vida y la circulación.
La secretaria general del gremio vial, Graciela Aleñá, fue categórica en una entrevista con Página12: “Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas. Es una vergüenza. Están desmantelando un sistema que salvó miles de vidas”.
Hasta mediados de 2023, la Autopista Ruta Nacional 8 Pilar-Pergamino había completado sus avances. La obra, que abarcaba 167,5 km divididos en 9 tramos, fue relanzada con fuerza tras 2019, logrando 132,4 km ejecutados entre 2019 y 2023, frente a los 35,1 km que se habían completado entre 2006 y 2019. La inversión total ascendía a 37.119 millones de pesos, mientras que en el tramo Variante San Antonio Areco-Capitán Sarmiento de 26,2 tuvo su inauguración en 2021 tras una inversión de 3,790 millones de pesos, de acuerdo a los datos oficiales.
Estos tramos fueron habilitados en su totalidad y mejoraron significativamente la conectividad vial en una región clave para el transporte agroindustrial y de pasajeros sin contar la futura paralización, según argumentó Durañona.
Fuente: Página 12
Javier Martínez: “No me fui del PRO, pero era imposible acordar con La Libertad Avanza en Pergamino”
En diálogo con Todo Provincial RADIO, el intendente de Pergamino, Javier Martínez, habló su decisión de competir dentro del espacio HECHOS para las elecciones de septiembre y explicó por qué fue imposible llegar a un acuerdo con La Libertad Avanza en el distrito. Aunque aclaró que sigue siendo parte del PRO, afirmó que “no iba a estafar al electorado mezclándome con gente que se opone sistemáticamente a todo”.
“No me fui del PRO, formo parte de la mesa ejecutiva del partido, pero lo que pasó es que fue imposible acordar con los referentes locales de La Libertad Avanza. Pedían cosas inadmisibles hasta último momento”, sostuvo Martínez. En ese contexto, tomó la decisión de acompañar al espacio Hechos, impulsado por el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia.
“Para mí, ir en la misma lista era una estafa al electorado”.
“Lo hacemos con mucho entusiasmo, respeto y porque creemos que es una muy buena alternativa para la provincia, sin que eso signifique alejarme del PRO”, remarcó sobre este espacio que presentará lista únicamente en la segunda sección electoral.
Martínez se mostró crítico con el comportamiento de los concejales libertarios en el Concejo Deliberante: “Se opusieron a todo lo que propusimos, incluso a la tercerización de servicios. No comparten nuestra visión de ciudad. Para mí, ir en la misma lista era una estafa al electorado”.
Con respecto a la estrategia electoral, explicó: “Esta es una campaña bien bonaerense, y eso está bueno. Es la primera vez que la gente va a mirar a sus candidatos locales y provinciales con tanto detenimiento. El primer concejal va a tener mucha más importancia que antes”.
“No iba a dejar a mi equipo de 10 años por un acuerdo de cúpulas”
En ese sentido, volvió a justificar su decisión de no ir en alianza con los libertarios: “El referente principal de LLA en Pergamino viene del gremialismo docente, el primer candidato no lo conozco, y eso que nací y me crié acá. No iba a dejar a mi equipo de 10 años por un acuerdo de cúpulas. Hay que respetar a la gente que te acompaña”.
Sobre el vínculo con el espacio Somos, que no presenta lista seccional, aclaró: “No somos avenida del medio. Nosotros bregamos por un Estado lo más chico y eficiente posible, con menos empleados públicos. No somos tibios. Compartimos ideas con San Nicolás y Rojas, y con ellos formamos el espacio Hechos”.
“No se elige a un concejal para que opine del Mercosur, sino para que se ocupe del agua, las luces, la limpieza y los servicios en su barrio”.
También cuestionó el intento del oficialismo nacional de nacionalizar la elección bonaerense: “Karina Milei dice que es kirchnerismo o libertad, pero eso no aplica en Pergamino. Acá la gente va a votar qué ciudad quiere, qué concejales los representan mejor en los barrios. En octubre se discutirá macroeconomía, pero ahora se vota otra cosa”.
Y concluyó: “Hay que hacer pedagogía y explicarle al vecino que no se elige a un concejal para que opine del Mercosur, sino para que se ocupe del agua, las luces, la limpieza y los servicios en su barrio”.