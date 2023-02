Silvina Batakis: “Argentina puede cumplir con las metas del FMI”

En declaraciones a Con quién hay que hablar en Radio Provincia AM1270, Silvina Batakis señaló que “el FMI se comprometió a hacer una revisión de las metas respecto a reservas de dólares, por la sequía y la guerra. De todos modos, Argentina puede cumplir las metas”. En ese sentido, argumentó que “la tasa de crecimiento de la economía del año pasado fue del 5,2%. Este año también va a haber un crecimiento importante en Argentina, lo que es una oportunidad para poder generar reservas”.

Por otro lado, Batakis apuntó a la responsabilidad de la oposición: “es importante que la población sepa que el gobierno anterior tomó prestado U$D100 mil millones que no terminaron en una carretera o una escuela, es increíble. Ese préstamo se utilizó para que los dólares se vayan del país y no para lo que Argentina necesita que es desarrollarse. La deuda no es mala de por sí, sino en función de su finalidad”, remarcó la titular del Banco Nación.

Consultada por el problema de la inflación, subrayó que “no se puede esconder. La población no debe dejarse engañar cuando se dice que se resuelve en cinco minutos, es un tema propio de la economía argentina. No sólo creo que la economía va a estar en la campaña, sino que tiene que estar muy presente en los debates legislativos. Argentina es el 8° país más extenso en materia territorial pero el más concentrado”.

En ese marco, “es una obligación que esté en discusión con mucho acuerdo y consenso de todos los espacios políticos”.