“Si no hubiéramos aumentados las camas, el sistema ya habría colapsado”, aseguró Gollan

El gobierno bonaerense actualizó la situación epidemiológica de la Provincia y dio a conocer los datos de los últimos días. El ministro de Salud, Daniel Gollan, aseguró que se debe trabajar en conjunto para reducir los contagios al mismo tiempo que se refuerza el sistema sanitario.

El ministro destacó que actualmente se logró ampliar hasta 1948 las camas de terapia intensiva en el sector público y aseguró: “Si no hubiéramos aumentados las camas, el sistema ya habría colapsado. Este esfuerzo si no va relacionado con una modulación en la cantidad de casos a los sumos aguantaremos unos días más antes del colapso. Por eso hay que trabajar en los dos aspectos, no sirven por separado”.

“Hay que seguir con las estrategias para intentar disminuir la cantidad de contagios. El virus siempre tratará de reproducirse y buscar nuevas poblaciones donde no haya gente inmunizada. Hasta ahora no hay ninguna publicación seria que demuestre que el virus haya bajado su virulencia. Se va esparciendo como una mancha de aceite a todos los conglomerados urbanos”, advirtió el ministro.

Por otra parte, aseguró que: “Estamos constando una enorme cantidad de casos asintomáticos. En Villa Azul el 15 presentó anticuerpos pero el 70% fue asintomático. Estamos investigando porque en esos barrios no se produce una segunda eclosión de casos”.

Por su parte, el viceministro Nicolás Kreplak detalló: “El promedio de casos de la semana anterior había sido de 3.102 casos y la semana anterior fue de 2327 casos. De una semana a otra hubo un aumento aproximado del 33%, esto en perspectiva es un problema. El 3% de los casos termina en terapia intensiva y el 60% de ellos logran recuperarse. Si la tasa de crecimiento se mantiene la perspectiva es muy preocupante”.

“El 17 de julio teníamos 746 pacientes en terapia intensiva por coronavirus y ahora 866. Incrementamos 120 pacientes en diez días. El porcentaje de ocupación se mantuvo porque en julio incorporamos algo más de 500 camas de terapia intensiva con un esfuerzo enorme. Es indispensable que la velocidad de aceleración se reduzca”, analizó.

Y advirtió: “A este ritmo de crecimiento el sistema puede empezar a sentir un stress. En el primer cordón del Conurbano hay muchos hospitales con todas las camas de terapia intensiva ocupadas y esa demanda debe ser absorbida mediante la red sanitaria de la provincia con derivaciones. A medida que aumentan los casos esto empieza a ser cada vez más dificultoso”.

El jefe de Gabinete, Carlo Bianco, se refirió a la decisión de algunos municipios de habilitar actividades que están vedadas para la fase en la que se encuentran como las salidas recreativas con niños en La Plata.

“Las reglas son claras, están explicitadas y trabajamos mucho, parece en consenso. Cuando establecemos reglas nos parece mal que se sobrepasen los límites porque lo que está en juego es la vida y la muerte”, señaló Bianco.

Y remarcó: “Debemos estar muy alineados respecto a las actividades habilitadas y las que no. Estamos tratando de que no colapse el sistema de salud que no estaba en buenas condiciones. En realidad no era un sistema, eran unidades autónomas que no estaban conectadas. Nosotros logramos hacer un sistema y ahora debemos cuidar la vida de todos los bonaerenses”.

