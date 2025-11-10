Se cumplen 40 años de la inundación de Villa Epecuén, la joya turística que el agua convirtió en ruinas

Este 10 de noviembre se cumplen 40 años de la inundación de Villa Epecuén, la tragedia que en 1985 sumergió completamente al pueblo bajo las aguas del lago homónimo y obligó a evacuar a sus casi 1.500 habitantes. Situada a 7,3 km de Carhué, la villa había sido fundada en 1921 por Arturo Vatteone, a orillas de una laguna cuyas aguas saladas y termales eran comparadas con las del Mar Muerto, y que llegó a recibir 25 mil turistas cada verano.

Durante décadas, Epecuén fue un polo turístico y de salud en la provincia de Buenos Aires, con más de 6 mil plazas hoteleras, 250 comercios y una comunidad estable de unas 1.200 personas.

Sin embargo, antes de la llegada de turistas ya se explotaba su riqueza mineral, a partir de la extracción de sulfato de sodio, utilizado para la industria del papel, vidriera, textil y quimica pesada. Con el acrecentamiento de la actividad termal medicinal iniciada en 1921, la extracción comenzó a ser cuestionada y en 1951 el gobierno de Perón estableció una serie de restricciones para cuidar el recurso pues no era renovable rápidamente.

El turismo en Villa Epecuén creció durante décadas y llegó a ser una de los principales destinos de la provincia. Pero, en noviembre 1985, tras años de lluvias intensas y el abandono de obras hidráulicas claves como el canal Ameghino, el terraplén defensivo cedió y las aguas arrasaron el pueblo, dejando bajo el agua todo su ejido urbano.

El proceso de evacuación duró 15 días, y aunque no hubo víctimas fatales, los daños materiales fueron totales. En apenas dos años, las ruinas quedaron completamente cubiertas por la laguna, que recién comenzó a retroceder dos décadas después, revelando un paisaje desolador de calles agrietadas, árboles muertos y construcciones en ruinas.

Actualmente, Epecuén es un símbolo de la memoria y la resiliencia, visitado por fotógrafos, turistas, periodistas y deportistas de todo el mundo. Su último habitante, Pablo Novak, permaneció viviendo entre las ruinas hasta su fallecimiento, el 22 de enero de 2024, momento en que la villa quedó declarada oficialmente como pueblo desierto.

En el marco del aniversario número 40, la Municipalidad de Adolfo Alsina organiza una jornada conmemorativa bajo el lema “40 años en la memoria de Villa Epecuén”, que incluirá campanazos en el sitio histórico, el descubrimiento de placas con los apellidos de los exresidentes, la muestra fotográfica “Epecuén de Noche” y la proyección de un video inédito con imágenes de la última temporada de la villa. “Epecuén no solo vive en la memoria, sino en el corazón de todos nosotros”, expresaron desde el municipio.

Además, este domingo en la Casa de la Cultura de Carhué se presentó el libro de Patricia Bonjour, una obra que recupera las voces, recuerdos y vivencias de quienes fueron parte de la historia del pueblo y su trágico destino.