Turismo y Cultura
Se cumplen 40 años de la inundación de Villa Epecuén, la joya turística que el agua convirtió en ruinas
Este 10 de noviembre se cumplen 40 años de la inundación de Villa Epecuén, la tragedia que en 1985 sumergió completamente al pueblo bajo las aguas del lago homónimo y obligó a evacuar a sus casi 1.500 habitantes. Situada a 7,3 km de Carhué, la villa había sido fundada en 1921 por Arturo Vatteone, a orillas de una laguna cuyas aguas saladas y termales eran comparadas con las del Mar Muerto, y que llegó a recibir 25 mil turistas cada verano.
Durante décadas, Epecuén fue un polo turístico y de salud en la provincia de Buenos Aires, con más de 6 mil plazas hoteleras, 250 comercios y una comunidad estable de unas 1.200 personas.
Sin embargo, antes de la llegada de turistas ya se explotaba su riqueza mineral, a partir de la extracción de sulfato de sodio, utilizado para la industria del papel, vidriera, textil y quimica pesada. Con el acrecentamiento de la actividad termal medicinal iniciada en 1921, la extracción comenzó a ser cuestionada y en 1951 el gobierno de Perón estableció una serie de restricciones para cuidar el recurso pues no era renovable rápidamente.
El turismo en Villa Epecuén creció durante décadas y llegó a ser una de los principales destinos de la provincia. Pero, en noviembre 1985, tras años de lluvias intensas y el abandono de obras hidráulicas claves como el canal Ameghino, el terraplén defensivo cedió y las aguas arrasaron el pueblo, dejando bajo el agua todo su ejido urbano.
El proceso de evacuación duró 15 días, y aunque no hubo víctimas fatales, los daños materiales fueron totales. En apenas dos años, las ruinas quedaron completamente cubiertas por la laguna, que recién comenzó a retroceder dos décadas después, revelando un paisaje desolador de calles agrietadas, árboles muertos y construcciones en ruinas.
Actualmente, Epecuén es un símbolo de la memoria y la resiliencia, visitado por fotógrafos, turistas, periodistas y deportistas de todo el mundo. Su último habitante, Pablo Novak, permaneció viviendo entre las ruinas hasta su fallecimiento, el 22 de enero de 2024, momento en que la villa quedó declarada oficialmente como pueblo desierto.
En el marco del aniversario número 40, la Municipalidad de Adolfo Alsina organiza una jornada conmemorativa bajo el lema “40 años en la memoria de Villa Epecuén”, que incluirá campanazos en el sitio histórico, el descubrimiento de placas con los apellidos de los exresidentes, la muestra fotográfica “Epecuén de Noche” y la proyección de un video inédito con imágenes de la última temporada de la villa. “Epecuén no solo vive en la memoria, sino en el corazón de todos nosotros”, expresaron desde el municipio.
Además, este domingo en la Casa de la Cultura de Carhué se presentó el libro de Patricia Bonjour, una obra que recupera las voces, recuerdos y vivencias de quienes fueron parte de la historia del pueblo y su trágico destino.
Tandil recuperó el récord del salame más largo con un picado grueso de 487 metros
Durante el Festival Chacinar 2025, la ciudad serrana volvió a consagrarse con el salame más largo del mundo, que alcanzó 487,22 metros de longitud, superando ampliamente la marca anterior de 401,73 metros. El logro reafirma a Tandil como la capital nacional del salame con denominación de origen.
La medición oficial se realizó ante una multitud que colmó la Diagonal Illia, epicentro de la tradicional fiesta del salame y el cerdo organizada por el Clúster Porcino de Tandil y el Municipio. La celebración desbordó de entusiasmo, orgullo y emoción, con miles de vecinos que acompañaron el momento histórico en el que se confirmó la nueva marca mundial.
Además, la nueva pieza récord permitió a la ciudad superar la última marca de 469,18 metros establecida por San Andrés de Giles durante la Fiesta del Salame Más Largo de la Argentina, organizada por Chacinados La Vaquita. De este modo, Cagnoli y el Clúster Porcino de Tandil recuperaron el trono, devolviendo a la ciudad su liderazgo en la producción artesanal de chacinados y su prestigio internacional en el rubro.
Durante toda la jornada, el público disfrutó de degustaciones, una feria de productos regionales, food trucks y shows musicales. El espíritu comunitario y el trabajo conjunto de productores, técnicos y emprendedores locales fueron claves para alcanzar el récord, en una noche que quedará grabada en la historia tandilense.
El Festival Chacinar 2025 continuará este domingo con más propuestas gastronómicas, actividades familiares y presentaciones artísticas. De esta manera, se consolida como uno de los eventos más representativos de la identidad y el sabor de Tandil, combinando tradición, innovación y orgullo por la producción local.
Johnny Depp estará La Plata, dará una “Masterclass Abierta” y será declarado “Visitante Ilustre”
La Ciudad de La Plata se prepara para recibir al reconocido actor, cineasta, músico y artista Johnny Depp, quien llegará el próximo miércoles para cumplir una amplia agenda institucional y cultural junto al intendente Julio Alak.
La jornada comenzará con una reunión protocolar en el Palacio Municipal, donde el jefe comunal entregará al artista la distinción de “Visitante Ilustre” por su trayectoria y su aporte a la cultura internacional.
Posteriormente, Depp recorrerá el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, donde podrá conocer el valor histórico y patrimonial del emblemático edificio platense.
Más tarde, el foco se trasladará al Teatro Municipal Coliseo Podestá, donde se montará una alfombra roja para la llegada del actor estadounidense, que se presentará ante medios, autoridades e invitados especiales. Allí se desarrollará una “Masterclass Abierta y Entrevista Pública” junto al actor italiano Riccardo Scamarcio, en un formato que combinará conversación y proyección cinematográfica.
Como cierre, se realizará una función de gala (pre avant-premiere) de la película “Modigliani, tres días en Montparnasse”, dirigida por Depp y protagonizada por Scamarcio. La moderación del encuentro estará a cargo de Verónica Lozano, acompañada por una figura destacada de la cultura argentina.
El evento, organizado por la Municipalidad de La Plata, busca consolidar a la capital bonaerense como un polo cultural y cinematográfico de relevancia internacional, fortaleciendo el vínculo entre arte, industria y gestión cultural.
“Modigliani, tres días en Montparnasse”, el nuevo film de Johnny Depp
El film, producido por IN.2 Film, Barry Navidi Productions y Lervolino & Lady Bacardi Entertainment, narra tres jornadas cruciales en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani durante el París de 1916. La película cuenta con las actuaciones de Riccardo Scamarcio, Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Ryan McParland y Luisa Ranieri.
Con esta visita, Johnny Depp no solo presentará su nuevo proyecto cinematográfico, sino que también fortalecerá el intercambio cultural entre La Plata y el mundo, reafirmando la proyección internacional de la ciudad.
Promociones, préstamos y descuentos: estos serám los beneficios del Banco Provincia para el verano 2026
Con el objetivo de fortalecer el consumo y promover el turismo en la Costa Atlántica, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa; el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo; y la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez, encabezaron la presentación del paquete de beneficios para la temporada de verano 2026. El anuncio, realizado ante empresarios del sector turístico e integrantes de cámaras empresarias, contó también con la presencia de los intendentes Gustavo Barrera (Villa Gesell) y Sebastián Ianantuony (General Alvarado).
Las medidas buscan reactivar el turismo, el empleo y la actividad comercial en un contexto de fuerte retracción del consumo. “Esta serie de medidas y beneficios, dispuesta por el Gobernador Axel Kicillof, tiene como objetivo acompañar al turismo en la provincia, con instrumentos para incentivar una actividad de la que dependen miles de familias bonaerenses y muchos municipios”, explicó Augusto Costa. Por su parte, Juan Cuattromo destacó el compromiso del Banco Provincia con el desarrollo: “En esta coyuntura tan compleja, lo importante es seguir construyendo soluciones que acompañen la actividad y lleguen a cada rincón de la provincia”.
Beneficios con Banco Provincia en la temporada 2026
Durante diciembre, enero y febrero, el Banco Provincia pondrá en marcha promociones con tarjetas de crédito, préstamos personales especiales y beneficios con Cuenta DNI para dinamizar el comercio local y facilitar el acceso a servicios turísticos. Habrá cuotas sin interés en hotelería, transporte, automotores, balnearios y entretenimiento.
Entre las novedades se presentó el crédito “Tu préstamo acá: Especial Verano”, destinado a financiar la compra de productos y servicios turísticos y recreativos. Los préstamos alcanzan hasta 2 millones de pesos, con plazo máximo de 12 meses y tasa preferencial para quienes perciben haberes en la entidad. La gestión se realiza 100% digital, y el cliente puede aceptar una oferta personalizada desde Cuenta DNI o Home Banking.
Además, Cuenta DNI reforzará sus descuentos en comercios de cercanía, supermercados y ferias, sumando beneficios especiales en zonas turísticas y eventos culturales gratuitos. También se implementará el programa “Mesumo Navidad”, que ofrecerá vouchers con rebajas del 20%, 30% y 40%, acumulables con otras promociones vigentes, para utilizar en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.
Con estas acciones, la banca pública bonaerense reafirma su compromiso con el desarrollo económico regional y el acompañamiento a las familias en la planificación de sus vacaciones. La gestión provincial del Gobernador Axel Kicillof apuesta a una temporada en la que el turismo, la producción y el trabajo sean motores de la recuperación bonaerense.
Uno a uno los beneficios del Banco Provincia para el turismo
Tarjetas
- Hoteles y alojamientos: Hasta 6 cuotas sin interés. Incluye venta presencial, online y telefónica.
- Automotor y gomerías: Hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos.
- Balnearios: Hasta 6 cuotas sin interés en balnearios adheridos.
- Entretenimiento: 25% de ahorro con tope de reintegro de $10.000 por transacción y hasta 4 cuotas sin interés en conciertos y espectáculos teatrales.
- Especial Navidad y Reyes: 20% de ahorro sin tope de reintegro y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, jugueterías, farmacias, librerías, etc.
Cuenta DNI
- Descuentos habituales en comercios de barrio, supermercados, ferias y muchos más.
- Beneficios especiales para la temporada en zonas turísticas.
- Eventos gratuitos para la Comunidad Cuenta DNI
Programa Mesumo Navidad
- Se podrán canjear vouchers con descuentos del 20%, 30% y 40%. Con topes de $10.000, $20.000 y $30.000 respectivamente.
- Se podrán utilizar en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.
- Se canjearán del 1 al 10 de cada mes, hasta agotar stock. Del 15 al 30 se podrá utilizar el voucher. Se podrán canjear en más de una compra y será acumulable con otros beneficios vigentes de Cuenta DNI.