Se cayó la sesión para suspender las PASO y Kicillof pidió “no experimentar con el voto de la gente”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves un acto en el Teatro Argentino de La Plata, donde se refirió a la situación política y económica del país. En su discurso durante el cierre de las charlas «Debates del Futuro» , hizo un llamado a una discusión interna «fraternal» dentro del peronismo y cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei.

Kicillof sostuvo que la llegada de Milei al poder fue consecuencia de «dos gobiernos que fracasaron«, en referencia a las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández. En este sentido, destacó la necesidad de abrir espacios de debate dentro del peronismo: «Siendo fraternal y generoso hay que dar la discusión, no se puede obturar la discusión después de lo que sucedió».

El gobernador advirtió sobre la dureza de las medidas del actual gobierno: «Estamos disputando de nuevo con un gobierno como el de Macri pero más duro para los trabajadores y los jubilados. No nos puede pasar que no tengamos una respuesta y generar algo que genere confianza y entusiasmo«.

Para lograrlo, enfatizó que es clave sostener el debate interno con madurez y respeto: «Tenemos que mostrarnos con la capacidad de dar las discusiones. Estamos de acuerdo en que no salió bien, hay que analizar cómo lo cambiamos, porque si no podemos discutirlo sin tachar al otro de traidor no tendremos remedio«.

Asimismo, Kicillof alertó sobre los riesgos de una discusión interna basada en ataques personales: «Necesitamos discutir en profundidad pero sin agredirnos y acusarnos porque eso es un papelón. Eso es parte de lo que sucedió en la etapa anterior«.

En la misma línea, dejó en claro que su intención no es generar divisiones: «Tampoco vengo a tirarle tosca ni acusar a nadie porque no es el método y además generamos un espectáculo bastante triste. Aunque entiendo que es dificultoso, pretendo tener una discusión fraternal y compañera, poder solucionarla y no repetir lo que pasó, conteniendo a todos los sectores que se sintieron excluidos y se fueron«.

Respecto a la gestión anterior, el gobernador se mostró crítico al considerar que «fue un gobierno sin decisión y sin autoridad«. Sin embargo, reivindicó la historia del peronismo: «Es cierto que el peronismo a veces fue para un lado y a veces para otro, pero siempre fue y lo que dijo lo hizo. Nuestro movimiento se hace cargo de esa diversidad, pero siempre que gobernó resolvió«.

Kicillof también advirtió sobre el contexto internacional y su impacto en la Argentina: «Hubo un tema con la autoridad. En este mundo caótico que se está planteando con las decisiones de Trump. Hasta el propio Milei avanza en una determinada dirección«. Aclaró, sin embargo, que sus palabras no significaban un llamado a desobedecer el orden institucional: «No me refiero a incumplir la Constitución Nacional«.

En otro tramo de su discurso, cuestionó la gestión económica del ministro de Economía, Luis Caputo, al advertir que «se va a patinar 20 mil millones, como hizo con los 45 mil millones anteriores, para sostener la bicicleta financiera«. Según Kicillof, estas políticas agravan la crisis del país: «La mochila para el país es cada vez más grande. Esto es responsabilidad de Milei pero también del FMI porque esto está fuera de los estatutos«.

Por último, el gobernador destacó la importancia de construir una verdadera coalición de gobierno dentro del peronismo: «No hubo unidad en el gobierno, fue una unidad electoral pero no una coalición de gobierno con funcionamiento armónico. Debemos llegar a una fuerza política que apoye las decisiones que tome el gobierno«.

En este sentido, concluyó con un llamado a la acción: «Lo tenemos que discutir, lo peor que puede suceder es que llegamos y digamos ‘y ahora qué hacemos’ en una situación tan compleja«.