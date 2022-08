Rafael Dahl, la historia de un empresario Pyme que no para de emprender

Rafael Dahl de MWSA Group pasó por la sección “Historia Pyme” de Todo Provincial RADIO. Recibido en una escuela técnica se especializó en minería pero nunca dejó de emprender en sectores nuevos. “Es necesario mostrar a las pymes para que alguien vea que se puede y siga el ejemplo”, destacó.

“Estamos en el parque industrial de Luis Guillon. Somos grupo empresario con multiempresas asociadas. Atendemos distintas áreas desde productos médicos hasta minería”, detalló Rafael Dahl y destacó: “Este sistema de asociatividad empresaria nos permite ser creativos y avanzar más porque al que va solo les cuesta mucho más”.

Dahl se recibió como técnico en automotores en una escuela industrial de Lomas de Zamora. Luego empezó a trabajar en una Pyme familiar hasta que comenzó a trabajar en empresas del interior del país.

“Conocí el petroleo, me enseñaron a manejar explosivos. Cuando volví entré a una carrera sueca donde me formé en minería. Hace 35 años que me dedico a eso, especificamente al tema perforación de rocas”, detalló el titular de MWSA Group.

Y profundizó: “Me dediqué a la exploración minera en todo el país desde La Quiaca hasta Usuhaia. A fines del 90 la actividad cayó mucho por un problema internacional por lo que me empecé a dedicar a las telecomunicaciones y luego al negocio del gas y el petroleo”.

Luego de trabajar en empresas multinacionales, Rafael Dahl decidió cumplir el sueño de armar su propia empresa: “Luego del año 2000 y la gran devaluación decidí encarar mi proyecto de vida que era criar chivos. Estaba muy entusiasmado pero me encontré con un amigo ingeniero agrónomo que me dijo que mejor me dedicara a lo que sabía hacer”.

“Yo sabía hacer minería y luego de investigar empresas del sector en el mundo que pudieran ser negocio en Argentina, definí un producto y empecé. Lo que más sabía era sobre el tema explosivos, ahora tambien tengo sismógrafos y otros equipos para mediciones, entre otras sectores”, detalló.

“Definí un producto que podían consumir los fabricantes de explosivos en Argentina que eran cuatro. El primero me dijo, cualquier cosa lo llamamos, el segundo me dijo ahora no, el tercero me dijo que me iban a llamar y el último me pidió una muestra”, contó el empresario Pyme.

Y continuó: “A la semana le dejé una muestra, a las 48 horas me llamó y me pidió una partida para probar en el campo. Las usaron, me dijeron que funcionó y me pidió firmar contrato pero el precio que pagaban era mucho más bajo que mi costo. A partir de unos meses pude comenzar a sacar mi ganancia. Esa empresa la vendí en 2018 a un grupo alemán”.

Ahora todo el consorcio de MWSA Group tiene unos 120 empleados en distintas sociedades. “En pandemia desarrollamos un respirador de bajo costo junto al INTI y lo logramos registrar en la ANMAT. Eso nos abrió la cabeza para fabricar productos médicos y ahora, por ejemplo, producimos implantes dentales“, contó Dahl.

Sobre la posiblidad de exportar, comentó: “Actualmente no exportamos porque hay muchos tipo de dólares y el dolar exportación no sirve. No se puede ganar un mercado externo para luego tener que abandonarlo porque no sirve. Necesitamos pasar este temporal”.

En cuanto a su participación en la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires (ADIBA) subrayó: “Es mi lugar, es donde me siento con mis pares y me formo. Uno no sabe todo en la vida, todo el tiempo aprendemos cosas nuevas. Hay muchas cámaras asociadas, son todas distintas y se aprende mucho”.