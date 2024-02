Radiografía de la Obra de la Ruta 3: qué tramos están parados y dónde siguen los trabajos

La paralización de la obra pública a nivel nacional genera incertidumbre en cuanto a la continuidad de proyectos muy importantes como la transformación en Autovía de la Ruta 3.

Durante su visita a Olavarría, el gobernador bonaerense Axel Kicillof fue consultado por la obra de la Ruta 3 y respondió: “Yo no puedo hacer nada ni que quisiera, además nos cortan los recursos y no podríamos. Sostenemos nuestra obra provincial pero no podríamos también hacer nuestras obras nacionales. Igual vamos a reclamar que nos la den porque si no intentan hacerla, nosotros haremos ese esfuerzo”.

Luego de décadas de espera y reclamos, en 2022 comenzaron los trabajos para la transformación en Autopista de la RN 3.

El proyecto consta de 14 tramos, en una extensión de 211,2 km, que se sumarán a los 35 km que ya son Autovía entre Cañuelas y San Miguel del Monte.

Hasta diciembre se encontraban en ejecución 4 tramos por un total de 48,1 km: las variantes de Cañuelas y de San Miguel del Monte, y la duplicación de la calzada en las secciones Las Flores-RP 30 y San Miguel del Monte-Gorchs. Además, de la repavimentación de 21 km en el tramo que ya es Autovía.

Por otra parte, otros 42,2 km estaban listos para licitar y 120,9 km se encontraban en proyecto.

Todo Provincial investigó sobre el estado actual de las obras y pudo averiguar que de los cuatro tramos en ejecución, tres están paralizados y únicamente sigue habiendo movimiento de suelo entre Monte y Gorsch.

“Las obras de la Ruta entre Monte y Gorsch continúan, tienen financiamiento internacional del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Quizás se ve menos trabajo que antes pero hay movimientos de suelo para la duplicación de la calzada”, precisaron a Todo Provincial trabajadores de Vialdiad Nacional.

En cambio, el tramo pequeño del intercambiador en el cruce de las rutas 3 y 30 quedó paralizado. Lo mismo sucede con la Variante Cañuelas, la continuación de la doble calzada entre la Autopista Ezeiza-Cañuelas y la RN 3.

“La Variante Cañuelas es una de las obras que desde Vialidad Nacional habíamos puesto en ejecución en el corredor de la RN 3 y hoy está al borde de quedar paralizada por decisión del actual gobierno nacional”, denunció recientemente el ex administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta.

Este tramo está a cargo de la empresa SACDE S.A y su construcción se encuentra con un estado de avance del 50%. La firma decidió parar los trabajos porque el Estado nacional le adeuda más de 1.700 millones de pesos.

Los tramos de la obra de la Autopista en la Ruta 3

Repavimentación Autopista Ezeiza – Cañuelas

Tramo: Km 31 a Km 58,8

Extensión: 27,8 Km

Repavimentación Cañuelas – San Miguel del Monte

Tramo: Km 67 a 88 y Km 109 a 112

Extensión: 24 Km

Repavimentación Cañuelas – San Miguel del Monte

Tramo: Km 88 a 104,8 y Km 104,8 a 109

Extensión: 21 Km

Variante San Miguel del Monte*

Tramo: RP 41 – Arroyo California | Km 104,7 a

Km 113,8

Extensión: 9,1 Km

San Miguel del Monte – Acceso a Gorchs*

Tramo: Km 113,8 (Fin de la Variante) a Km 140

Extensión: 26,2 Km

Acceso a Gorchs – Las Flores*

Tramo: Km 140 a Km 183 (intersección RP 30)

Extensión: 43 Km

Inicio Variante Las Flores*

Tramo: Km 183 a Km 185,2

Extensión: 2,2 Km

Fin Variante Las Flores*

Tramo: Km 185,2 a Km 189,2

Extensión: 4 Km

Fin Variante Las Flores – Intersección con RP 30*

Tramo: Km 189,2 a Km 192,4

Extensión: 3,2 km

Las Flores – Azul