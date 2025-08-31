Información General
Qutral Argentina: de reparar vagones ferroviarios a liderar el mercado de calefactores a leña
En el marco del segmento Historia PYME de Todo Provincial Radio, Jorge Sobarzo, titular de Qutral Argentina, repasó la historia de la fábrica olavarriense que nació reparando vagones ferroviarios y hoy se consolidó como una de las principales productoras de calefactores a leña del país.
“Es un momento complejo para la industria y para el país en general, pero el industrial siempre es resiliente, invierte e intenta crecer. La peor parte se la lleva la gente cuando se pierden fuentes de trabajo, por eso siempre buscamos diversificar”, expresó Sobarzo en diálogo con Mariano Gandini.
Qutral Argentina, de los vagones a las estufas
La empresa tiene su origen en la actividad metalúrgica impulsada por el padre de Jorge, enfocada en la reparación de vagones de carga, muy vinculados al movimiento cementero y minero de Olavarría. “Cuando esa actividad decayó y al depender de un único cliente, buscamos alternativas para sostener los puestos de trabajo. Así surgió la fabricación de estufas a leña en 2013, aprovechando el oficio y las mismas máquinas”, relató.
Con el tiempo, esa actividad complementaria se convirtió en el motor principal de la compañía. Hoy, Qutral Argentina emplea a 50 personas y continúa también con la reparación de vagones, aunque los calefactores representan su “caballito de batalla”.
Innovación y diseño
Sobarzo destacó que las antiguas “salamandras” evolucionaron hacia equipos más modernos y eficientes. “Nuestros calefactores son de doble combustión y doble cámara. Consumen menos leña, emiten menos gases y, además de calefaccionar, se convirtieron en un elemento decorativo que muchos arquitectos incorporan en viviendas urbanas”, explicó.
El modelo más vendido es el Andes 13.000 calorías, que cubre hasta 90 m² y representa casi el 50% de las ventas. Su precio ronda los 415 mil pesos e incluye un kit de instalación bonificado.
“En esas dimensiones hemos hecho un producto económico en base a optimizar mucho el material, en base a simplificar los procesos, digamos, para para producirlo. Hay otras alternativas pero son mucho más costosas”, apuntó.
Desafíos del sector
Consultado sobre la apertura de importaciones, Sobarzo advirtió: “Competir contra productos de afuera es muy difícil porque en Argentina pagamos el acero cuatro veces más caro que en China. La industria local genera empleo y derrama en la ciudad. Si se abren indiscriminadamente las importaciones, el gran perdedor no es el empresario, sino las familias que quedan sin trabajo”.
En esa línea, remarcó la necesidad de políticas públicas que acompañen a las pymes: “No pedimos privilegios, sino condiciones para ser competitivos. Las pymes generamos el 70% del empleo formal del país. Cada puesto de trabajo que se crea es un nuevo consumidor que mueve la economía”.
Mirada a futuro
Además de la línea de calefactores, Qutral Argentina desarrolla un proyecto de viviendas industrializadas en hormigón, aprovechando la tradición cementera de Olavarría. “Siempre buscamos diversificar para sostener y ampliar el empleo. La PYME no se guía solo por el balance: detrás hay familias, vecinos y compromisos de vida”, concluyó Sobarzo.
Ruta 2: un conductor falleció al incrustarse con una camioneta oficial en la parte trasera de un camión
Un grave accidente de tránsito se registró anoche en el kilómetro 168 de la Ruta 2, en jurisdicción del partido de Castelli. La víctima fatal fue identificada como Pablo Pereyra de 35 años, primo de un asesor del presidente Javier Milei. La camioneta pertenecía a un ministerio nacional.
Según se informó, una camioneta Volkswagen Amarok impactó de lleno contra la parte trasera de un camión, quedando incrustada debajo del mismo. El choque ocurrió a la altura de la escuela de Guerrero.
El vehículo de mayor porte era conducido por el secretario de Seguridad de Castelli, Marcelo Melo, quien resultó ileso aunque debió ser trasladado para recibir asistencia por una crisis nerviosa.
El conductor de la camioneta falleció en el lugar, mientras que su acompañante sufrió graves heridas y fue derivado de urgencia a un centro de salud de la región. La víctima fatal fue identificada como Pablo Pereyra, de 35 años y dedicado a trabajos agropecuarios.
Según datos de la patente, la camioneta pertenecía a un Ministerio Nacional. Pereyra era primo de Manuel Vidal, mano derecha del asesor presidencial, Santiago Caputo.
En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios de Castelli, el Sistema de Emergencias Médicas, Policía Vial y AUBASA, quienes realizaron las tareas de rescate, asistencia y ordenamiento del tránsito.
El CALP reafirmó los ejes de participación, transparencia y servicios en un multitudinario acto por el Día de la Abogacía
La jornada incluyó entrega de distinciones a jóvenes abogados, jubilados, comisión de derechos de las personas con discapacidad, comisión del interior y expresidentes. El intendente de La Plata, Julio Alak recibió una distinción por ser parte de la matrícula y su vocación de servicio con la comunidad.
El Colegio de la Abogacía de La Plata (CALP) celebró hoy el Día de la Abogacía con un multitudinario acto en la sede de Avenida 13. La jornada reunió a colegas de la región y contó con la presencia del intendente de La Plata, Julio Alak, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia Provincial, Hilda Kogan, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia Provincial, Daniel Fernando Soria y el Procurador Provincial, Julio Conte Grand; quienes saludaron a los profesionales.
El encuentro comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino, a cargo del Coro Polifónico de la Fundación Catedral de La Plata.
“En nuestro sistema republicano y democrático, somos los abogados la única profesión que participa de los tres poderes del Estado”, sostuvo el intendente Alak, quien recibió una distinción durante el acto. “En tal sentido, la formación ética que aportan los colegios profesionales resulta muy relevante para alcanzar el objetivo que nos proponía Juan bautista Alberti: ‘El gobierno ha sido creado para hacer justicia; no ganancias’”, agregó.
Además, durante su alocución, el jefe comunal destacó: “Los felicito por trabajar juntos, sin distinciones ideológicas ni partidarias, privilegiando el dialogo y el espíritu de unidad, que surge de nuestra constitución, y así horrar el mandato que legaran nuestros fundadores en 1882, y que emerge de la piedra fundamental depositada en plaza moreno que dice ‘La Plata, ciudad símbolo de la Unión Nacional, punto final de un largo periodo de desencuentros de los argentinos’”.
Por su parte, la Presidenta de la Suprema Corte, Dra. Hilda Kogan expresó: “Hoy desde todos los espacios que conviven en ese quehacer, debe tenerse más presente que nunca que, si bien los cargos para ejercer la Magistratura y la abogacía tienen un fuerte componente vocacional y requieren de competencias teóricas y técnicas; posiblemente, más importante que la pericia cognitiva, sea la demanda ética”.
“La función judicial conlleva los estándares más altos imaginables en términos de rectitud, en el hacer y en el parecer y necesitamos de ese acompañamiento por parte de quienes ejercen la abogacía”, concluyó.
A continuación, acompañada por todo el Consejo Directivo y los miembros del Tribunal de Disciplina, la presidenta del colegio, Marina Mongiardino, compartió un discurso en el que destacó “los ejes que guían la gestión: participación, transparencia y ampliación de servicios” y subrayó especialmente el de la participación, que permitió que un número creciente de colegas se involucraran en comisiones, institutos y actividades, consolidando un modelo de puertas abiertas.
Asimismo, valoró que la transparencia continúa afianzándose con la transmisión en vivo de las reuniones de la Mesa y del Consejo Directivo a través del canal institucional de YouTube, garantizando que cada matriculado pueda acceder a la información de manera clara y directa, y remarcó “el arduo trabajo que venimos realizando desde el Colegio en la defensa de las incumbencias profesionales y los honorarios de los abogados y abogadas”.
Seguidamente, se distinguió al intendente Alak, quien forma parte de la matrícula del colegio y hoy ejerce la más alta representación de la comunidad platense. El reconocimiento fue “por su profunda vocación de servicio con la comunidad, su responsabilidad ética y su compromiso con la justicia y la defensa de los derechos y garantías de toda la ciudadanía”.
Minutos más tarde, se entregó la distinción “Asdrúbal Suárez” a quienes este año se incorporaron al colegio, en honor al primer abogado matriculado del CALP, y luego recibieron reconocimientos expresidentes de la institución, colegas que culminaron su vida profesional activa y autoridades de la Comisión del Interior y de las Asociaciones de Abogados y Abogadas del Departamento Judicial La Plata.
Así, además de oficiar como una instancia de reencuentro y celebración, la jornada reafirmó el compromiso de la abogacía con la justicia, con la comunidad profesional y con la sociedad, en el marco de un colegio que se consolida como el más grande de la provincia y el tercero en importancia a nivel nacional.
En septiembre, Cuenta DNI celebera el aniversario del Banco Provincia con promociones especiales
Septiembre es el mes aniversario de Banco Provincia, que abrió por primera vez sus puertas al público el viernes 6 de ese mes pero de 1822, y por eso su billetera virtual Cuenta DNI lanzó promociones especiales.
Cuenta DNI se suma a la celebración de este aniversario con una promo especial en comercios de gastronomía: el sábado 6 y domingo 7 de septiembre habrá 30% de descuento en comercios de Gastronomía, con tope de $8.000 por persona.
Además, continúan las dos jornadas de ahorro en carnicerías, que serán los sábados 6 y 20, y los descuentos en comercios de cercanía, ferias, universidades y garrafas. Como ya es habitual, a lo largo del mes habrá beneficios especiales en diferentes cadenas de supermercados con presencia en diferentes puntos del territorio bonaerense.
Los principales descuentos de septiembre con el monto que hay que pagar para alcanzar el tope de descuento:
Especial Cumpleaños Banco Provincia: 30% de descuento, el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.
Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre. Tope de $6.000 por sábado, que se alcanzan con $17.000 en consumos.
Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que equivalen a $20.000 en consumos.
Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).
Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en cconsumos).
Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (representa un consumo de $30.000).
Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.