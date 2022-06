¿Puedo recuperar mi dinero si cancelo mi viaje?

Planificar un viaje exige realizar reservaciones previas con importantes desembolsos de dinero. Sin embargo, los imprevistos no se pueden prever y a poco de concretar el viaje pueden surgir todo tipo de problemas que obligan a cancelarlo. Esto conlleva una gran angustia, no solo por no poder concretar esta experiencia sino también por el temor de perder todo el dinero. El seguro de cancelación ofrece una respuesta para salvaguardar esos fondos.

Los seguros de cancelación de viaje son pólizas que cubren todos los gastos de anulación de un viaje antes de que llegue la fecha de inicio del mismo, siempre y cuando la cancelación se deba a una causa mayor. Así, se garantiza al cliente el reembolso del importe que éste haya invertido en el viaje y que previamente haya pactado con la aseguradora.

Existen pólizas que cubren la totalidad del coste, mientras que otras solo reembolsan un porcentaje del total. Por lo general suelen, estos seguros se activan ante cancelaciones por enfermedades, accidentes, fallecimientos e incluso situaciones imprevistas como por ejemplo motivos de índole laboral. De todos modos, también existe la posibilidad de contratar un seguro que cubra la anulación del viaje sin causa justificada.

Existen contextos particulares en los que se recomienda contratar seguros de cancelación de viaje para resguardar el dinero invertido. Algunas situaciones son la compra de servicios con mucha antelación, personas con situaciones laborales inestables, personas con familiares directos enfermos o viajeras que estén embarazadas o que estén planificándolo.

Dentro de este tipo de pólizas existen dos variantes. Los seguros con anulación ofrecen la posibilidad de anular un viaje que todavía no se ha iniciado, mientras que los seguros con asistencia en Viaje y anulación además de la cancelación, incluye las coberturas de asistencia en viaje en caso de que este ya se esté llevando a cabo pero por un problema deba ser cancelado.

Un elemento a tener en cuento respecto a los seguros de cancelación de viaje son los periodos de carencia. Por lo general, una vez que se contrata la póliza, el usuario tendrá que esperar como mínimo 72 horas para poder hacer uso de la misma. De igual forma, se establece un plazo máximo de 48 horas para avisar a la compañía antes de la fecha de comienzo del viaje.

En cuanto a las causas de cancelación que son contempladas por los seguros para el reintegro de dinero se encuentran los problemas de salud del titular de la póliza o familiares directos, requerimientos de organismos oficiales como citaciones o restricciones judiciales, cuestiones laborales insalvables y catástrofes naturales, entre otras.

De todos modos, actualmente existen aseguradoras que ofrecen un gran abanico de seguros de cancelación de viaje y entre ellos se encuentra la póliza de libre desistimiento que permite anular el viaje sin justificación alguna. Obviamente esta alternativa suele tener un precio bastante más elevado.